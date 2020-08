88 Jungstörche sind dieses Jahr im Landkreis Osterholz flügge geworden und bereits Anfang des Monats in den Süden aufgebrochen. In diesen Tagen machen sich auch die Alt-Vögel auf den Weg ins Winterquartier: über den Balkan in den Süden Afrikas oder über Spanien nach Marokko. (Thomas Warnack)

Landkreis Osterholz. Bereits im Nest geht es für die jungen Störche nur um eins: überleben. Johannes Thoden konnte es in diesem Jahr beobachten. Eine Drohne erlaubte dem Landwirt aus Neu St. Jürgen immer mal wieder den Blick in den Storchen-Horst. „Das ist kein Spaß; das ist wie die reinste Raubtierfütterung dort oben“, erzählt er. Eins der ursprünglich vier Küken habe es nicht geschafft. „Das haben die anderen richtig untergekriegt; das liegt noch tot im Nest.“

Der Horst auf Thodens Hof ist einer von insgesamt 45, die in diesem Jahr von Storchenpaaren bezogen wurden. Nur neun der Paare hatten keinen Nachwuchs, berichtet der Nabu-Storchenbeauftragte für den Landkreis Osterholz, Ortwin Vogel, der Redaktion. Möglicherweise seien sie zu jung gewesen, oder kehrten zu spät für den Bruttrieb zurück.

In zwei Nestern wurden vier Vögel flügge. Wenig. 2019 hatten sechs Storchenpaare je vier Küken. Dieses Jahr bekamen alle Paare zusammen 88 Jungvögel groß. Nur ein Vogel weniger als noch im Vorjahr. „Aber da hatten wir zehn Brutpaare weniger“, erinnert Ortwin Vogel. Das Rekordergebnis von 2019 sei der guten Nahrungssituation geschuldet: „Da gab es massenweise Mäuse; dieses Jahr ist deren Population eingebrochen.“

Dafür spielte diesmal das Wetter mit. Immer wieder regnete es. Die Storchen-Eltern fanden deshalb genügend Regenwürmer. Denn größere Beute, wie Mäuse und Frösche, bekommt der Nachwuchs erst, wenn er gut sechs Wochen alt ist. Davor besteht sein Speiseplan aus Regenwürmern.

Dass die Eltern oder Geschwister ein Storchenjunges wegen Futtermangels aus dem Nest gestoßen hätten, habe er dieses Jahr nicht mitbekommen, berichtet Vogel: „Ich habe unter keinem Nest einen Jungstorch gefunden.“ Ein Garant dafür, dass es keine Opfer gab, sei das nicht. Am Boden würden die flugunfähigen Jungstörche schnell Opfer von Füchsen. Und manch totes Küken, wie auf dem Thoden-Hof, bleibe im Nest. Selbst von einer Art Kannibalismus, bei der die Eltern oder Geschwister den toten Jungstorch verputzten, berichtet Ortwin Vogel.

Nachzügler in Verlüßmoor

Eines dieser Jungen, die sich nicht die größten Bissen sichern konnten, sitzt noch auf dem Horst von Günter Kück in Verlüßmoor: „Es ist ein bisschen mickerig.“ Aber es könne fliegen. Tagsüber sei es unterwegs, komme nachts zum Schlafen zurück. „Das ist der letzte; ich gehe davon aus, dass die übrigen bereits weg sind; seit gut vier Wochen habe ich die nicht mehr gesehen“, so Günter Kück. Sorgen um den Nachzügler macht er sich nicht. „Irgendwann ist er auch fort.“ Wenn nicht – wirklich streng seien die Winter in den vergangenen Jahren nicht gewesen, und so lange kein Schnee liege, würden die Vögel Futter finden.

Thoden vermutet sogar, dass einer seiner Störche in der Gegend überwintert hat: „Der war Weihnachten hier.“ Und da der Vogel, der als erster das Nest für sich beansprucht hatte, ein auffällig dichtes Gefieder gehabt habe, könne das der Überwinterer sein. Der zweite Storch, der sich später dazu gesellte, habe ein ganz anderes Gefieder gehabt.

Die beiden Vögel haben einen „Neubau“ in Neu St. Jürgen bezogen. Thoden hatte das Nest erst zu dieser Brutsaison an der Ecke seines Kuhstalls errichtet. Dass es direkt angenommen wurde, überraschte ihn nicht – anders als Ortwin Vogel. „Ich dachte, ob das wohl was wird, er hatte dort ja nur Mais“, erinnert sich der Storchenbeauftragte. Thoden hält dagegen. Die Flächen würden intensiv bewirtschaftet. Irgendwo sei immer gerade gemäht. Und sobald er den Grasschnitt wende, seien die Störche da. Außerdem hätten ihm die Vögel in den Vorjahren unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie sich bei ihm niederlassen wollen. „Haus, Stall, Biogasanlage – immer und überall waren die Störche am Klappern“, sagt Thoden. Bevor sie sich also irgendwo ein Nest bauten, wo es mehr als ungünstig gewesen wäre, habe er sich entschieden, ihnen selbst einen Mast hinzustellen. Schön dicht am Hof. Das würden die Störche bevorzugen, ist er überzeugt.

Auch bei Günter Kück haben die Störche von den zwei vorhandenen Nestern das gewählt, das näher am Haus steht. Würden sich andere Störche für den zweiten, weiter entfernt liegenden Horst interessieren, würden sie von dem anderen Paar direkt verjagt. Nicht ungewöhnlich: „In Bargten gab es dieses Jahr einen Kampf um ein Nest, bei dem die Eier zerstört wurden“, berichtet Ortwin Vogel.

89 Jungstörche im vorigen Jahr. 88 Jungstörche in diesem Sommer. Bei dem Bruterfolg werde er immer öfter gefragt, ob das nicht langsam zu viele Störche für die Region würden, erzählt Vogel. Aber: „Wir sind noch lange nicht da, wo wir früher mal mit dem Storchenbestand waren.“ Allein in Alt-Ritterhude habe es einst vier Brutpaare gegeben. In einem Buch von Franz Heike aus den 1960er-Jahren habe er gelesen, dass das „Storchendorf“ Aschwarden um 1900 herum 30 Nester hatte. Auf dem Hof von Arfmann-Knübel waren gar sieben Horste besetzt. Danach sei die Zahl der Brutpaare stetig zurückgegangen – vor allem wegen der Entwässerung der Flächen, schreibt Franz Heike in seiner „Vogelwelt des Landkreises Osterholz“.

1995 war der Tiefpunkt erreicht. Der damalige Storchenbeauftragte Paul Richter notierte in seiner Tabelle null Brutpaare. Bis es ab 2004 langsam wieder mehr wurden, schwankte ihre Zahl zwischen ein und drei Paaren. 2010 wurden dann erstmals wieder zehn Storchenpaare gezählt. Danach nahm ihre Zahl zu – bis auf 45 in diesem Jahr. Und sollte es doch eng werden, würden die Tiere neue Gebiete erobern. So habe ein Storch, der in Berne beringt wurde, dieses Jahr in Dänemark gebrütet. Und dort habe es 2020 nur drei Paare im ganzen Land gegeben, sagt Vogel.

„Die Jungstörche sind bereits Anfang August in Richtung Süden gestartet“, zieht Ortwin Vogel einen gedanklichen Schlussstrich unter das Storchenjahr 2020. Und die Alt-Störche würden ihrem Nachwuchs in diesen Tagen folgen. Wie viele von ihnen am Ende des Winters aus dem Winterquartier in Afrika zurückkehren werden, bleibt abzuwarten.