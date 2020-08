Die Optik des vorhandenen Gebäudes zur Straßenseite soll sich nicht wesentlich verändern. (Christian Kosak)

Platjenwerbe. Mehrere Generationen unter einem Dach, aber alle in eigenen Wohneinheiten mit barrierefreien Zugängen – so stellt sich die Initiative WoZu (Wohnen: Zusammen, vor Ort engagiert) aus Platjenwerbe ihr geplantes Mehrgenerationen-Wohnprojekt in der Schulstraße 1 in Platjenwerbe vor. Auf dem Gelände von „Bruns Hof“ soll das Vorhaben unter Beteiligung der Erbengemeinschaft Bruns realisiert werden. Voraussetzung: Der derzeit gültige Bebauungsplan der Gemeinde Ritterhude wird geändert.

So stellen sich die Planer das Mehrgenerationenhaus in Platjenwerbe vor. (Christian Kosak)

Dafür zu werben war Ziel einer Veranstaltung vor Ort. Zehn Ratsmitglieder waren der Einladung der Initiative, der Erbengemeinschaft und der für die Realisierung zuständigen Hanseatischen Projektgesellschaft gefolgt und ließen sich von Gerd Kopiske von der Initiative WoZu, Susanne Struckhoff von der Erbengemeinschaft und Dirk Brand von der Hanseatischen Projektgesellschaft das Bauvorhaben Mehrgenerationshaus genau erklären. Besonders positiv fiel den Ratsmitgliedern dabei auf, dass die Optik des vorhandenen Gebäudes zur Straßenseite nicht wesentlich verändert wird. Auch, dass der vorhandene Altbau aufwändig saniert werden soll, wurde von den Vertretern des Rates positiv aufgenommen. Einzig eine Kastanie, die einem Baumgutachten zufolge nicht mehr zu retten ist, würde im Zuge des Bauvorhabens entfernt werden, stellten die Verantwortlichen klar.

Geplant sind auf dem Grundstück kleinere, altersgerechte Wohnungen sowohl für Alleinstehende als auch für Paare und junge Familien, die durch Gemeinschaftsflächen verbunden werden sollen. Aktuell ist von 14 Wohneinheiten die Rede. Die Bäckerei im vorderen Teil des Gebäudes sowie der Weinhändler werden von den Umbauarbeiten nicht berührt, versicherte Dirk Brand, der den Ratsmitglieder bei einer Besichtigung Fragen beantwortete und das Objekt detailliert vorstellte.

Die Ratsmitglieder signalisierten anschließend, dass sie von den Vorschlägen angetan seien und dass voraussichtlich bei der Änderung der bestehenden Bebauungspläne keine allzu großen Probleme zu erwarten seien.