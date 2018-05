Berufsverkehr am Nachmittag auf der B 74 in Scharmbeckstotel. Werktags werden auf der Ortsdurchfahrt rund 18 000 Fahrzeuge gezählt. (vdo)

Neuneinhalb Jahre - so lange wird die Planung der Ritterhuder Ortsumgehung voraussichtlich dauern; für die Bauphase ist mit weiteren zwei Jahren zu rechnen. Das geht aus dem Projektinformationssystem zum Bundesverkehrswegeplan 2030 hervor, das im Internet unter www.bvwp-projekte.de abrufbar ist. Zwar liegen die Voraussetzungen für die Erstellung eines Entwurfs entlang der behördlich festgestellten Trasse seit Juli 2015 vor, doch die weitere Planung hat noch nicht begonnen. Das bestätigte am Montag Maren Quast von der Landesstraßenbaubehörde in Stade, deren Haus im Fall der Fälle zuständig wäre.

Wann die übergeordneten Stellen in Hannover und Berlin den Startschuss geben, könne sie nicht vorhersagen, so die Abteilungsleiterin auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Stader Behördenchef Hans-Jürgen Haase hatte im April in einem unserer Zeitung vorliegenden Mailwechsel mit der Linkspartei bekräftigt, die im Projektdossier genannte Planungsdauer sei durchaus realistisch. "Die Planung derartiger komplexer Projekte ist – bedingt durch die hohen technischen und naturschutzfachlichen Anforderungen, verbunden mit der rechtssicheren Abarbeitung vorgegebener Randbedingungen für die Planung – in kürzerer Zeit kaum leistbar."

Schwer kalkulierbar

Auch die Dauer der Bauarbeiten sei "zunächst realistisch veranschlagt", teilte der Behördenleiter der Linken-Bundestagsabgeordneten Amira Mohamed Ali aus Oldenburg mit. Genaueres lasse sich erst abschätzen, wenn die Entwurfsplanung fertig sei. Gleiches gelte für die Gesamtkostenschätzung von 26,87 Millionen Euro (Stand 2014), die von der weiteren Baupreis-Entwicklung abhänge, so Haase weiter. In der Zahl einkalkuliert sei aber schon ein erhöhter Aufwand wegen des schwierigen Baugrunds. "Torfschichten sind in dieser Region keine Besonderheit und durchaus zu erwarten." Die Behörde habe mit dem Bau auf derartigen Untergründen "reichlich Erfahrung".

Die Linken-Abgeordnete schlussfolgert angesichts einer Wartezeit von deutlich mehr als zehn Jahren: "Politik und Verwaltung dürfen nicht weiter auf das tote Pferd B 74 neu setzen." Werktags rollten 18 000 Fahrzeuge durch Ritterhude und Scharmbeckstotel. Amira Mohamed Ali ist sich sicher: Statt weiter lange abzuwarten, lasse sich die Verkehrsentlastung auch anders herstellen, und zwar mit einem attraktiveren, möglichst kostenlosen ÖPNV. "Die Menschen werden nur vom Auto auf den Nahverkehr umsteigen, wenn der deutlich günstiger ist“, so die 38-jährige Anwältin.

Mohamed Ali schlägt als ersten Schritt eine Halbierung der Ticketpreise vor. So kostet das Einzelticket für Gelegenheitsfahrer auf der Strecke Bremen-Osterholz-Scharmbeck 6,10 Euro, auf der beinahe gleich langen Strecke von und nach Vegesack aber nur 2,80 Euro. Dieser Unterschied nur wegen der Landesgrenze sei "nicht nachvollziehbar und ungerecht". Nötig sei ferner eine bessere Taktung von Bahn und Bus, sodass es nicht zu langen Wartezeiten kommt. "Wenn man am Bahnhof ankommt, muss der Bus zum Zielpunkt schon bereitstehen." Mittelfristig kämpfe die Linke für einen Nulltarif im Nahverkehr, denn dadurch würde "mindestens ein Drittel der Menschen" vom Auto auf die Bahn umsteigen. Dazu habe man ein Finanzierungskonzept vorgelegt.