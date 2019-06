Klassenweise bekommen die Abiturienten ihre Zeugnisse. Dazu gab es dieses Jahr auch ein Grundgesetz. (Bernd Kramer)

Osterholz-Scharmbeck. Ein Kaiserwetter, reichlich Applaus und ein guter Schuss Humor prägten die Abschlussfeier des Beruflichen Gymnasiums der Berufsbildenden Schulen (BBS). 90 Absolventen nahmen am Freitagabend im Forum der BBS-Hauptstelle strahlend ihr Zeugnis zur Allgemeinen Hochschulreife in Empfang. Die Tutoren, Abteilungsleiterin Tina Brünjes und Schulleiter Wilhelm Windmann überreichten ihnen Zeugnisse, Grundgesetze und Rosen. Zudem gab es persönliche Worte zum Abschied. Lehrer Arndt Beiderwieden ging auf die Frage ein, was Glück sei. Das sei nicht der Harald-Juhnke-Slogan: „Keine Termine und einen sitzen haben.“ Er riet: „Mache immer das, wofür du brennst. Setze dir Ziele und vergleiche dich nicht.“

34 Abiturientinnen des Beruflichen Gymnasiums Gesundheit und Soziales mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik konnten ihre Reifezeugnisse in Empfang nehmen. Weiter erhielten die neun Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums Technik mit dem Schwerpunkt Mechatronik ebenso ihr Zeugnis, wie 47 Schüler des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft.

Die Abschiedsworte von Schülerseite übernahmen die Abiturientinnen Kassandra Knop und Nina Sophie Rust. Sie brachten dem Auditorium ihren sehr speziellen Blick auf den 2019er-Abi-Jahrgang näher. Dabei seien durchaus Vorurteile mit im Spiel, räumten sie ein. „Die Techniker haben mit den wenigsten Leuten Abitur gemacht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Sachen berechnen, von denen wir wahrscheinlich nicht mal wussten, dass man so etwas berechnen kann", meinten die beiden Absolventinnen. Die Sportökonomen dagegen seien nur da, weil sie sportlich seien und nichts anderes mögen. Auch die sogenannten Sozis nahmen die beiden Rednerinnen aufs Korn. Die machten nach ihrer Einschätzung jeden Tag zur Begrüßung einen Tanz und atmeten im Meditationskreis Räucherstäbchenduft ein, um die verschieden Erziehungsziele auswendig zu lernen.

Abi mit schweren Matheaufgaben

Tina Brünjes, Abteilungsleiterin Berufliches Gymnasium und Fachoberschulen, bemerkte in ihrer Begrüßung, auch die Lehrkräfte hätten das Abitur 2019 geschafft. „Wir haben korrigiert, beraten und geprüft„, erklärte sie. Manche Schüler hätten das Bestehen nüchtern zur Kenntnis genommen, andere mit Freude reagiert. „Und wieder anderen ist ein Stein und manchen sogar ein Felsbrocken vom Herz gefallen“, sagte Brünjes.

Kreisdezernentin Heike Schumacher ging in ihrem Grußwort auf die diesjährige Mathematik-Klausur zum Abitur ein. Die Aufgaben seien zu schwer gewesen, zu umständlich formuliert und hätten nicht dem Lehrstoff entsprochen, lautete die Kritik der Schüler. Deshalb hatten mehr als 96 000 Schüler bundesweit Online-Petitionen gegen das Mathe-Abitur auf den Weg gebracht. In Niedersachsen beteiligten sich 13 000 Abiturienten - einschließlich die der BBS.

Allerdings waren nach Auffassung des niedersächsischen Kultusministeriums die Prüfungen zwar anspruchsvoll, aber lösbar. Das sah die Kreisrätin anders. „Ich habe alle Achtung vor allen, die sich an diesen Aufgaben versucht haben und sie zumindest in der Aufgabenstellung auch einigermaßen verstanden haben“, sprang Schumacher den Schülern zur Seite.

Schulleiter Wilhelm Windmann erinnerte an die historischen Zusammenhänge des Abschlusses der Versailler Verträge vor 90 Jahren, der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus und schließlich der Gründung der Bundesrepublik mit ihrem Grundgesetz. Windmann stellte den ersten Artikel des Grundgesetzes in den Mittelpunkt seiner Ansprache: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Dem aufkeimenden Rassismus und Fremdenhass sei zu widerstehen, so der Schulleiter.

Mit Keyboard und Gesang begleitete Linda Schinkel die Feier. Moderator Müller bezeichnete sie als Stammgast, weil sie bei vielen Veranstaltungen musikalisch der Schule zur Seite steht.