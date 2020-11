Die in diesem Jahr abgesagte Sanierung der Ortsdurchfahrt Buschhausen (L 149) soll ab Sommer 2021 nachgeholt werden. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Die für 2020 abgesagte Sanierung der L 149 in Buschhausen findet 2021 statt. Das bestätigt die Leiterin der niedersächsischen Landesbehörde für Straßen und Verkehr in Stade. Bei der Vorbereitung der Baumaßnahme hilft nun ein neues Gutachten, das die Verkehrssituation im Bereich der zentralen Kreuzung im Ort für Radler unter die Lupe nimmt.

Das Planungsbüro PGT aus Hannover, das die Stadt bereits für das Verkehrsentwicklungskonzept zu Rate zieht, hat jetzt auch den Knotenpunkt in Buschhausen in Bezug auf eine Ampelanlage und auch den Radverkehr unter die Lupe genommen. Dazu war auch das zu erwartende Verkehrsaufkommen durch die künftige Besiedlung Bargtens in die Bewertung einbezogen worden. Fazit: Eine Ampelanlage, die unter anderem das Bürgerforum Buschhausen fordert, mache in Bezug auf den Verkehrsfluss wenig Sinn und sei mit Blick auf die geschätzten 300 000 Euro an Kosten unverhältnismäßig. „Die Ampelanlage würde die Leistungsfähigkeit der Straßenkreuzung vermutlich sogar verschlechtern“, sagt Jan Birmele vom Bauamt der Stadt.

Denn von den gut 1600 Fahrzeugen, die in Stoßzeiten pro Stunde die Kreuzung Am Kohlgarten / Buschhausener Straße passierten, würden nur 60 Fahrzeuge in ihrer Fahrt gebremst. Sie müssten dann durchschnittlich 48 Sekunden an der Kreuzung warten, bis sie sich in den fließenden Verkehr einfädeln könnten, betont Jan Birmele im Gespräch mit der Redaktion. Und für einen Kreisel, der ebenfalls von einigen Anwohnern gefordert wird, fehle Platz und Geld. Es müssten ein oder zwei Gebäude aufgekauft und abgerissen werden.

Neuer Fuß- und Radweg

Das Ingenieurbüro PGT hatte auch die Aufgabe, „Lösungsansätze zur Verbesserung des Radverkehrs zu untersuchen“. Aufgrund des Gutachtens ist eine Verbesserung in Sicht. Der Rad- und Fußweg soll nicht mehr repariert, sondern zwischen Mensingstraße und Buschhausener Straße in Hochbord-Bauweise komplett neu erstellt werden.

Die Kosten dafür soll die Landesbehörde tragen, die Stadt verpflichtet sich im Gegenzug, den Rad-und Fußweg zu reinigen und zu unterhalten. Anwohner werden über sogenannte Rampensteine die Zufahrten ihrer Grundstücke erreichen. Der Zustand des Radwegs im weiteren Verlauf der Straße, von der Buschhausener Straße bis etwa zum Kreisel beim Möbelhaus, soll untersucht und nur bei Bedarf verbessert werden, so der Plan.

Eine Vollsperrung für den Straßenabschnitt zwischen Mensingstraße und Kreisel bleibt – nach wie vor – unverzichtbar. Vor allem die Einzelhändler im Einkaufspark hatten dieses Vorgehen kritisiert. Sie befürchten hohe Einnahmeverluste, wie sich auch anlässlich einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 13. Februar im Ratssaal gezeigt hatte. Das Vorgehen aber sei alternativlos, sagt Birmele. Grund ist die mit 5,5 bis sechs Metern relativ geringe Fahrbahnbreite. Denn seitlich würden noch etwa dreieinhalb Meter für den Bau des Regenwasserkanals benötigt. Und dann sei noch etwa ein halber Meter nötig, um das Baumaterial zu lagern und Handwerker arbeiten zu lassen, erläutert Birmele.

Das Ende der gesamten Baumaßnahme sei aufgrund der zusätzlichen Radwege-Arbeiten schwierig zu terminieren. Vor dem Corona-Stopp waren die Planer in ihrem Entwurf noch von knapp sechs Monaten Bauzeit ausgegangen. Doch selbst diese Prognose gelte nur unter „optimalen Bedingungen“, sagt Jan Birmele vom Tiefbauamt der Stadt. Niemand wisse, was sich bei den Bauarbeiten im Seitenbereich der Straße finden werde.

Würde Unvorhersehbares passieren, müsste auch das Bauende durch die zusätzlichen Arbeiten nach hinten verschoben werden. Ein Datum für den Baubeginn wird zurzeit gesucht, wie die Leiterin der niedersächsischen Landesbehörde für Straßen und Verkehr in Stade, Friederike Wöbse, betont. Sie rechnet mit einem voraussichtlichen Baustart im Juni 2021. Der genaue Terminplan sei noch in der Abstimmung. Mehr dazu soll Mitte Dezember 2020 feststehen, betont sie.

Kritik an Vollsperrung

Der Bau der Ortsdurchfahrt in Buschhausen war von der Landesbehörde im April auf Wunsch der Stadt Osterholz-Scharmbeck verschoben worden. Die Stadtverwaltung hatte sich zunächst mit den Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat abgestimmt und sich für einen Aufschub der angedachten Baumaßnahme eingesetzt. In einem Schreiben vom 30. März hatte die Verwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass Gewerbetreibenden aufgrund der Corona-Pandemie finanziell stark belastet seien. Eine gut sechsmonatige Baumaßnahme würde zu weiteren Mindereinnahmen führen, so die damalige Begründung.

Die Sanierung der L 149 sollte in vier Etappen erfolgen. Baubeginn wäre am 16. Juli 2020 gewesen. Vor allem die abschnittsweise Vollsperrung wurde schon im Frühjahr 2020 von Geschäftsleuten und Anwohnern stark kritisiert. Auch den Bau eines neuen Rad- und Fußwegs hielten viele für sinnvoll.