Ein Entwurf zum künftigen Entree in den Landkreis und die Gemeinde Ritterhude zeigt noch da Modell eines Torfkahns. Nun übernimmt wahrscheinlich der alte, ausgemusterte Torfkahn der Gemeinde diesen Platz, erfuhr die Mitglieder des Finanzausschusses. (GSS Landschaftsarchitekten)

Ritterhude. Fünf Jahre nach Planungsbeginn, soll es nun an die Umsetzung gehen: Ritterhudes Ortseingang in Höhe Nordseite soll touristisch aufgewertet werden. Dafür sprachen sich Montag die Mitglieder des Finanzausschusses aus. Allein Wolfgang Hädrich, Fraktionsvorsitzender der Grünen, stimmte dagegen: „Vor der Pandemie hätte ich damit kein Problem gehabt.“ Aber in dieser Zeit könne er das Projekt den Bürgern nicht verkaufen. Die Gemeinde müsse eigentlich in andere Dinge investieren. „Tut mir leid, aber das ist jetzt nicht mein Ding.“

Regine Schäfer, Geschäftsführerin der Ritterhuder Tourismus und Veranstaltungen GmbH, hatte den Ausschussmitgliedern den Verlauf der Planungen ins Gedächtnis gerufen und den Sachstand vorgestellt. So hatte der Rat 2015 zunächst Fördermittel zwecks Entwicklung eines Konzeptes beantragt und bewilligt bekommen. Anfang 2020 sei ein weiterer Antrag auf EU-Fördermittel gestellt worden. Diesmal, um das Vorhaben umzusetzen. Dieser Antrag wurde im Juli 2020 bewilligt. Parallel habe der Landkreis Osterholz zugestimmt, sich an dem Vorhaben zu beteiligen, da es sich beim Ortseingang „Nordseite“ um das Entree zum Landkreis handelt.

Schäfer erklärte, dass Ausflügler, die über die Wümme-Brücke nach Ritterhude kämen, keinerlei Orientierungshilfen hätten. Das soll sich ändern. Konkret geht es darum, auf der Freifläche zwischen Kreisstraße und dem Hotel „Zur Nordseite“ einen kleinen Wall aufzuschütten. Auf diesem Damm sollte ursprünglich das Modell eines Torfkahns installiert werden - als Hingucker. Nun soll es ein echter Kahn werden: „Unser Torfkahn kann nicht mehr fahren“, berichtete Schäfer. Er könne das Modell ersetzten.

Auf der Innenseite des Walls sollen vier Informationstafeln errichtet und mit Material über Wegeverbindungen, die Historie des Landstriches, die jüngere Geschichte Ritterhudes sowie Sehenswürdigkeiten bestückt werden. Eine der Tafeln solle vom Landkreis gestaltet werden. Bei 2000 Fahrzeugen, die täglich über die Wümme-Brücke rollten, sei das „eine schöne Begrüßung“, warb Schäfer. Das Vorhaben sei eine „tolle Investition“ in den Tourismus. Eine, die sich nach aktueller Planung auf insgesamt 145 000 Euro belaufen würde. Davon müsste Ritterhude 26 000 Euro schultern. Weitere 18 000 Euro kämen aus der Kreiskasse. Der Rest seien Leader-Mittel.

Haushaltsberatungen 2021 zu spät

Es gibt aber einen Haken. Er ist auch der Grund, warum das Vorhaben jetzt auf der Tagesordnung stand. Schäfer: „Das Regionalmarketing weist darauf hin, dass das Projekt bis Ende 2021 abgeschlossen sein muss.“ Ob ein Antrag auf Verlängerung genehmigt werde, sei ungewiss. Im Haushalt 2020 seien aber nur 15 000 Euro für die Maßnahme eingeplant und die Fördermittel würden erst im nächsten Jahr fließen. „Auf die Haushaltsberatungen für 2021, die voraussichtlich im Frühjahr abgeschlossen sein werden, können wir nicht warten“, sagte Schäfer. Dann bliebe nicht genügend Zeit. Kurz: Die Gemeinde Ritterhude müsste in Vorleistung treten und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 124 000 Euro erbringen, die sie größtenteils in 2021 erstattet bekäme.

Auf Nachfrage von Jürgen Kuck (SPD) erfuhr der Ausschuss, dass ein Nachtragshaushalt nicht notwendig sei. Die außerplanmäßigen Ausgaben könnten durch die Einnahmen aus einem Gebäudeverkauf (124 000 Euro) gedeckt werden. Weiter verwies die Verwaltung auf die eingeplanten Haushaltsmittel (15 000 Euro) sowie einen Haushaltsmittelrest von 2016 (6434,25 Euro) hin.

Waldemar Orthmann (FDP/Bürgerfraktion-Gruppe) fasste in Sachen Pacht-Vertrag nach. Denn das überplante Grundstück gehört den Inhabern des benachbarten Hotels. „Müssen wir Pacht zahlen?“, fragte Orthmann. Schäfer verneinte. Allerdings müssten sie das Grundstück zwölf Jahre nutzen dürfen, sonst verlange die öffentliche Hand ihre Fördermittel zurück. Daher müsste die Gemeinde mit den Eigentümern eine Nutzungsvereinbarung schließen. „Ich war deswegen bereits beim Notar.“ Aber: Damit der Wall und das Areal gut mit neuen Stauden und Bäumen einwächst, werde die Gemeinde für die ersten zwei Jahre die Pflege übernehmen. Stichwort: Entwicklungspflege. Dafür veranschlagt die Verwaltung weitere Kosten in Höhe von 9700 Euro. „Danach übernehmen die Eigentümer die Pflege“, sagte Regine Schäfer. Am Donnerstag, 24. September, befasst sich der Rat ab 19 Uhr im Hamme-Forum abschließend mit dem Thema.