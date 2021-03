Das Landgericht in Verden. (Björn Hake)

Worpswede/Verden. Bei dem Mann aus der Gemeinde Hambergen, der im vergangenen Mai in Worpswede vorsätzlich einen schweren Verkehrsunfall herbeigeführt haben soll, liegen aus Sicht eines Sachverständigen „formal“ die Voraussetzungen für eine unbefristete Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik vor. Wenn die Krankheit unbehandelt fortbestehe, sei weiterhin vor allem von Gewaltgefahr im familiären Umfeld sowie gefahrvollem Verhalten im Straßenverkehr auszugehen, hieß es im Sicherungsverfahren gegen den gerade 54 Jahre alt gewordenen Beschuldigten. Bei dem Unfall war seine Ehefrau (50) ums Leben gekommen.

Laut Gutachter Harald Schmidt, forensischer Psychiater und Rechtsmediziner aus Sittensen, besteht bei dem gebürtigen Bremer eine paranoid-halluzinatorische Psychose, die „am ehesten“ dem schizophrenen Formenkreis zuzurechnen sei. Dass der Mann seinerzeit eine „stringent psychotisch motivierte Tat“ begangen habe, sei aber „so nicht festzustellen“, sagte Schmidt. Es sei zwar von „erheblich eingeschränkter“ Steuerungsfähigkeit auszugehen, eine „akute psychotische Symptomatik“ zur Unfallzeit nicht auszuschließen, aber ob diese das Handeln bestimmt habe, müsse letztlich offenbleiben.

Mehr zum Thema Tödlicher Unfall vor Gericht Junge bleibt wichtiger Zeuge Nach dem tödlichen Autounfall bei Worpswede im Mai 2020 will sich das Landgericht erneut mit der Aussage des inzwischen neunjährigen Sohnes befassen. Seine Mutter war ... mehr »

Mit dem mündlich erstatteten Gutachten des Sachverständigen wollte die 3. große Strafkammer eigentlich einen Schlussstrich unter die Beweisaufnahme ziehen. Zuvor war am sechsten Verhandlungstag noch einmal, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der inzwischen neunjährige Junge vernommen worden, der damals im Pkw hinter seinen Eltern gesessen hatte. Er hatte bei dem Unfall einen Armbruch erlitten und gilt als traumatisiert. Für Mittwoch war vorgesehen, dass möglichst alle Plädoyers gehalten werden. Doch dazu kam es nicht. Einer der drei Nebenklageanwälte, der zwei Töchter aus einer früheren Beziehung der verstorbenen Frau vertritt, sorgte mit Anträgen dafür, dass der weitere Zeitplan revidiert wurde.

Der Rechtsanwalt aus Greifswald wollte erreichen, dass noch Ärzte aus der Klinik befragt werden, in der sich der Beschuldigte bereits seit Mitte 2020 aufgrund eines gerichtlichen Unterbringungsbefehls befindet. Außerdem sollten alle vorhandenen Krankenunterlagen herangezogen und schließlich entweder Harald Schmidt oder ein anderer Sachverständiger damit beauftragt werden, ergänzend zur Gefahrenprognose Stellung zu nehmen. Nach längerer Beratungspause beschied die Kammer die Anträge abschlägig.

Am Vortag hatte sie auch den von der Verdener Verteidigerin gestellten, von einem der Nebenklageanwälte befürworteten Antrag abgelehnt, ein aussagepsychologisches Gutachten zur Frage der Glaubwürdigkeit des Jungen einzuholen. Um diese hinreichend beurteilen zu können, besitze die Kammer selbst die erforderliche Sachkenntnis, betonte der Vorsitzende Richter. Dass der Junge sich im Auto auf der Rückbank befunden habe, sei unstrittig und bewiesen, es sei von „Erlebnisfundiertheit“ seiner Aussagen auszugehen. Diese Aussagen seien auch keineswegs als „Ergebnis einer Suggestivbefragung“ durch Geschwister einzuschätzen.

Der Vorsitzende verwies in diesem Zusammenhang auch auf die erste audiovisuelle Vernehmung des Jungen im Juli vergangenen Jahres durch eine Amtsrichterin. Die Aufzeichnung war bereits am ersten Tag der Hauptverhandlung im Sicherungsverfahren abgespielt worden. Zudem hatte die Richterin auch noch im Zeugenstand von der Befragung des Kindes berichtet. Es sei „altersgemäß entwickelt“, habe „sehr geordnet“ gewirkt und sich an viele Details der Familienrückfahrt von der Insel Usedom erinnern können. Er habe angegeben, die Eltern hätten sich gestritten, es sei unter anderem um das Sorgerecht gegangen. Der Vater sei „zu schnell“ gefahren, habe irgendwann „mir reicht’s" gesagt und das Lenkrad herumgerissen.

Nach den Untersuchungen und Recherchen des Sachverständigen Harald Schmidt sind bei dem Beschuldigten erst vor einigen Jahren psychische Auffälligkeiten aufgetreten. So soll der gelernte Kfz-Mechaniker nach einer Operation, der er sich 2015 infolge eines Arbeitsunfalls unterziehen musste, behauptet haben, ihm sei während der OP ein Chip implantiert worden. Seither werde er „beobachtet und beeinflusst“. Schmidt erwähnte unter anderem auch Trugwahrnehmungen, Eifersuchtswahn, permanente Reizbarkeit und Aggressionen. Nicht zuletzt wegen des Alkoholproblems des Mannes habe die Familie auch unter Beobachtung des Jugendamtes gestanden. Zuletzt lebten die Eheleute dem Vernehmen nach getrennt, der Junge bei seiner Mutter.

Weitere Informationen

Die Plädoyers sind nun für den 15. April geplant, die Urteilsverkündung für den 16. April.