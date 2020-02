Der Kunde wurde wegen gefährlicher Körperverletzung in einem minder schweren Fall verurteilt. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. Zwei Mal waren sie Anfang 2019 in Osterholz-Scharmbeck aufeinander getroffen: ein 59-jähriger Kreisstädter und ein 57-jähriger Kraftfahrer und Lieferant aus Bremen. Beide Male gab es Zoff. Jetzt sahen sich die Männer im Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck wieder. Der 59-Jährige saß dabei wegen gefährlicher Körperverletzung auf der Anklagebank.

Beim ersten Aufeinandertreffen soll es sich um zehn Euro gedreht haben. Der Kreisstädter hatte einen Schrank geliefert bekommen. Nach seiner Aussage sollte er für die Palette noch zehn Euro zahlen. Das verweigerte er. Deshalb war der Lieferant mit dem Schrank wieder abgezogen. Er sei dann wenige Tage später wieder erschienen, so der Angeklagte: „Da hat er mich beschimpft und gesagt, man sieht sich immer zwei Mal im Leben. Er hat mir auch Schläge angedroht.“ Dann sei die Polizei gekommen, so der 59-Jährige. „Denen hat er gesagt, ich sei ihm mit dem Hubwagen über den Fuß gefahren. Das ist totaler Unsinn.“

Eine andere Version kam von dem Bremer Kraftfahrer. „Ich bin da noch mal hingefahren, habe geklingelt. Da kam er raus mit erhobenen Zeigefinger und beschimpfte mich“, sagte der Bremer als Zeuge aus. Der Kreisstädter sei „ziemlich aufbrausend“ gewesen, erinnerte er sich. Ärger gab es dieses Mal, weil der 59-Jährige den Lieferschein nicht unterschreiben wollte. „Er muss nicht unterschreiben, hat er zu mir gesagt“, so der 57-Jährige. „Dann hat er mir den Hubwagen weggerissen und ist mir damit in den Zeh geknallt.“

Ein ärztliches Attest, das Strafrichterin Johanna Kopischke vorlag, bestätigte, dass der rechte kleine Zeh am rechten Fuß eine Prellung davongetragen hatte. „Ich war eine Woche krank geschrieben. Aber es gab keine bleibenden Schäden“, sagte der Bremer auf Rückfrage der Richterin zu der Verletzung.

Kopischke gab noch einmal die Aussage des Kreisstädters wieder, wonach ihm der Lieferant schimpfend und beleidigend gegenüber getreten sei. „Das ist völliger Schwachsinn“, war die Reaktion des Geschädigten. „Ich mache schon 30 Jahre diesen Job und bin bei meinen Kunden gern gesehen. Es gab bisher nie Theater.“

Verteidiger will Freispruch

Im Bundeszentralregister liegen bisher keine Eintragungen bei dem jetzt angeklagten arbeitslosen Mann vor. Das hielt der Vertreter der Staatsanwaltschaft dem 59-Jährigen zugute. Auch sei die Verletzung eine kleine Prellung, aber immerhin sei dann doch der Fuß verletzt worden. „Das hat der Zeuge glaubwürdig dargestellt. Mit Schwung hat der Angeklagte den Hubwagen aus der Palette in Richtung des Zeugen gezogen“, stand für den Vertreter der Staatsanwaltschaft fest. Er beantragte eine Geldstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung im minder schweren Fall. Die Höhe der Geldstrafe solle 90 Tagessätze zu 40 Euro, also 3600 Euro, betragen.

Rechtsanwalt Heiner Lackmann wollte dagegen auf einen Freispruch hinaus. Er begründete den damit, dass sein Mandant schon im letzten Jahr über einen Zivilprozess 200 Euro Schmerzensgeld an den 57-Jährigen zahlen musste. Verlangt worden waren seinerzeit 800 Euro. Außerdem sah der Verteidiger „zu viele Diskrepanzen“ in den Aussagen des Bremers. „Das war auch keine Fahrlässigkeit“, so seine Einschätzung.

In seinem letzten Wort vor dem Urteil sagte der Angeklagte über den Fahrer: „Der lügt rund um sich zu. Der wollte mich einfach nur abzocken. Er hat sich einfach geärgert, dass er die zehn Euro nicht bekommen hat.“

Strafrichterin Kopischke schloss sich dem Antrag des Vertreters der Staatsanwaltschaft an. Wegen gefährlicher Körperverletzung im minder schweren Fall muss der Kreisstädter nun 3600 Euro blechen. Er beziehungsweise sein Anwalt kann gegen das Urteil noch Revision oder Berufung einlegen. Dazu ist eine Woche lang Zeit. Eine gefährliche Körperverletzung liegt laut Strafgesetzbuch dann vor, wenn sie „mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs“, in diesem Fall mit dem Hubwagen, begangen wird.