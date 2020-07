Der Thekenbereich ist bereits so gut wie fertig: Oliver Lübben (links) und Sönke Janz haben noch viel vor mit dem Sandstedter Hof. (Andrea Grotheer)

Sandstedt. Sitzmöbel aus Paletten laden zum Verweilen ein, die Theke schmücken Brandzeichen mit dem Werder-Logo und dem bekannten Hirschdesign eines Kräuterlikörs: Sönke Janz und Oliver Lübben haben sich etwas einfallen lassen für den Thekenbereich ihres Lokals. Anfang Februar haben sie den Sandstedter Hof gekauft, ein Dorfgasthaus mit nicht immer erfreulicher Geschichte. „Der Vorbesitzer hat das Haus vor zehn Jahren aus einer Insolvenz nach Leerstand übernommen, aber die ganzen Jahre nichts gemacht“, sagt Oliver Lübben. Der 47-Jährige ist gebürtiger Bremer und lebt heute mit seiner Familie in Ritterhude. „Ich hatte schon immer eine Affinität zur Gastronomie“, erzählt er. So habe er wohl gerade mal zehn Sekunden überlegt, ob er in die Geschäftsidee seines Freundes Sönke Janz mit einsteigen sollte.

„Ich habe über persönliche Kontakte davon erfahren, dass das Haus zu verkaufen ist“, erzählt der 37-jährige Altenpfleger aus Bremen, der auch eine Kochlehre absolviert hat. Mittlerweile haben die beiden Männer, die von Oliver Lübbens Frau und Sönke Janz' Mutter sowie einem Freund unterstützt werden, viel Arbeit in die Sanierung gesteckt. „Wir haben alleine vier Wochen gebraucht, um den Hof aufzuräumen“, erzählen die beiden Unternehmer. Mittlerweile ist vor dem Gasthof ein Biergarten entstanden, der bei schönem Wetter nicht nur von Radfahrern und Campern besucht wird. „Es sind auch viele Sandstedter hier“, freuen sich die Neu-Gastronomen über den Zuspruch. Ein Kinderspielplatz ist in der Entstehung, große Sonnenschirme sollen in den nächsten Tagen geliefert werden.

Steuermanns Dorfschänke haben sie den Tresenbereich im Innenbereich getauft, nach den von einem Bremerhavener Getränkevertrieb angebotenen Bierspezialitäten. Generell möchten sie sich vom Standard abheben: „Es soll ländlich-rustikal bleiben, aber mit ein paar Raffinessen.“ Neben dem Bierangebot sind die Spirituosen der Bremer Firma Artful Spirits, die für ungewöhnliche Aromen stehen, ein Beispiel. „Wir sind darauf bedacht, regionale Waren anzubieten. Wer uns etwas vorstellen möchte, ist herzlich willkommen“, bietet Oliver Lübben an. Bekannt sei der Sandstedter Hof bereits jetzt für sein Flammkuchenangebot und Grillhähnchen mit Pommes. „Wir bieten mittlerweile zehn verschiedene Flammkuchen, auch mit Lachs, Thunfisch oder Ziegenkäse, an“, erzählt Sönke Janz. Das Speisenangebot werde momentan als Tageskarte mit einigen festen Bestandteilen serviert: „Wir sind in einer Art Findungsphase, einem Probelauf, bei dem wir testen, was gut ankommt und was nicht.“ In Zukunft soll es montags einen Burgertag, dienstags einen Schnitzeltag und freitags einen Fischtag geben.

Ab November soll auch wieder im großen Saal gefeiert werden. Der Vorbesitzer hatte in dem 140 Quadratmeter großen Raum eine Wohnung eingerichtet, die nun zurückgebaut werden muss. Mit neuem Inventar soll es dann – soweit die Corona-Situation es zulasse – auch in die Kohlsaison gehen. Vorher soll noch das Skat- und Kniffelturnier der ortsansässigen Vereine und der Freiwilligen Feuerwehr im Saal stattfinden. „Die freuen sich, dass der Betrieb im Saal wieder möglich ist“, so Oliver Lübben.

In der oberen Etage verfügt das Haus über Fremdenzimmer, die – renoviert und mit einigen neuen Möbeln ausgestattet – aktuell auch schon vermietet werden. Im ehemaligen Billardzimmer soll noch ein Frühstücksraum entstehen. Billard und Tischfußball kann jetzt im Clubraum neben der Theke gespielt werden. Eine Dartscheibe soll noch dazu kommen. „Sobald die Corona-Situation es zulässt, wollen wir auch Open Air-Konzerte und Motto-Partys anbieten“, haben die Gastronomen noch viele Pläne.

Zu Beginn hatte das Coronavirus ihnen zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht: „Wir wollten gerade loslegen, da kam Corona“, erzählt Sönke Janz von der Zeit direkt nach dem Kauf. Mittlerweile würden sie die Einschränkungen auch als Chance sehen: „So haben wir die Gelegenheit, das Geschäft langsam und kontinuierlich zum Laufen zu bringen“, so Oliver Lübben. „Wir haben viel Zeit und die Möglichkeit, viele Sachen langsam zu machen, wir haben keinen Druck“, ergänzt Sönke Janz. Mit dem bisher Erreichten sind die beiden Männer zufrieden: „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels.“

Zu erreichen ist der Sandstedter Hof, Osterstader Straße 23 in Hagen im Bremischen, unter Telefon 0 47 02 / 5 21 79 73. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Wochenende von 11.30 bis 23 Uhr. In den Ferien ist täglich bereits ab 11 Uhr geöffnet.