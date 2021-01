Walter Fluder setzt während des Lockdown in seinem Modehaus auf Nummern: Jedes Kleidungsstück hat eine. Auf diese Weise können seine Kunden gezielt nach ihrem neuen Lieblingsstück fragen, um es dann an der Hintertür abzuholen. (Christian Kosak)

Deutschland im Lockdown. Auch im Landkreis Osterholz sind die Türen der meisten Geschäfte verschlossen und Online-Riesen wie Amazon machen das große Geschäft. Doch die lokale Wirtschaft hält dagegen. Das Licht hinter vielen Schaufensterscheiben verrät: Der Handel geht weiter. Nur eben anders. Ohne Kundschaft im Geschäft, dafür Corona-konform, mit viel Engagement und vor allem Kreativität. Neben Internet und neuen Medien setzt der stationäre Handel dabei auf das Telefon.

„Wir machen alles übers Telefon“, bestätigt Kirsten Lucht vom Ritterhuder Schuhhaus Wehmann, das sich auf Kinderschuhe spezialisiert hat. Einen Online-Shop habe sie nicht. Schuhe könne man nicht übers Internet bestellen: „Ich bin der Meinung, die muss man anprobieren und an den Füßen sehen.“ Sie gibt ihren Kunden daher Paare zur Auswahl mit. „Entweder sie passen oder sie werden zurückgegeben.“ Bezahlt werde dann bar oder per Überweisung. Welche Schuhe infrage kommen, das klopft die Händlerin telefonisch ab. Etwa indem sie die Eltern bittet, ihr zu sagen, wie lang und breit die Füße des Kindes sind. Tipps, wie sie das am besten rauskriegen, gibt‘s ebenfalls per Telefon.

Die Auswahl sei allerdings inzwischen klein: „Wir verkaufen ja bereits seit Oktober Winterschuhe“, erklärt Kirsten Lucht. Und die Herstellung und Bestellung der aktuellen Winterkollektion sei in die Zeit des ersten Lockdown gefallen – inklusive Produktionsstopp. Dadurch sei das Angebot von vornherein kleiner ausgefallen als üblich. Doch die Ritterhuderin lässt sich nicht entmutigen. „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand; es geht irgendwie weiter; ich bin optimistisch.“

Im Schaufenster von Modehaus Fluder an der Kirchenstraße von Osterholz-Scharmbeck tragen derweil die Kleidungsstücke Nummern. „So lässt sich alles identifizieren“, erklärt Inhaber Walter Fluder sein Corona-konformes Verkaufskonzept. Alles sei durchnummeriert. So könnten die Kunden im Geschäft anrufen und fragen, ob es den Pulli mit der Nummer xyz in ihrer Größe gabe. Das passiere manchmal sogar während der Kunde noch direkt vorm Geschäft stehe. Telefonisch werde dann vereinbart, ob Fluder die Kleidungsstücke liefern soll, oder ob der Kunde sich die Sachen lieber an der Hintertür des Modehauses abholt. „Wir sind jeden Tag hier“, versichert Fluder.

Die Frage nach einem Online-Shop verneint der Kreisstädter. Bis sie den eingerichtet hätten, „ist der Lockdown schon wieder vorbei.“ Und das, was die Kunden bei ihnen am meisten schätzten, können Display oder Monitor nicht bieten: das nette Gespräch. Die Stimmung bei ihnen sei auch deswegen durchwachsen: „Es ist eine harte Zeit; auch wenn wir etwas verkaufen, ist es nicht so viel wie ohne Lockdown“, sagt Walter Fluder. „Aber wir werden es überstehen.“

Christiane Rudolph verschickt in diesen Tagen auch Fotos an Kunden. Das Möbelgeschäft „Freiraum“, das sie mit ihrem Mann Frank in Ritterhude führt, hat zwar einen Internet-Auftritt, aber keinen Online-Shop. „Das ist nicht unser Geschäftsmodell“, erklärt Rudolph. „Man muss sich in die Möbel reinsetzen, muss sie fühlen können.“ Allerdings habe sie durchaus Kunden gehabt, die wegen eines konkreten Möbelstücks bei ihr angerufen hätten. Wegen eines Sessels etwa, den der Kunde kannte. In anderen Fällen suchen Interessenten passende Lampen für einen Raum, senden Fotos von dem Zimmer. „Ich habe ihnen dann Aufnahmen von verschiedenen Lampen geschickt, die passen würden“, sagt die Geschäftsfrau.

Dass bei diesem Konzept trotz Lockdown kein Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt wurde, liege daran, dass Freiraum kein reines Möbelgeschäft ist. „Wir richten ein“, erklärt Rudolph. Heißt: Sie suchen für ihre Kunden den passenden Teppich zum Sessel, wählen Vorhangstoffe zum Raum und ähnliches mehr. „Wir sind Dienstleister und dürfen unsere Kunden daher zu Hause beraten.“

„Bei uns ist die Stimmung gut; der Lockdown ist zwar ein harter Einschnitt; aber bis dahin war der Umsatz gut“, berichtet auch Miriam Ziegeler. Ihr Name und der ihres Mannes stehen in Osterholz-Scharmbeck sowohl für Gartenmöbel, Grillgeräte und Zubehör als auch für Bastelmaterial und Wohn-Dekorationen. Auch Ziegelers haben einen Weg gefunden, im Lockdown pandemie-konform Handel zu betreiben – ohne Online-Shop. Sie setzen stattdessen auf Facebook, Websites und Google sowie auf den Kontakt am Telefon. Tatsächlich hätten sie bereits seit Längerem über den Aufbau eines Online-Shops nachgedacht, räumt Miriam Ziegeler ein. Nur: „Wir haben ein sehr umfangreiches Sortiment.“ Sie verweist auf die Bereiche „Kunst und Kreativ“ sowie „Living at home“. Ein Schnellschuss sei da nicht sinnvoll. Die meisten Kunden wüssten ohnehin, was sie wollten. Andernfalls werden digitale Fotos hin und her geschickt. Ist das Gewünschte gefunden, wird die Abholung vereinbart; bezahlt wird online. Der Aufwand für das „Click and collect“-Modell sei groß, aber so hielten sie die Verordnungen ein, so Miriam Ziegeler.

Konzerne mit Filialen haben da ganz andere Möglichkeiten und arbeiten längst auch mit Online-Shops. Der Kontakt zum Kunden in der Region ist ihnen dennoch wichtig. Deshalb haben auch sie sich Alternativen überlegt. „Telefonisch oder per E-Mail können Sie bei uns die Produkte reservieren, die Sie haben möchten“, erklärt René Christiansen, stellvertretender Filialleiter von Hage-Bau in Buschhausen. „Unsere Mitarbeiter laufen dann durch den Markt und suchen die Dinge zusammen.“ Das klappe problemlos. „Die Stimmung unter den Mitarbeitern ist gut“, versichert René Christiansen.

Auch anschauen ohne zu kaufen, sei möglich. Dazu bringen die Mitarbeiter die Produkte aus dem Markt vor die Ladentür. Allerdings müsse in jedem Fall ein Termin gemacht werden. „Damit es zu keinem Gedrängel auf dem Parkplatz kommt, vereinbaren wir für jeden ein Zeitfenster von zehn bis 15 Minuten“, so Christiansen. An einer Station bezahlt der Kunde die Ware bezahlen und holt sie an der nächsten ab. Auch so kann „Heimatshoppen“ funktionieren.