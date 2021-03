In der Gebäudereinigung arbeiten viele Frauen mit 450-Euro-Verträgen. In der Krise seien sie kaum geschützt, kritisiert die IG Bau. (IG Bau)

Landkreis Osterholz. Minijobber sind in Krisenzeiten besonders von Kündigungen bedroht. Beim Kurzarbeitergeld gehen sie leer aus, und da Minijobs vor allem von Frauen ausgeübt werden, erweist sich solch ein Arbeitsverhältnis vor allem für sie geradezu als Karrierefalle. Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) zum Internationalen Frauentag am 8. März hin. Auch im Landkreis Osterholz drohe ein Rückschritt bei der Gleichberechtigung infolge der Corona-Pandemie: Nach Angaben der Arbeitsagentur seien 59 Prozent der kreisweit rund 8900 geringfügig entlohnten Arbeitsverhältnisse in Frauenhand, sagt Inge Bogatzki, Vorsitzende des IG-Bau-Bezirksverbands Land Bremen und umzu.

In der Gebäudereinigung liegt der Frauenanteil bei den 450-Euro-Stellen nach laut IG-Bau bei 63 Prozent. Eine Anhebung der Verdienstgrenze auf 600 Euro, wie einige Arbeitgeber sie vorschlagen, lehnt die Gewerkschaft allerdings ab. Dies würde nur zu noch mehr prekärer Arbeit führen, argumentiert Bogatzki. Sie plädiert dafür, die Minijobs in der jetzigen Form abzuschaffen und sozialversicherungspflichtig zu machen.