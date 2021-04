Kein Betrieb im Ausflugslokal Melchers Hütte. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Eigentlich beginnt am 1. Mai die Saison im Ausflugslokal Melchers Hütte. Wie andere auch bleibt das Haus aber in diesem Jahr aufgrund der Pandemie weiter geschlossen. Egal also wie das Wetter ist: Die Sonnenschirme bleiben zu, und die Eingangspforte ist dicht. Inhaber Wolfgang Teichmeier schmerzt die Situation nicht nur, weil ihm Einnahmen fehlen. Er denkt an die vielen Erholungssuchenden, die in den vergangenen Jahren den Mai-Feiertag für Ausflüge nutzten. Besonders dann, wenn das Wetter schön ist, fallen ihm die leeren Sitzbänke am Haus ins Auge. „Man kann zurzeit einfach nichts machen“, stellt er klar. Er ist täglich vor Ort, um im abgelegenen Haus an der Hamme nach dem Rechten zu sehen. Und er schmiedet Pläne für die Zeit nach der Pandemie. „Wenn es irgendwann weitergeht, sind wir die ersten, die hier mit Kaffee, Kuchen und 1A-Bratwurst wieder Gewehr bei Fuß stehen“, sagt Teichmeier. Bis dahin aber herrsche Ruhe in Melchers Hütte an der Hamme.