Parallel zum Bau der IGS-Sporthalle in Buschhausen (Foto) laufen die Planungen für den Neubau des eigentlichen Schulgebäudes. Der Raumbedarf soll Ende November feststehen. Über eine Kostenschätzung soll im Februar 2021 beraten werden. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Der Innenausbau der neuen IGS-Sporthalle ist in vollem Gange, da wittern Schüler bereits ein Raumproblem: Die Umkleidekabinen in der Halle könnten ihrer Meinung nach nicht ausreichend dimensioniert sein. Baudezernent Manuel Reichel hingegen sieht keinen Grund für Beanstandungen. Immerhin sei in Buschhausen ein Spezialunternehmen tätig, das bundesweit schon mehr als 30 Hallen gebaut habe, wie er im Ausschuss für Bildung und Erziehung betonte.

Der Sprecher des Kreisschülerrates, zugleich Sprecher der Integrierten Gesamtschule (IGS), nutzte die öffentliche Bürgerfragestunde, um zu Beginn der Sitzung nachzuhaken. Schülervertreter Gustav Grünthal sagte, er halte die Umkleidebereiche der neuen Halle für zu klein. Wie er bei einem Baustellenbesuch festgestellt habe, stünden pro Person jeweils nur 40 Zentimeter zur Verfügung, um sich umzukleiden. „Die Umkleideräume erscheinen schon sehr klein“, so Grünthal. Nicht nur in der Schülerschaft gebe es breitschultrige Sportler, für die der veranschlagte Platz zu wenig sein dürfte.

Baudezernent Manuel Reichel verwies in seinem Sachstandsbericht auf die Din-Vorgaben, an denen man sich orientiere. So würden sich rechnerisch auf einer sechs Meter langen Bank bei 40 Zentimetern Platz für jeden Sportler am Ende auch 15 Personen gleichzeitig umziehen können. Und da man sechs Umkleideräume habe, käme man somit auf Raum für 90 Schüler kommen, so Reichel. Für Grünthal klingt das wenig überzeugend, wie er im Nachgang der Redaktion bekräftigte. „Das ist schon ein sehr illusorisch bemessener Platz.“

Reichel vertraut auf die Erfahrung der mit dem Bau beauftragten Projektgesellschaft Döpker aus Oldenburg. Die richte sich nach üblichen Din-Vorgaben. Im Rohbau sehe es vermutlich klein aus, weiß Reichel. Das ändere sich aber, wenn der Innenausbau abgeschlossen sei. Das zeige die Erfahrung.

Schülersprecher hakt nach

IGS-Schülersprecher Jerik Dikkerboom fragte ebenfalls beim Baudezernent nach. Er wollte wissen, wie es beim Bau der Schule weitergehe. Die Schüler seien unsicher, wie viel neu errichtet, saniert oder umgebaut werde. „Es wird später ein Großteil ,Neue Schule‘ stehen“, gab Reichel vage Auskunft. Osterholz-Scharmbecks Erste Stadträtin, Bettina Preißner, bat die Zuhörer um Geduld. Von den sieben Leistungsphasen befinde man sich noch in der Phase null, merkte Preißner an. Man stecke mitten in der Vorbereitung.

Der Wert für den Raumbedarf werde zurzeit ermittelt. Er stehe Ende November wohl fest. Anschließend gehe es um die Kostenermittlung. Nennbare Zahlen kämen im ersten Quartal 2021 auf dem Tisch. Auch wenn es vielen zu lange dauere, bedürfe es einer gründlichen Planung, sagte Reichel. „Je mehr Gehirnschmalz man in die Vorbereitung steckt, desto weniger wird der Bau am Ende kosten.“

IGS-Schülersprecher Jerik Dikkerboom hat selbst an Workshops zum Schulneubau teilgenommen und kennt den groben Sachverhalt. Im Gespräch mit dem OSTERHOLZER KREISBLATT zeigte er Verständnis dafür, dass die Verwaltung im Moment keine konkreten Zahlen nennen will. Dass man aber bei einem Projekt, das beriets seit 2009 laufe, noch nicht weiter sei, das wundere die Schülerschaft schon.

Manuel Reichel unterstrich gegenüber der Redaktion, das Projekt stecke in einer entscheidenden Phase. Alles hänge aber am Raumbedarf. Wenn dieser Eckwert feststehe, würden drei Kosten-Varianten für einen Neubau und verschiedene Sanierungsszenarien berechnet. Dann könnte das benötigte Budget beziffert und im Februar 2021 im Finanzausschuss erörtert werden. Danach gehe es daran, einen Projektsteuerer zu finden.

Anschließend folge eine EU-weite Ausschreibung, um Unternehmer für das Bauvorhaben zu finden. Möglich wäre es auch, den Neubau- und den Sanierungsteil getrennt zu vergeben. So oder so müsse für das Projekt eine umfassende Baubeschreibung angefertigt werden, betonte Reichel. „Und die kann mehrere Hundert Seiten stark sein.“ Der erste Spatenstich könnte damit womöglich erst im Januar 2023 erfolgen.

Ein Generalunternehmen zu benennen, sie aufwendig, denn: „Je größer der Sanierungsanteil ist, desto schwieriger ist es, jemanden dafür zu finden“, so die Erfahrung des Dezernenten. Zu viele Unbekannte in der Rechnung würden Unternehmen abschrecken. Bei dem IGS-Neubau erwägt die Stadt, Teile der ehemaligen US-Schule zu entkernen und das Metallskelett des Gebäudes zu nutzen, um es neu aufzubauen. Das soll helfen, Geld zu sparen.

Wie umfangreich es am Ende wird, werde sich in den kommenden Monaten herausstellen, merkte Reichel an, der zurzeit partout nichts zum Budget sagen will. Eines gilt unter Beobachtern als sicher: Der vor Jahren von Stadt-Kämmerer Volker Lütjen genannte Betrag von 30 Millionen Euro dürfte für den Schulbau dürfte nicht zu halten sein.