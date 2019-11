Auch Lübberstedt will nun die Zuständigkeit für die Kinderbetreuung an die Samtgemeinde abgeben. (Peter Kneffel/dpa)

Holste/Lübberstedt. „Das ist eine bittere Pille.“ Passender hätte der Gemütszustand der Lübberstedter Ratsmitglieder kaum zum Ausdruck gebracht werden. Und Fred Ellmers, Fraktionssprecher der Lübberstedter CDU, erweiterte seine Aussage: „Unsere Berechtigung schwindet.“ Lübberstedt bleibt aber kaum eine Wahl. Einstimmig beschlossen die Kommunalpolitiker in einer Ratssitzung diese Woche, die Zuständigkeit für die Kindergärten auf die Samtgemeinde Hambergen zu übertragen. Im vergangenen Jahr hatten sie sich noch gegen diesen Schritt entschieden, wohl auch mit dem Schreckgespenst Einheitsgemeinde im Hinterkopf. Ebenso wie die Gemeinde Axstedt wollten sie das Zepter nicht aus der Hand geben. Gemeinsam mit Axstedt und Holste hielten sie an einer Dreiergemeinschaft fest, die ursprünglich den Kindergarten in Axstedt für die Kindergartenbetreuung nutzte. In beiden Gemeinderäten war die Zuversicht vorhanden, die Kinderbetreuung selber wuppen zu können. Nur Holste entschied sich für eine Abgabe der Aufgabe, wollte das Dreigestirn aber nicht sprengen.

Jetzt machen die Fakten aber ein Umdenken nötig. „Angesichts der neuen Zahlen mussten wir die Weiche neu stellen“, befand Lübberstedts Bürgermeister Dieter Langmaack. „Wir würden finanziell nicht mehr handlungsfähig bleiben, wenn wir an dem Entschluss festhalten.“ Entgegen allen Prognosen steigen die Kinderzahlen an – die Kindergartenplätze in Axstedt reichen nicht mehr aus. Eine Übergangslösung in der Grundschule in Axstedt verschaffte Luft. Dort werden ein Schulraum und zwei Container für eine Gruppe genutzt. Das Provisorium steht aber nur bis Ende 2020 zur Verfügung. Ein Neubau in Steden soll die Probleme lösen. Darauf hatten sich die drei Gemeinden im April geeinigt. Standorte in Axstedt wurden aus unterschiedlichen Gründen verworfen.

Die Gemeinde Holste hatte nun die Aufgabe, alle Voraussetzungen für diese Einrichtung zu schaffen. Diese konnten bei der Ratssitzung ebenfalls diese Woche abgeschlossen werden. Die Holster Ratsmitglieder verabschiedeten die nötige Änderung im Bebauungsplan. Zwar lag für das Wohnbaugebiet in Steden ein solcher bereits vor. Er musste aber wegen des größeren Baus angepasst werden. Auch der Vertrag mit der Lebenshilfe wurde beschlossen. Die Lebenshilfe wird die Kindertagesstätte als Träger führen und das Gebäude auch errichten. Sie ist auch schon Träger der Kita in Axstedt. Dafür bekommt sie von den beteiligten Gemeinden eine Zuwendung. „Eine Gemeinde bekommt günstigere Konditionen für Kredite“, begründete der Holster Verwaltungsvertreter Friedhelm Lütjen das Vorgehen. Gleichzeitig kann die Abschreibung auf 50 Jahre gestreckt werden.

Das Geld für den Bau ist in keiner der drei Gemeinden verfügbar. Sie müssen entsprechende Kredite aufnehmen. Und das ist der springende Punkt, der zu dem Umdenken bei der Zuständigkeit geführt hat. Die geschätzten Baukosten liegen deutlich höher als gedacht. Fast 2,6 Millionen Euro wird der Bau verschlingen. Eine ähnliche Summe hat auch schon die Gemeinde Vollersode vor einigen Monaten ermittelt, die eine vergleichbare Kita bauen will. „Wir waren erschrocken“, räumte Marco Ehrichs, Verwaltungsvertreter von Lübberstedt, ein. Lübberstedt wäre mit etwa 600 000 Euro dabei. „Das würde unsere Gemeinde finanziell erdrücken. Wir haben kaum noch Spielraum“, erklärte Jürgen Mehrtens (SPD).

Die Axstedter Ratsmitglieder hatten sich bereits im vergangenen Monat für eine Abgabe an die Samtgemeinde entschieden. „Wir haben das deshalb in den Fraktionen und im Verwaltungsausschuss besprochen“, sagte Dieter Langmaack. Die Analyse ließ kaum eine Alternative offen. Dabei ist der Bau noch nicht alles. Denn jede neue Kita-Gruppe bedeutet höhere Zuschüsse, die die Gemeinden jedes Jahr aufbringen müssen. Langmaack fürchtet sogar weitere Belastungen. Die nächste Landtagswahl sei auch nicht mehr weit weg. Keiner wisse, ob dann nicht auch die Beitragsfreiheit für Krippen für Kinder unter drei Jahren komme. Der Bedarf an Kitaplätzen könnte weiter steigen.

In Holste war die Zuständigkeit kein großes Thema. Wie Hambergen auch, hatte sich Holste bereits vor einem Jahr für eine Abgabe der Verantwortung entschieden. Damit ist Vollersode derzeit die einzige Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Hambergen, die noch an der eigenen Zuständigkeit festhält. Wegen der geänderten Vorzeichen steht das Thema bei der kommenden Ratssitzung aber erneut auf der Tagesordnung. Die Sitzung wird vermutlich am Dienstag, 26. November, stattfinden. Wie eine Übertragung aussehen könnte, müsste im kommenden Jahr besprochen werden. Eine ganz schnelle Lösung scheint bei der Komplexität unwahrscheinlich.