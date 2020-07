Sachbearbeiter Frieder Lüße vor einer Herkulesstaude (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Der Riesenbärenklau ist hierzulande kein gern gesehener Gast. „Er ist ein Problem“, sagt Diplombiologin Jutta Kemmer von der Biologischen Station (BioS) über den Eindringling aus dem Kaukasus. Zunächst verdränge er einheimische Pflanzen. Zum anderen ist der Saft der Pflanze hochgiftig. "Kommt die Haut damit in Berührung, verliert sie ihren natürlichen UV-Schutz. Scheint dann die Sonne auf die Haut, kommt es zu Verbrennungen zweiten oder sogar dritten Grades. Darum sollten Eltern und Erzieher aufpassen, dass spielende Kinder der Pflanze nicht zu nahe kommen“, rät BioS-Mitarbeiterin Kemmer. Neben der Verdrängung der heimischen Flora und Fauna und der gesundheitlichen Gefahr für den Menschen führen die als Herkulesstauden besser bekannten Neophyten auch Erosionsschäden an Gewässern herbei.

Entsprechend konsequent setzt sich die Stadt Osterholz-Scharmbeck gegen den Riesenbärenklau zur Wehr. „Der wird jetzt bekämpft“, sagt Frieder Lüße, Sachbearbeiter für Grünflächen und Naturschutz bei der Stadt Osterholz-Scharmbeck. „Wir wollen, dass der sich nicht massenhaft ausbreitet.“ Allerdings sei es schwierig, die bis zu vier Meter hohe Herkulesstaude nachhaltig zu beseitigen, so der Sachbearbeiter. Nach seinen Worten hat sich die Staude unter anderem in den Bereichen Pennigbüttel, Gut Sandbeck und Garlstedt breit gemacht.

Die Herkulesstaude hat eine rübenförmige Speicherwurzel. Nur aus dem oberen Teil, dem sogenannte Vegetationskegel, kann die Pflanze wieder austreiben. Daher ist es laut Lüße wichtig, rund 20 Zentimeter unter der Erdoberfläche die Wurzel vom Vegetationskegel abzutrennen. Der untere Teil der Wurzel verrotte dann im Boden.

Gärtnermeister Lüße verweist darauf, dass der Riesenbärenklau ein Neophyt ist. Als Neophyten, neo wie neu und phyt wie Pflanze, bezeichnet man Gewächse, die sich in Gebieten ansiedeln, in denen sie zuvor nicht heimisch waren. Nach Europa eingeschleppt wurde der Riesenbärenklau Ende des 19. Jahrhunderts als Gartenpflanze aus dem Kaukasus. Seit den 1980er-Jahren verbreitet sich die Staude auch immer stärker in Norddeutschland.

Der Grund: Brachflächen, Uferrandstreifen, Industriebrachen und nicht unmittelbar genutzten Flächen nehmen zu. Dies fördert indirekt die Zunahme ursprünglich nicht heimischer Arten. Die Vermehrung der Herkulesstaude geschieht nicht über die Wurzeln, sondern über die große Anzahl von Samen. Ausgewachsene Pflanzen können 10 000 bis 50 000 schwimmfähige Samen bilden. „Die sind unter optimalen Bedingungen acht bis zehn Jahre keimfähig“, weiß Lüße.

Vor allem Gewässer mit ihren Überschwemmungsgebieten wie zum Beispiel die Schwaneweder Beeke sowie Verkehrsanlagen bilden die Hauptverbreitungswege. Darüber hinaus werden die Samen über Erdbewegungen, Baumaßnahmen und über den Menschen als Zierpflanze im Garten verbreitet. Auch wilde Komposthalden und die Aussaat als Bienenweide helfen bei der Expansion. Die Pflanze kann fast alle Standorte besiedeln.

Laut Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann erfasst die Naturschutzbehörde des Landkreises Zufallsfunde einiger Neophytenarten in einem Kataster. Darunter fällt auch der Riesenbärenklau. Das Kataster erhebe aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. „Es vermittelt aber einen ersten Eindruck über das Vorkommen der Neophytenarten im Landkreis Osterholz.“ Der Riesenbärenklau komme vermutlich im gesamten Landkreis vor, so die Pressesprecherin. „Auf kreiseigenen Flächen und an Straßenrändern der Kreisstraße ist diese Pflanzenart in den letzten Jahren nicht aufgetreten.“

Da der Riesenbärenklau für den Menschen gefährlich sein kann, liege die Verantwortung hinsichtlich der Gefahrenabwehr bei den Ordnungsämtern der Gemeinden. „Auch haben Flächeneigentümer oder Nutzungsberechtigte grundsätzlich die Pflicht, dafür zu sorgen, dass von ihren Grundstücken keine Gefahren ausgehen.“

Wollen Privatleute den Riesenbärenklau entfernen, sollten sie sich vorher gut informieren. Dies betrifft besonders die Schutzmaßnahmen wie vollständige Bekleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille mit seitlichem Schutz, Durchführung der Arbeiten bei bedecktem Himmel oder in den Abendstunden wegen der geringeren UV-Strahlung. Und: kein Einsatz von Freischneidern.