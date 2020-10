Übernachtungsgäste aus inländischen Risikogebieten dürfen in Niedersachsen seit dem Wochenende nicht mehr beherbergt werden, wenn die Reisenden keinen anerkannten Test vorweisen können. (SOEREN STACHE)

Landkreis Osterholz. Touristen aus Risikogebieten innerhalb Deutschlands dürfen seit Sonnabend in Niedersachsen nicht mehr beherbergt werden. Auf eine entsprechende Landesverordnung weist der Landkreis Osterholz hin. Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und ähnliche Betriebe dürfen demnach nur noch Gäste mit einem anerkannten negativen Corona-Test aufnehmen. Erlaubt seien lediglich dringende berufliche oder medizinische Aufenthalte, die nicht aufschiebbar sind. Auch für touristische Übernachtungen in Ferienwohnungen, Ferienhäusern und auf Campingplätzen gilt das Beherbergungsverbot, wenn der Gast aus einem innerdeutschen Risikogebiet kommt. Ausgenommen sind dauerhaft gemietete oder im Eigentum befindliche Immobilien, Wohnwagen und Wohnmobile.

Solange der Besuch nicht übernachtet, gilt die Verordnung zwar nicht. Dennoch sollte, so der Landkreis, wegen der dynamischen Infektionslage „auf Besuche in Risikogebieten und von Personen aus Risikogebieten möglichst verzichtet“ werden. Berufliche Wege bleiben von der Verordnung ausgenommen. Damit können Bewohner aus dem Kreisgebiet weiterhin zu ihrem Arbeitgeber nach Bremen, Delmenhorst oder in ein anderes Risikogebiet innerhalb Deutschlands fahren. Der Kreis Cuxhaven teilt mit, er plane für Tagestouristen vorerst keine eigene Verfügung.