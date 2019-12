Der Pachtvertrag, den die Wassersportler mit der Gemeinde Ritterhude haben, hat nun auch den Rat beschäftigt. (Christian Kosak)

Ritterhude. Ihr Antrag habe ja für reichlich Wirbel gesorgt, ergriff Giselher Klinger (CDU) das Wort während der jüngsten Ratssitzung. Es sei „interessant“, was da in den vergangenen Tagen so zu hören gewesen sei. Deshalb wolle er für Klarheit sorgen, wandte er sich nicht nur an den Rat, sondern auch an die vielen Zuhörer. Meist Mitglieder des Wassersportvereins Ritterhude (WVR). Schließlich ging es in dem Antrag von CDU und SPD um den Pachtvertrag für ihr Vereinsgelände. Den wollten die beiden Fraktionen nicht verlängert wissen, möchten dort einen Badestrand bauen und schauen, ob die Steganlage von Kanuten und Paddlern der TuSG und der Schul-AGs genutzt werden kann.

Dass der Rat über den mehrheitlich empfohlenen Kompromiss des Bauausschusses abstimmen würde, war der Sitzungsankündigung nicht zu entnehmen gewesen. Der Ausschuss hatte der ursprünglichen Forderung, den Pachtvertrag nicht zu verlängern, das Wort „vorzeitig“ hinzugefügt. Dass der Zusatz fehlte, mag das Zuhörerinteresse erklären.

Kritik an Verfahren

Zentrales Thema der Debatte war das Abstimmungsverhalten der Politiker im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss (VA) und die Gründe, die dazu geführt hatten. Anders als im späteren Bauausschuss, hätten im VA alle acht Mandatsträger der Nicht-Verlängerung des Vertrags zugestimmt, berichtete Klinger. Es habe keine Nein-Stimmen und keine Enthaltungen gegeben. Er berichtete außerdem, dass der Antrag mit Zustimmung aller VA-Mitglieder am Sitzungstag kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt worden sei.

Wolfgang Hädrich, der für die Grünen an der VA-Sitzung teilgenommen hatte, räumte ein, von der Idee des Badestrandes begeistert gewesen zu sein. Damals habe ihm aber eine wichtige Information gefehlt: Von der Bitte des WVR, den Pachtvertrag vorzeitig verlängern zu lassen, um Fördergelder beantragen zu können, hätten sie nichts gewusst. Das Schreiben an die Verwaltung war dem SPD/CDU-Antrag vorausgegangen. Hädrich: „Diese Information wäre aber wichtig gewesen.“ Dazu sei die Kurzfristigkeit gekommen, die eine Beratung in der Fraktion unmöglich gemacht habe. Er hätte erwartet, dass ein solcher Antrag erst in den Bauausschuss und dann in den VA gegangen wäre. Hädrich sprach davon, dass das gesamte Verfahren nicht ordnungsgemäß gewesen, die Abstimmung in der VA-Sitzung daher damals nicht bindend sei. Es sei auch nicht in Ordnung gewesen, dass den Wassersportlern nach dieser VA-Sitzung mitgeteilt wurde, dass ihr Antrag auf vorzeitige Verlängerung von maßgeblichen Politikern der Gemeinde abgelehnt wurde. Hädrich: „Das ist nicht korrekt.“

Jürgen Ahlers von der Gruppe Bürgerfraktion / FDP pflichtete Hädrich bei: „Wir wussten einige Interna nicht.“ Zwar habe die Gruppe in der besagten VA-Sitzung für den Antrag gestimmt. Aber inzwischen hätten sie sich in der Fraktion beraten können und seien zu einer anderen Haltung gekommen.

Den Vorwurf der Fahrlässigkeit, den Hädrich in seiner Stellungnahme gemacht hatte, wollte Klinger nicht gelten lassen. „Fahrlässig ist es eher, über etwas abzustimmen, von dem man nichts weiß“, konterte er. Wenig später, als die Emotionen im Saal höher kochten, meldete sich Jürgen Kuck (SPD) mit dem Einwurf zu Wort, dass sie alle nichts von dem WVR-Antrag gewusst hätten.

Bürgermeisterin Susanne Geils, die bei der VA-Sitzung krank gewesen war, versuchte die Debatte zu „versachlichen“. Sie wies darauf hin, dass es gar nicht mehr darum gehe, den Pachtvertrag nicht zu verlängern. Der Bauausschuss habe dies bereits in „den Pachtvertrag nicht vorzeitig zu verlängern“ umgewandelt. Was eine Verlängerung 2022 betrifft, so müssten Gespräch geführt werden. Es gebe viele Menschen, die sich eine öffentliche Badestelle wünschten. Daher müssten sie erst ihre Hausaufgaben machen und alles prüfen, bevor sie den Pachtvertrag für viele Jahre erneut schlössen. „Ich denke, bis der Vertrag endet, haben wir alles geklärt.“ Dann könnten sie über eine entsprechende Verlängerung sprechen, die so oder so aussehen könnte.

Nach weiteren Wortmeldungen wurde die Sitzung unterbrochen. Bei der anschließenden Abstimmung votierten SPD und CDU – bei elf Nein-Stimmen von Grünen, Bürgerfraktion und FDP – geschlossen mit 17 Stimmen dafür, eine vorzeitige Verlängerung des Vertrags abzulehnen. Den Prüfaufträgen „Badestrand“ und „Stegnutzung“ stimmte der Rat geschlossen zu.