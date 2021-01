Damit kein Schüler der I-Pad-Klassen aus finanziellen Gründen an der Haupt- und Realschule in Ritterhude auf der Strecke bleibt, stellte die Verwaltung nun eine neue Förderrichtlinie für I-Pad-Leasingkosten vor. (Rolf Vennenbernd)

Ritterhude. Unterrichtsstunden mithilfe von Tablets sind in dieser Pandemie unumgänglich geworden. Ende vorigen Jahres wollten Ritterhuder Politiker daher während einer öffentlichen Sitzung von der Gemeinde wissen, ob diese sicherstellen könne, dass dabei kein Schüler aus finanziellen Gründen auf der Strecke bleibe. Die Verwaltung griff den Hinweis auf und unterbreitete nun den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport einen Vorschlag: Die Gemeinde werde einkommensschwachen Eltern, deren Kinder aber keinen Anspruch auf ein kostenloses I-Pad aus dem Sofortausstattungsprogramm der Regierung haben, bei den Leasingkosten für das (Unterrichts-)Gerät entgegenkommen. Bei Gewährung eines Förderantrag werde die Gemeinde 50 Prozent der Leasingkosten, die aktuell 17,10 Euro betragen und die die Familien zahlen müssen, übernehmen. So der Vorschlag.

Konkret richtet sich das Angebot an Familien, deren Nachwuchs die Haupt- und Realschule am Moormannskamp besuchen und in eine der dortigen I-Pad-Klassen gehen und sich somit einen I-Pad anschaffen müssen. Sabine Hastedt, zuständige Abteilungsleiterin von Ritterhude, nannte während der Sitzung eine Zahl von 406 Schülern. Ralf Willert, Leiter der Haupt- und Realschule Moormannskamp, ergänzte, dass der Begriff I-Pad-Klassen inzwischen eigentlich überflüssig sei, da alle Klassen bei ihnen mit dieser Technik arbeiteten. Nur unter den Abschlussklassen, die als einzige an der Haupt- und Realschule zurzeit Präsenzunterricht im Wechsel hätten, gebe es keine I-Pad-Klassen.

Fördervoraussetzung sei, dass die Familien ein geringes Einkommen haben. Nicht gemeint sind damit Familien, die von der Zahlung des Entgeltes zur Lernmittelausleihe bereits befreit sind, erklärte Hastedt. Vielmehr gehe es bei dem Hilfsprogramm um Familien, die von besagter Entgeltzahlung nicht freigestellt sind, aber nur knapp über der Einkommensgrenze liegen. Auch Familien, die in diese Beschreibung passen und bereits einen Leasingvertrag abgeschlossen haben, könnten noch einen Antrag auf Unterstützung stellen.

Der jeweilige Zuschuss, so erfuhr das Gremium, werde immer nur für die Dauer eines Schuljahres gewährt und müsse dann erneuert werden. Weiter teilte Hastedt dem Gremium mit, dass das I-Pad nach Ende der Leasingvertragslaufzeit ins Eigentum des Schülers übergehe. Auf Nachfrage von Birgit Borow (SPD) erfuhren die Politiker, dass die Leasingverträge über drei Jahre gehen. Die I-Pads würden an der Schule jedoch von der fünften Klasse bis zum Abschluss durchgehend genutzt. Dazu bemerkte Ralf Willert, dass es nicht mehr geplant sei, die I-Pads nach drei Jahren gegen neue Tablets mit neuen Verträgen auszutauschen, wie es bei früheren Geräten noch der Fall gewesen sei.

Laut Verwaltung müssen die Anträge auf Förderung jährlich bis zum 31. Mai neu gestellt werden. Sollte der Zuschuss bewilligt werden, zahle die Gemeinde ihn monatlich an die jeweilige Familie aus. Diese müsse dann ihrerseits den gesamten monatlichen Leasingbetrag an den Anbieter der Schule überweisen, erläuterte die Verwaltung das weitere Verfahren.

Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Gemeinde davon aus, dass maximal 30 Anträge auf Förderung der Leasingkosten gestellt werden könnten. Bei einem jährlichen Aufwand von 102,60 Euro je Antrag, kämen auf Ritterhude somit Ausgaben in Höhe von rund 3100 Euro zu, erfuhren die Ausschussmitglieder.

Nicht nur bei Schulleiter Ralf Willert kam das Hilfspaket gut an. Auch die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport sprachen sich letztlich einstimmig für die Einführung dieser Fördermöglichkeit aus.