Marie Grotheer ist neue Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Hambergen. (Peter von Döllen)

Hambergen. Kurz vor den Sommerferien haben die Ratsmitglieder der Samtgemeinde Hambergen einige Personalfragen geklärt. Zu der Sitzung des Samtgemeinderates in der Tagespflege „Bi us to hus“ waren auch einige Bürger gekommen. Die meisten sind ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe Hambergen engagiert. Sie machen sich Sorgen um die Integrationsbeauftragte Andrea Littek und nutzten die Einwohnerfragestunde, um sich für eine Verlängerung ihres Vertrages auszusprechen. Er ist befristet und läuft dieses Jahr aus. Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock erklärte, dass im Samtgemeindeausschuss, der nicht öffentlich tagt, der Beschluss gefallen sei, den Vertrag um zwei Jahre zu verlängern. Das traf auf Unverständnis bei den Einwohnern. Sie wollten einen unbefristeten Vertrag, weil die derzeitige Integrationsbeauftragte einen weiteren befristeten Vertrag angeblich ablehne. Die Ausschussvorsitzende Barbara Hillmann beendete die Diskussion schließlich. Der Entschluss sei gefallen. Zudem bat Reinhard Kock um Verständnis, dass Personalfragen nicht ausführlich in der Öffentlichkeit diskutiert werden könnten.

Keine Einigung mit Evelyn Widrat

Die Samtgemeinde hat zudem eine neue Gleichstellungsbeauftragte. Marie Grotheer wurde bei einer Enthaltung bestätigt. Sie wohnt in Gnarrenburg und wird ihre Tätigkeit im August beginnen. Marie Grotheer ist bereits ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte in Gnarrenburg. Dieses Amt will sie auch weiter behalten. In der Samtgemeinde Hambergen bekommt sie allerdings einen nebenamtlichen Vertrag.

Die Samtgemeinde hatte erst im Februar vergangenen Jahres Evelyn Widrat zur ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten berufen. Sie war laut Reinhard Kock in ihrem Amt auch tätig geworden. In derselben Sitzung hatten die Ratsmitglieder auch beschlossen, das Amt von einer ehrenamtlichen Tätigkeit in eine Teilzeitstelle umzuwandeln. Es konnte darauf aber keine Einigung mit Evelyn Widrat über einen entsprechenden Vertrag erzielt werden, teilte Kock mit. Die Stelle wurde neu ausgeschrieben.

Die SPD-Fraktion hat zur Mitte der Wahlperiode einige personelle Änderungen vorgenommen. Sie waren bereits zu Beginn dieser Periode abgesprochen worden, wie Udo Mester erläuterte. Er übernimmt von Wilfried Fischer den Fraktionsvorsitz. Fischer ersetzt Mester hingegen im Finanzausschuss. Dort wird Arne Stephan neuer Vorsitzender, seine Vertreterin ist Anika Taube. Und im Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales übernimmt Heiner Butt den Vorsitz. Ihn vertritt Jürgen Mehrtens.

Auch der neue Seniorenbeirat ist zukünftig wieder mit einem beratenden Mitglied in zwei Fachausschüssen vertreten. An den Sitzungen des Ausschusses für Ordnung, Kultur und Soziales nimmt Ulrike Grönwoldt teil. Im Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung ist der Seniorenbeirat durch Jürgen Bock vertreten. Beide vertreten sich gegenseitig.