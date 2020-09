Ein junger Bewohner des Landkreises Osterholz hat sich bei einem Partyurlaub im Ausland mit dem Coronavirus infiziert. (Jonas Güttler/dpa)

Landkreis Osterholz. Der Landkreis Osterholz wäre vor ein paar Tagen womöglich um ein Haar zu einem Corona-Hotspot geworden. Wie Landrat Bernd Lütjen jetzt in einer Presseerklärung mitteilte, sei die Infektion schnell erkannt worden. Demnach war ein junger Mensch aus dem Kreisgebiet trotz Reisewarnungen mit Freunden zu einem Partyurlaub ins Ausland geflogen. Er hatte sich dort beim Feiern offenbar unwissentlich angesteckt und war anschließend – noch ohne Symptome – zurückgekehrt. Etwas später sei die Person dann positiv getestet worden, so der Landrat; sie und sämtliche Familienmitglieder mussten für 14 Tage in häusliche Quarantäne.

„Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei", warnte Lütjen. Sorgloses Verhalten wie etwa auch das der 26-jährigen Reiserückkehrerin im Landkreis Garmisch-Patenkirchen sei zwar noch die Ausnahme. Doch immer mehr Menschen würden unvorsichtig und nähmen das Virus mittlerweile auf die leichte Schulter, so der Landrat. Dabei sollten die Folgen – von akuten Gesundheitsgefahren bis hin zu allgemeinen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit – doch eigentlich bekannt sein.

Lütjen appellierte an Verantwortungsgefühl und Vernunft: „Nur, wenn wir uns gemeinsam und geschlossen an die aktuellen Regelungen aus der Corona-Verordnung halten, werden wir die Infektionszahlen hoffentlich im Zaum halten können.“ Und nur dann könnten die Einschränkungen auch weiter gelockert werden. Wer sich den bekannten Alltag zurückwünsche, könne durch sein Verhalten aktiv dazu beitragen.

Bei Fragen steht das Gesundheitsamt weiterhin telefonisch unter 0 47 91 / 9 30 29 00 zur Verfügung. Darüber hinaus werden unter www.landkreis-osterholz.de/corona-fragen Antworten zu häufig gestellten Fragen rund um das Coronavirus gegeben.