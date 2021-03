Die Kreisstraße 51 in Hagen wird ab Montag, 8. März, wegen Bauarbeiten voll gesperrt. (Sebastian Kahnert)

Hagen. Auf weiträumige Umleitungen und Behinderungen müssen sich Verkehrsteilnehmer in Hagen einstellen. Ab Montag, 8. März, lässt der Landkreis Cuxhaven die Kreisstraße 51 innerhalb der Ortsdurchfahrt Hagen („Blumenstraße“) sanieren. Vom Ortseingang Hagen an der Brücke Drepte bis zur Kreuzung mit der Landesstraße L 134 sollen die Fahrbahn in voller Breite einschließlich der Rinnen, der westlich gelegene Radweg sowie der Regenwasserkanal erneuert werden.

Dafür sei eine Vollsperrung der Baustrecke im genannten Bereich für alle Verkehrsteilnehmer nötig, so die Kreisverwaltung. Parallel sind punktuelle Erneuerungen am östlichen Gehweg und teilweise Ergänzungen an der Straßenbeleuchtung der Gemeinde Hagen geplant. Die Bauzeit wird, geeignete Witterung vorausgesetzt, bis zum 16. April angesetzt.

Die erforderlichen Umleitungen über die Autobahn 27 (Abfahrten Stotel/Uthlede) sowie die Landesstraßen 134 und 135 werden nach Auskunft der Kreisverwaltung großräumig ausgeschildert. Ortskundigen wird empfohlen, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren, Anlieger würden vor Baubeginn über die Beeinträchtigungen informiert.