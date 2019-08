Die Woche in 3 Minuten

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sanierung auf Gut Sandbeck, Casting für das Weihnachtsmärchen und Erntefestumzug in Hambergen

Nina Monsees

Diesmal geht es um die Herrenhaus-Sanierung, Casting des Theaters in OHZ, Erntefestumzug in Hambergen, Gartenkulturmusikfestival in Lübberstedt, Horst Kessler spielt Dudelsack und die Kümmerer-Kreativgruppe.