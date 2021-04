Eine Feuerwehr bei der Rettung von Personen. Ritterhude hat nun einen Feuerwehrbedarfsplan erstellt, der aufzeigt, was für eine gute Arbeit ihrer Wehren notwendig ist. (Peter von Döllen)

Ritterhude. „Wir haben einiges vor der Brust“, stellte Jürgen Kuck (SPD) bei der Ratssitzung der Gemeinde Ritterhude diese Woche fest. Der einstimmig beschlossene Feuerwehrbedarfsplan, der in den vergangenen zwei Jahre erstellt wurde, offenbart Handlungsbedarf in einigen Bereichen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Ritterhude. Ein dicker Fisch dabei ist die zusätzliche Anschaffung eines Gerätewagen Logistik (GW-L2), wie Stefan Buschendorf es ausdrückte. Er arbeitet für die Firma BBS Gefahrenabwehrplanung in Hamburg und hat den Plan zusammen mit der Verwaltung und den Feuerwehrkommandos erarbeitet. Kostenintensiv dürften aber insbesondere Änderungen oder Neubauten von Feuerwehrhäusern werden. „Da müssen wir sehen, wo das Geld herkommt“, sagte Kuck. Er setze dabei auch auf Bedarfszuweisungen durch das Land.

„Wir müssen nicht gleich morgen tätig werden“, findet Michael Harjes (SPD). Brandeilig ist es tatsächlich nicht. Stefan Buschendorf stellte dem Brandschutz ein relativ gutes Attest aus, der Schutz sei insgesamt gegeben. Allerdings handele es sich oft um Mängel, die die Sicherheit der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkameraden gefährden, insbesondere bei den Feuerwehrhäusern. Jürgen Ahlers (Bürgerfraktion) forderte zügiges Handeln: „Es ist nicht alles sofort machbar. Es sollte aber so schnell, wie möglich angegangen werden.“

Schutzziel als Grundlage

Ein Feuerwehrbedarfsplan ist in Niedersachsen nicht zwingend vorgeschrieben. Er ist aber eine gute Grundlage, um zu schauen, ob die Ausstattung und das Personal ausreicht, um die Bürger ausreichend zu schützen. Dazu muss aber erst festgelegt werden, was ein ausreichender Schutz ist. Das Schutzziel ist Grundlage für den Feuerwehrbedarfsplan, erklärte Buschendorf den Ratsmitgliedern. Im Herbst 2019 wurde im Rat beschlossen, dass bei zeitkritischen Einsätzen mindestens neun Einsatzkräfte innerhalb von 8 bis 10 Minuten am Einsatzort sind. Dabei reicht die Zahl der Personen allein nicht aus. Es müssen auch unterschiedlich ausgebildete Funktionsträger am Einsatzort sein, damit ein sinnvoller Einsatz möglich ist. Nach 13 bis 15 weiteren Minuten sollen mindestens sieben weitere Funktionsträger eintreffen. Dieses Schutzziel soll in Ritterhude mindestens in 90 Prozent der Fälle erreicht werden.

Mehr zum Thema In acht Minuten zum Einsatz Ritterhude setzt Ziele für Feuerwehreinsätze Ritterhude hat in einer Ratssitzung Schutzziele für seine Feuerwehr definiert. Sie sind Grundlage für einen Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde. mehr »

Das Ziel ist laut Bedarfsplan an dem sogenannten „kritischen Wohnungsbrand“ ausgerichtet, der als Standardszenario herangezogen wird. Er beschreibt einen Einsatz mit einem Feuer in einer Wohnung im Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohngebäudes mit verrauchten Rettungswegen und einer durchzuführenden Menschenrettung. In der Praxis haben die Feuerwehren viel mehr Aufgabengebiete, die unter der Bezeichnung technische Hilfeleistung laufen. Hier sind unter anderem Einsätze nach Verkehrsunfällen, Beseitigung von Ölspuren oder umgekippten Bäumen oder das Notöffnen von Türen zusammengefasst.

Es wurde auch untersucht, ob eine Erreichbarkeit gegeben ist. Von den fünf Standorten der Feuerwehrhäuser ist demnach eine Abdeckung innerhalb von zehn Minuten möglich.

Ein Schwachpunkt in Ritterhude ist das vorhandene Personal. Dabei wird im Plan zwischen der Mindeststärke und der Idealstärke unterschieden. „Bei der Mindeststärke handelt es sich um eine Festlegung der niedersächsischen Feuerwehrverordnung“, lautet es dort. Die personelle Mindeststärke einer Ortsfeuerwehr

besteht aus dem Ortsbrandmeister, dem stellvertretenden Ortsbrandmeister und je nach Art der Wehr benötigten Funktionsträger (Grundausstattungsfeuerwehr: 9, Stützpunktfeuerwehr: 12, Schwerpunktfeuerwehr: 22). Dazu kommt eine Personalreserve von 100 Prozent, bei der alle unterschiedlichen Funktionen berücksichtigt werden. Für eine Grundausstattungsfeuerwehr ergeben sich somit 20 Funktionen. Die personelle Mindeststärke soll dauerhaft nicht weniger als 90 Prozent betragen.

Personalstärke ist Schwachpunkt

Die Idealstärke berücksichtigt auch unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehrkameraden. Unter der Woche arbeiten ein Teil von ihnen außerhalb der Gemeinde - vor allem tagsüber. Buschendorf kommt zu dem Schluss, dass sich bei drei der fünf Ortsfeuerwehren Defizite bezüglich der personellen Ausstattung ergeben. Sie konnten bisher kompensiert werden - etwa durch angepasste Ausrückeordnungen, bei denen zu bestimmten Zeiten gleich mehrere Wehren alarmiert werden. Trotzdem steht in dem empfohlenen Maßnahmenkatalog: „Es besteht daher die Notwendigkeit, Maßnahmen zur Personalgewinnung zu ergreifen. Die Gewinnung neuer Feuerwehrmitglieder ist dabei als eine Aufgabe zu verstehen, welche die Feuerwehr der Gemeinde Ritterhude als Gesamtheit betrifft.“

Ehrenamtliche kann man aber nicht einfach kaufen. „Wir müssen das Image der Feuerwehr verbessern“, findet Wolfgang Hädrich (Grüne). Und Jürgen Ahlers ergänzte: „Wir müssen Jugendliche motivieren, bei der Feuerwehr mitzumachen.“ Bürgermeisterin Susanne Geils gab sich optimistisch. Die Jugendarbeit in der Feuerwehr sei gut.

Das größte Manko sieht Stefan Buschendorf bei den Feuerwehrhäusern. Der 206-seitige Bedarfsplan listet alle Mängel für jeden Standort penibel auf. Es geht dabei um enge Räume, zu wenig Sicherheitsabstände oder die Anzahl der Parkplätze. Das führe zu Stress bei den Aktiven und erhöhe die Unfallwahrscheinlichkeit. Aber auch die Abführung von Dieselimmissionen und die Trennung von kontaminierter Ausrüstung ist verbesserungswürdig.