Auf der Landjugendfete füllte sich das Zelt erst nach 23 Uhr so richtig. Dafür hielt DJ Basti die Stimmung dann bis morgens früh um 3 Uhr konstant bei 100 Prozent. (fotoS: Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. Wie die Bremer ihren Freimarkt bei jedem Wetter lieben, so lassen sich auch die Osterholz-Scharmbecker und ihre Gäste von frischer Luftfeuchtigkeit nicht davon abhalten, ihrem Herbstmarkt-Vergnügen zu frönen. Bei der Landjugendfete in der Viehmarktschänke begann der Abend erst so richtig, nachdem die Wolken sich verausgabt hatten – dann aber war richtig etwas los. Und nicht nur die Landjugend rockte bei den Klängen von DJ Basti vom O-Bex-Partyteam so richtig ab; junge und jung gebliebene Partygäste feierten, dass der Zeltboden bebte.

„Im Zelt waren alle Altersklassen vertreten“, freuten sich auch die Organisatoren. „Bis morgens um drei Uhr, als wir ohnehin zumachen mussten, war die Bude voll“, bestätigte das Team von O-Bex, das für den guten Ton in der Viehmarktschänke gesorgt hatte. Der vorsorglich angeheuerte Ordnungsdienst blieb zur Freude der Gäste und Organisatoren an diesem Abend arbeitslos und konnte seinerseits die Partymusik genießen. Aus den Lautsprechern kamen all jene Songs, die bei Partys für gute Laune und Muskelkater in den Beinen am nächsten Morgen sorgen. Ob nun allein, zu zweit, oder gar in einer ganzen Jugendgruppe herumgehopst wurde – die Stimmung war großartig und die Viehmarktschänke voll.

So voll hätte sich Georg Mikschl am Sonntagnachmittag diesen Ort auch gewünscht. Aber die anhaltenden kalten Regenschauer ließen viele Familien mit kleineren Kindern das Sonntagsvergnügen dann doch lieber in wärmeren Räumlichkeiten suchen. Die Kids, die mit ihren Eltern den Weg in die Viehmarktschänke auf sich genommen hatten, erlebten dort allerdings einen wunderbaren Nachmittag mit vielen musikalischen Möglichkeiten.

Bereits am Freitag hatte die Herbstmarktbühne im Zelt einer Solo-Künstlerin und drei jungen Nachwuchsbands Gelegenheit gegeben, sich vor großem Publikum zu präsentieren. Auch sie hatten zumeist im Kindesalter ihre Liebe zur Musik entdeckt. „Genau das wollen wir mit diesem Kinder-Musik-Festival heute auch erreichen“, beschrieb es Initiator Georg Mikschl: Einfach mal ein Instrument in die Hand nehmen und feststellen, dass schon ein kleines Kind damit umzugehen vermag.

Saiten, Tasten und Trommeln

So hatte die Kreismusikschule Andreas Bäuml mit einigen Saiteninstrumenten in die Viehmarktschänke entsandt. Das Worpsweder Torfteufel-Orchester hatte seine Leiterin Winja Marx nach Osterholz-Scharmbeck geschickt, und Georg Mikschl war nicht nur als Initiator des Festivals in der Viehmarktschänke, sondern machte zudem Werbung für die Musikalische Nachwuchsförderung im Landkreis. Die Kinder durften Tasteninstrumente wie Akkordeon oder Keyboard ausprobieren, und auf Percussion-Instrumenten konnte der künftige Phil Collins schon mal seine Fertigkeiten zeigen. Dort saß zum Beispiel die dreijährige Juna und trommelte mit ihrer Mutter drauf los. Dass sie schon das richtige Gespür für den passenden Bums hatte, zeigte ihr individueller Einsatz des Drumsticks – sehr zur Freude ihrer Mutter.

Beim Kinder-Musik-Festival am Sonntag durfte Juna ihrer Mutter zeigen, dass schon ein echter Drummer in ihr steckt. (Christa Neckermann)

Bei Florian Kubiczek interessierten sich einige Mädchen für die glänzenden Blechblasinstrumente. Der Kreisposaunenwart hatte eine Zugposaune mitgebracht und jeweils eine deutsche und eine amerikanische Trompete dabei. „Der Unterschied bei den Trompeten ist, dass die deutsche Trompete ein Drehventil hat, das den Ton erzeugt, während die amerikanische Trompete ein Pumpventil dafür benutzt“, erläuterte Kubiczek. Die kleine Lisa-Marie entschied sich für die amerikanische Trompete, wie sie auch Louis Armstrong spielte. Geduldig erklärte Kubiczek der Kleinen, wie sie die Trompete richtig zu halten habe. Dann durfte Lisa-Marie mal blasen – während Kubiczek an den Pumpventilen den Ton änderte. „Das hätte ich bestimmt nicht so hingekriegt“, staunte eine Passantin, die der kleinen Trompetenvorführung zuschaute.

Veija dagegen zeigte mehr Interesse an der Zugposaune. Als dann der Ton „saß“, war die Freude groß. „Töne versteht jeder Mensch“, sagte Mikschl. Musik sei eine internationale Sprache, die jeder Mensch, gleich welcher Herkunft und Religion, verstehe. „Musik löst Spannungen, damit trägt sie sicherlich auch zu einer friedlicheren Welt bei“, meinte der Initiator des Festivals.

Auch wenn an diesem Nachmittag in der Viehmarktschänke nicht so viele Kinder dabei waren, wie es sich Georg Mikschl und seine Mitstreiter von den verschiedenen Musikschulen im Landkreis gewünscht hätten, so war sich Mikschl doch sicher: „Der Erfolg des Nachmittags ist das, was die Kinder und ihre Eltern heute hier mitnehmen konnten." Und wer die fröhlichen Gesichter der Kinder beobachten konnte und ihre Freude am Ausprobieren erlebte, der konnte sicher sein, dass so manch ein Kind jetzt gern mal ernsthaft ein Instrument ausprobieren will.