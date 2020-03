Werbeanlagen, die vor Wahlen aufgebaut werden, sollen auch weiterhin im Herzen der Innenstadt erlaubt sein – sofern sie nach der Wahl wieder entfernt werden. (CHRISTIAN VALEK)

Osterholz-Scharmbeck. Die Stadt Osterholz-Scharmbeck will klare Regeln für die Werbung in der Innenstadt. Eine Bauvorschrift soll unter anderem die Größe und das Platzieren von Reklameschildern und Werbeanlagen an Hausfassaden regeln. „Qualität statt Quantität“ lautet das Motto für die Innenstadt, wie Susanne Thein vom Planungsbüro Instara im Fachausschuss betonte.

Die Innenstadt soll demnach in zwei Geltungsbereiche aufgeteilt werden. Zone II besteht im Wesentlichen aus Post-, Bau- und Bahnhofstraße und reicht in ihrem Verlauf bis zum Rathaus. In Zone I, im Herzen der Stadt, also rund um die St.-Willehadi-Kirche und Kirchenstraße, geht es streng zu. Dort sollen auch Aufsteller wie Standfahnen sowie freistehende, dreidimensionale Werbeanlagen wie Werbepylone, Werbetafeln und Werbestelen künftig nicht erlaubt sein.

Die Satzung soll auch das Format von sogenannten Auslegern an Fassaden regeln. Diese dürfen nur noch einen halben Quadratmeter groß sein und von der Fassade aus nur einen Meter weit auf die Straße reichen. Werbeanlagen aller Art könnten zukünftig nur unterhalb der Unterkante von Fenstern des ersten Obergeschosses angebracht werden. Bei Gebäuden mit mindestens zwei Vollgeschossen gelten ebenso klare Vorgaben: Dort sollen Werbeanlagen bis zur Oberkante der Fenster im ersten Obergeschoss zulässig sein. Auch das Bekleben von Innen- oder Außenseiten von Schaufensterscheiben wird definiert.

Stadtplaner Stefan Kamischow ist davon überzeugt, dass die Regeln immer noch allerhand Spielraum zuließen. Werbung gehöre schließlich da hin, wo ein Geschäft meist auch ansässig ist. „Wir wollen die Werbung nach unten bringen.“ Die Verwaltung wolle mit der Satzung zukünftig Rahmenbedingungen für die städtebauliche Verträglichkeit von Werbeanlagen definieren. Die Anlagen sollen sich so in das Ortsbild einfügen, dass der städtebauliche Charakter erkennbar bleibt.

Der aktuelle Trend weist in die entgegengesetzte Richtung: Die Anzahl und Größe von Werbeanlagen hätten in Osterholz-Scharmbeck zugenommen, hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Gestaltung sei „deutlich auffälliger geworden". Zugleich räumte die Behörde ein, dass Werbeanlagen als Teil des "visuellen Erscheinungsbildes von Betrieben" eine hohe Bedeutung haben. „Es gibt jedoch einen Trend einzelner Betriebe, sich gegenüber anderen Betrieben oder Wettbewerbern durch besonders auffällige oder große Werbeanlagen abzugrenzen“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Das setze einen Werbe-Wettlauf in Gang, da sich die übrigen Betriebe anpassen würden.

Für Aufenthaltsqualität schädlich

Als Folge sei mit negativen Auswirkungen auf das Ortsbild zu rechnen. Attraktivität und Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone und am Marktplatz würden negativ beeinflusst, so die Befürchtung. Der Stadt Osterholz-Scharmbeck sei sehr wohl bewusst, dass Werbung für Gewerbetreibende unerlässlich ist. Deshalb blieben auch zeitlich begrenzte Werbeanlagen wie vor Wahlen oder solche, die auf kulturelle, politische, sportliche und kirchliche Veranstaltungen in der Stadt hinwiesen, von der Satzung unberührt – sofern die Werbemittel nach dem Ende der Aktion wieder entfernt würden. Die Werbung soll generell so angeordnet werden, dass sie sich in das Ortsbild einfügt und sich diesem unterordnet.

Stefan Haake (CDU) war sichtlich unzufrieden mit den Vorgaben. „Vielleicht sollte man das etwas lockerer fassen“, sagte er. „Schimmer als schlechte Werbung ist Leerstand“, gab er zu Protokoll und warnte: „Ich weiß nicht, ob wir uns einen Gefallen tun, wenn wir den Kaufleuten so ins Geschäft grätschen.“ Als Stadtplanerin Susanne Thein von Instara Haake erläuterte, dass im Wind wehende Standflaggen ebenso wie Aufsteller als Hindernis wahrgenommen würden, reagierte der CDU-Ratsherr mit Unverständnis. „Das ist doch Theorie“, merkte Haake an.

Anja Heuser von den Grünen hingegen konnte Susanne Thein folgen. „Ich würde es auch als unordentlich empfinden“, sagte Heuser. Der Kunde müsse um derartige Aufsteller herumlaufen, steht für sie fest. Zudem fördere es ein „Nachrüsten“ unter den Gewerbetreibenden.

Für Thomas Krüger von der Linksfraktion gibt es bei der Satzung vor allem Eines: deutlich Luft nach oben. „Ich bin enttäuscht“, gestand Krüger. Er regte an, das Werbekonzept auf das gesamte Stadtgebiet auszudehnen. In vorangegangenen Sitzungen zum Thema habe er bereits darauf aufmerksam gemacht, dass Werbebeleuchtung nicht in den Himmel strahlen sollte. Zudem sollten Lampen und Reklame nicht bis in die Nacht leuchten, um der Lichtverschmutzung vorzubeugen und Energie zu sparen.

Stefan Dickel (SPD) würdige die Satzung als ein „Regulativ“.

Bei der Abstimmung sprach sich Stefan Haake gegen den Satzungsentwurf aus. CDU-Parteikollegin Brunhilde Rühl und Thomas Krüger (Linke) enthielten jeweils sich ihrer Stimme. Die übrigen Ausschussmitglieder stimmten dem Entwurf zu. Nun entscheidet am 12. März der Verwaltungsausschuss über das weitere Vorgehen. Gibt er grünes Licht, kann unter anderem die Öffentlichkeit dazu Stellungnahmen abgeben.