Ritterhude setzt auf die Anhebung der Grund- und Gewerbesteuern, um den Haushalt auszugleichen. (Jens Kalaene/dpa)

Ritterhude. Nach 20 Jahren, in denen keine Straße grundlegend repariert wurde, saniert Ritterhude gerade die Kiepelbergstraße. Wenn sie die Straßenausbaubeiträge abschaffen wollten, dann sollten sie das jetzt machen, erklärte Bürgermeisterin Susanne Geils Donnerstag dem Rat. SPD und CDU sahen das genau so. Gegen die Stimmen von Grünen sowie Bürgerfraktion und FDP beschlossen sie die Abschaffung der Beiträge und erhöhten den Hebesatz für die Grundsteuer B um 190 Prozentpunkte auf 640 von Hundert. Auch die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A (plus 40 Prozentpunkte) und für die Gewerbesteuer (plus 20 Prozentpunkte) brachten sie auf den Weg.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde für 2020 weist nun einen Überschuss von 1,05 Millionen Euro aus. Damit hält die Gemeinde ihre 2012 mit dem Landkreis ausgehandelte Zielvereinbarung ein. Die schreibt Ritterhude vor, 2020 einen Haushalt ohne Fehlbetrag vorzulegen. Zu Beginn der Haushaltsberatungen stellte sich das anders dar. Daher der Vorstoß in Richtung Steuererhöhung.

SPD und CDU setzten ihren Vorschlag – gegen eine niedrigere Erhöhungsvariante der Verwaltung – durch. Kämmerin Anja Grundmann erläuterte, dass dadurch 27 Prozent der Ritterhuder nun jährlich maximal 100 Euro mehr Grundsteuer zahlen müssen. Auf 23 Prozent von ihnen kommt ein Plus von bis zu 150 Euro, auf weitere 23 Prozent eines von 172 Euro zu. Diese Mehreinnahmen von jährlich einer Million Euro sollen in die Sanierung der Straßen fließen, sagten SPD und CDU und beantragten, dass sich der Rat zu diesen Zahlungen verpflichten solle. Diesem Teil des Antrags stimmten die Grünen zu. Bürgerfraktion und FDP enthielten sich.

Das drohende Minus im Ergebnishaushalt mithilfe einer Steuererhöhung abzuwenden, lehnten diese drei Parteien ab. Alternativ hatte Marco Begerow von der Gruppe Bürgerfraktion/FDP den sofortigen Ausstieg der Gemeinde aus der Zielvereinbarung beantragt. Diese sei 2012 unter anderen Voraussetzungen getroffen worden. Begerow beantragte stattdessen die Aufnahme eines Überbrückungskredites. Sonst, so fürchtete er, werde der Wirtschaftsstandort Ritterhude geschwächt, die Gemeinde verliere an Attraktivität. „Aus der Zielvereinbarung kann man nicht einfach aussteigen“, wies Geils den Vorstoß zurück. Würde seinem Antrag gefolgt, würde Ritterhude auf einem Fehlbetrag von 670 000 Euro sitzen. „Dann hätten wir keinen genehmigungsfähigen Haushalt“, sagte sie. Aber genau den sei der Rat per Gesetz verpflichtet aufzustellen. Auch die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD, Giselher Klinger und Jürgen Kuck, bemühten das Kommunalverfassungsgesetz, um die Opposition zur Ordnung zu rufen.

Die, so warfen sie insbesondere den Grünen vor, würde nicht sagen, was sie wolle: „Ich höre Ihr Rufen, allein, ich verstehe es nicht“, sagte Klinger zu Wolfgang Hädrich (Grüne). Im Namen seiner Fraktion hatte dieser gefordert, noch einmal in die Beratungen zu gehen und Sparmöglichkeiten im Verwaltungsapparat auszuloten. Hädrich zweifelte die Richtigkeit einiger geplanter Gehaltserhöhungen sowie die Notwendigkeit der IT-Abteilung an. Auch stellte er die Zuschüsse für die Ritterhuder Tourismus und Veranstaltungen GmbH infrage. Wo genau und wie Einsparungen aussehen könnten, dazu erwartet Hädrich Empfehlungen der Verwaltung.

Grüne: Strukturelles Problem

André Hilbers (Grüne) fürchtete, dass Ritterhudes Finanzmisere ein strukturelles Problem zugrunde liegt. Im landesweiten Vergleich würden die Einnahmen und die Steuerkraft der Gemeinde über dem Durchschnitt liegen. Trotzdem gelinge es ihr nicht, den Haushalt auszugleichen. Er müsse daher davon ausgehen, dass es im Laufe der Jahre der Bürgermeisterin an Weitsicht gefehlt habe. Hilbers erinnerte an die Kosten für den Ausbau der Kita Werschenrege, die explodiert waren. Auch stellte er die Zahl der Verwaltungsmitarbeiter infrage, die Gemeinde müsse schauen, ob sie sich diese alle leisten könne.

„Wir gucken seit Oktober nach Möglichkeiten zu sparen“, konterte Kuck. Sie hätten keine gefunden, bei denen sie nicht an ihre Daseinsfürsorge gehen würden. Die Grünen müssten schon genau sagen, wo sie sparen wollten. Aber das täten sie nicht, blieben pauschal, stellten Behauptungen auf. „Als kleine Gruppe, die sicher sein kann, dass sich eine große Gruppe finden wird, die alles richten wird, kann man sich natürlich sperren“, warf Kuck den Grünen vor. „Ich finde es unheimlich einfach, sich hinzusetzen und den Bürgern zu sagen, ich will das nicht – ohne eigene Vorschläge zu machen“, so Susanne Geils.

Die Ratsmitglieder fanden keinen gemeinsamen Nenner – auch nicht bei der Straßenausbaubeitragssatzung. SPD, CDU und Verwaltungschefin bezeichneten die Finanzierung der Straßensanierung mithilfe der Mehreinnahmen aus der Grundsteuer B als gerecht. So würden viele Schultern die Kosten tragen. Dass auch Mieter erstmals beteiligt würden, begrüßten sie, da diese auch Straßen nutzten. Dorothea v. Rex-Gröning (Grüne) fand indes, dass die Starken die Schwachen stützen müssten. Hier sei es der umgekehrte Fall. Und Hilbers warb, dass Ritterhude abwarten solle, wie die Grundsteuer künftig berechnet werde und welche Erfahrungen andere Kommunen mit den wiederkehrenden Ausbaubeiträgen machten. Ohne Erfolg. Klinger erklärte, diese Beiträge seien keine Alternative für Ritterhude. Der Verwaltungsaufwand und die Wahrscheinlichkeit, dass Bürger klagten, seien zu groß.