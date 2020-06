Ein Raupen-Trio beschädigt die Eichen im Hasbruch sowie im Harpstedter Forst. In Brundorf tritt es nur vereinzelt auf. (Niedersächs. Landesforsten)

Landkreis Osterholz. Die Eichen im Hasbruch und Harpstedter Forst leiden. Die Baumkronen der in den vergangenen Wochen ergrünten Bäume sind an vielen Stellen wieder durchsichtig geworden, berichten die Niedersächsischen Landesforsten. Schuld sei ein Raupen-Trio: Die ab Ende April schlüpfenden Raupen des Kleinen und Großen Frostspanners sowie des Grünen Eichenwicklers machen sich derzeit in großer Zahl über die frischen Eichentriebe her. Die Raupen fressen in den sich öffnenden Blatt Knospen und anschließend die jungen Blätter.

Im Brundorfer Wald, in dem der Eichenbestand unter zehn Prozent liegt, seien die Raupen derzeit zwar auch vorhanden, aber Revierförster Heiko Ehing gibt Entwarnung: „Noch kein Grund zur Sorge.“

Andernorts sieht das problematischer aus: Während die Raupen die Blätter vertilgen, ist bei starkem Befall und bei Windstille der rieselnde Kot zu hören und auf dem Waldboden oft auch zu sehen. Im Juni seilen sich die Spannerraupen an Fäden ab, um sich im Boden zu verpuppen, erläutern die Landesforsten. Bei starker Vermehrung könne man auch die Fäden im Wald wahrnehmen. „Das sind Fraßgesellschaften von mehreren Insekten. Deren Larven, wie eben die des Kleinen und Großen Frostspanners sowie des Grünen Eichenwicklers, leben in Gruppen“, erläutert Knut Sierk, regionaler Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten. Solche Fraßgesellschaften seien besondere Lebensraumtypen, die besonderen Artenschutz genießen. Aus dem Grund könne man nicht einfach mit irgendwelchen Mitteln gegen sie vorgehen. „Mal abgesehen davon, dass die ,fressenden Gesellschaften‘ in den Kronen des Laubbaumes sitzen, weshalb eine Bekämpfung nur von oben sinnvoll ist.“

Bekämpft werde nur im Ausnahmefall. Und das auch nicht auf Eigeninitiative des Waldbesitzers. Wenn absehbar ist, dass das Raupen-Trio enorme Schäden verursacht, müsse die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt in Göttingen informiert werden, die geeignete Maßnahmen in Angriff nehme. „Vor mehreren Jahren wurde da mal ein Bazillus eingesetzt. Der ist meines Erachtens nach aber mittlerweile auch verboten“, so Sierk. Bekämpft werde in diesen Fällen aus der Luft. Spezialisten würden das in Absprache mit den Waldbesitzern organisieren. Ein Pilot würde punktuell das betroffene Gebiet bearbeiten. „Die Fraßgesellschaften sind immer vorhanden, treten immer mal in Wellen in größeren Gruppen – allerdings nicht flächendeckend im ganzen Land – auf“, erzählt Sierk. Momentan sei das Phänomen eher westlich der Weser im Oldenburger Land, in Richtung Hude zu finden. „Zwar gibt es einige dieser Raupen auch in der Revierförsterei Heidhof. Allerdings ist dies momentan eine zu vernachlässigende Größe“, so Sierk.

„Unsere Eichenbestände haben sowieso eine Altersspanne bis 20 Jahre“, sagt Heiko Ehing und gibt damit gleich eine weitere Erklärung: Eher ältere Eichen werden stark von dem Raupen-Trio befallen. „Unsere Jungeichen sind noch relativ grün.“ Ein Zeichen dafür, dass hier die Raupenlarven nicht arg angreifen würden. Überhaupt habe das Heidhof-Revier nicht sehr mit dem Raupen-Trio zu kämpfen, da dort überwiegend Nadelhölzer wachsen: „Hauptsächlich Kiefer mit mehr als 50 Prozent, dann folgt Fichte mit 20 Prozent und Douglasie mit elf Prozent“, berichtet der Ehing. Außerdem seien die Eichenbestände über das ganze Revier verteilt.

Raupe beschäftigt Forscher

Alle paar Jahre entwickelt sich das Raupen-Trio laut Knut Sierk sehr stark. Dann startet es den großen Fressangriff auf die Eichen. Die triebe im Übrigen zwei Mal im Jahr aus, so Sierk. Den Kahlfraß des ersten Grünaustriebs „können Eichen normalerweise gut wegstecken. Denn mit dem zweiten Austreiben um den 24. Juni, gleichen die Eichen die Fraßschäden teilweise wieder aus.“ Wenn die Eiche aber nicht mehr vital ist, wenn Trockenheit, Spätfrost oder Mehltau die Bäume bereits geschwächt haben, könne mehrjähriger Kahlfraß die Eichen absterben lassen.

Um der Entwicklung entgegenzuwirken wird bereits geforscht. Laut den Niedersächsischen Landesforsten untersucht ein neues Forschungsprojekt des Bundeslandwirtschaftsministeriums, welchen Einfluss verschiedene Raubparasiten auf die fressenden Raupen haben. Forscher am Zentrum Wald und Holzwirtschaft in Arnsberg untersuchen zudem besonders, ob sich mit dem gezielten Ausbringen von Parasitenarten, wie etwa Schlupfwespen, der Fraßdruck auf die Eichen deutlich vermindern lässt. Gleichzeitig erproben Wissenschaftler an der Wiener Universität für Bodenkunde die Zuchttauglichkeit bestimmter Raubparasiten des Eichenwicklers und der beiden Frostspannerarten.