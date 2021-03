Während der Reparaturarbeiten am Kanal ist die Riesstraße in Ritterhude nur einseitig befahrbar. (Sebastian Kahnert)

Ritterhude. Zu einem Nadelöhr wird die Riesstraße in den nächsten Wochen. Wie die Gemeinde Ritterhude mitteilt, ist sie ab Mittwoch, 31. März, bis 24. April nur einseitig befahrbar. Der Abwasserkanal muss zwischen Kreissparkasse und Schuhhaus Wehmann saniert werden. Die Belastung durch den Verkehr hat dem aus Steingut bestehenden Rohr zugesetzt, teil das für die Reparatur zuständige Bremer Unternehmen Hansewasser mit.

Anders als 2020, als zur Sanierung eines anderen Abschnittes das Rohr in der Riesstraße freigelegt werden musste, wird die Fahrbahndecke diesmal nicht angetastet. Stattdessen werde mit einem Inliner gearbeitet, erklärt Projektleiter Karsten Messer. Dabei handele es sich um einen in Kunstharz getränkten Glasfaserschlauch, der in den Kanal eingeführt werde. Damit er nicht beschädigt wird, werde die Sanierungsstrecke zunächst gespült, anschließend mit einer Kamera abgefahren und mögliche Problemstellen entfernt.

Ist der Glasfaserschlauch ausgebracht, werde er mit Druckluft aufgepumpt, bis er sich an die Innenwand des Kanals schmiegt und alle Schadstellen verschließt. Anschließend werde eine Lichterkette unter Beobachtung durch das Kamerafahrzeug durch das Rohr gezogen. Die von ihr erzeugte Wärme lasse den Inliner aushärten. Zum Schluss müssen die Übergangsstellen zwischen Glasfaser und dem restlichen Kanal sorgfältig abgedichtet werden, damit keine „Hinterläufigkeit“ entstehe, teilt Messer mit. Auch müssten auf der 110 Meter langen Strecke fünf Hausanschlüsse wieder hergestellt und ebenfalls abgedichtet werden. Für die Gesamtmaßnahme seien rund 38.000 Euro eingeplant worden, teilt Karsten Messer auf Nachfrage mit.

Die Anwohner bräuchten keine Beeinträchtigungen zu fürchten, erklärt der Projektleiter. Mit Pumpen werde Hansewasser dafür sorgen, dass die Abwasser während der Arbeiten an der Sanierungsstelle vorbei zum Klärwerk gepumpt werden.