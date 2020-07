Nach den Krawallen in Stuttgart im Juni wurde der Ruf nach einem sozialen Pflichtjahr laut. (Simon Adomat/dpa)

Landkreis Osterholz. Das Osterholzer Jugendamt warnt davor, die Debatte über die Einführung eines verpflichtenden Sozialjahrs mit den Jugendkrawallen in Großstädten in Verbindung zu bringen. Wie der WESER-KURIER berichtete, hatten drei Bürgermeister aus Baden-Württemberg die Dienstpflicht vorgeschlagen; sie versprechen sich davon eine bessere gesellschaftliche Integration der Heranwachsenden. In Bremen und dem Umland stößt der Vorschlag auf wenig Gegenliebe und auch im Kreishaus ist man skeptisch: „Fehlende soziale Kompetenz lässt sich nicht über ein verpflichtendes soziales Jahr erwerben, denn die Einsatzorte sind Erfahrungsgeber und keine Erziehungseinrichtungen für eine soziale Nachreifung“, heißt es dazu in einer Stellungnahme des Landkreises vom Dienstag, um die wir die Verwaltung am Freitag gebeten hatten.

Ein Erziehungsauftrag sei auch mit den Arbeitsabläufen in den sozialen oder kulturellen Einrichtungen kaum vereinbar, die ohnehin schon um Fachkräfte ringen. Insofern müssten die jungen Menschen für ein soziales Pflichtjahr eher bereits gewisse Kompetenzen und Einfühlungsvermögen mitbringen: „Sie müssen in der Lage sein, respektvoll mit ihren Mitmenschen umzugehen.“ Die Mitarbeiter des Jugendamts erlebten zudem nicht nur bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen tagtäglich „unverschämtes Rotzbubengehabe“, wie es Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) genannt hatte, sondern Respektlosigkeit gebe es in allen Altersgruppen und sozialen Schichten.

Das Fazit der Kreisverwaltung lautet: „Grundsätzlich hat es zu allen Zeiten immer mal wieder Jugendkrawalle gegeben – mal mehr, mal weniger politisch motiviert.“ Das sei auch schon vor der Aussetzung von Wehrpflicht und Zivildienst so gewesen. Die Debatte darüber, wie mit den Ausschreitungen umzugehen sei, gehe die ganze Gesellschaft etwas an und nicht allein die Jugendämter. Entsprechend problematisch sei es auch, die Themen Randale und Pflichtjahr miteinander zu vermengen.

Und wie sieht es mit den Corona-Verstößen aus, an denen sich die Krawalle in einigen deutschen Großstädten zuletzt entzündet hatten? Im Osterholzer Kreisgebiet seien keine solchen Hotspots bekannt, teilt dazu die Kreisbehörde nach Rücksprache mit der Polizeiinspektion Verden/Osterholz mit. Wie berichtet, hatte die Stadt-SPD zuletzt mehr Kontrollen im Umfeld des Campus-Geländes gefordert, wo es auch zu Straftaten gekommen sei. Landkreis-Sprecher Malte Wintjen versichert, Polizei und Ordnungsamt gingen regelmäßig Hinweisen zu möglichen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen nach. Es würden private Feiern oder auch Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit kontrolliert. „Hierbei erfolgt von Seiten der Polizei nach eigenen Angaben zumeist zunächst im Rahmen der Gefährderansprache eine Verwarnung,“ erläutert Wintjen.

Bei Uneinsichtigkeit und im Wiederholungsfall werde der Sachverhalt an den Landkreis Osterholz übermittelt, der dann prüfe, ob ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten ist. Die Verwaltungsstatistik der ersten Corona-Monate hatte bis zum 9. Juni insgesamt 86 solcher Verfahren gezeigt. Seither seien bis vor einer Woche kreisweit 24 weitere Fälle hinzugekommen, teilte Wintjen jetzt mit. Nach seinen Worten handelte es sich nach wie vor überwiegend um Verstöße gegen Kontaktverbote, sodass die verhängte Geldbuße im Durchschnitt weiterhin 200 Euro betrage.