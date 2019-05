Robin Petermann erreichte das Ziel nach 20:09 Minuten. (Symbolbild) (Björn Hake)

Die Läufer des TV Lilienthal haben beim Jubiläumslauf in Sottrum allesamt den ersten Platz in ihren Altersklassen geholt. Im 2,5-Kilometer-Lauf siegte Levin Eickhoff in einer starken Zeit von 9:07 Minuten sogar in der Gesamtwertung und distanzierte damit den Zweiten Marc Froben vom gastgebenden TV Sottrum mit einem Vorsprung von mehr als zehn Sekunden.

In diesem Lauf setzte sich der Gesamtdritte Tom Stephan bei den Jungen M11 in starken 9:48 Minuten durch. Das dritte TVL-Gold holte Robin Petermann über die fünf Kilometer in einer neuen persönlichen Bestzeit von 20:09 Minuten bei den Jungen M13. „Dabei lief Robin einen neuen Streckenrekord, der seit 13 Jahren von Carl Luttmann gehalten worden war“, berichtete sein Vater und Trainer Jan Petermann.

Die Läuferinnen des TV Lilienthal verbuchten in einem großen Feld ebenfalls vordere Platzierungen. So ging der zweite Podestplatz über 2,5 Kilometer bei den Mädchen W11 an Lara Marie Lindemann in 12:14 Minuten hinter Laura Schumacher vom TSV Ottersberg (11:56). Lindemanns Vereinskollegin Charlotte Schlüter erkämpfte sich einen respektablen fünften Rang in der gleichen Altersklasse in 13:27 Minuten.

Es nahmen auch einige Aktive des TSV Gnarrenburg am Sottrumer Abendlauf teil. So behauptete sich Alia Blank in 27:12 Minuten bei den Mädchen W14 über fünf Kilometer. Werner Stelljes ergatterte über zehn Kilometer zudem in 53:20 Minuten Position eins bei den Männern M70. Dessen Klubkamerad Helmuth Böttjer fand sich in dieser Altersklasse in 59:41 Minuten auf Rang zwei wieder. Wilstedts Marko Intemann (M50) freute sich in 22:59 Minuten über die Bronzemedaille.