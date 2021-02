Problemabfall ist oft an Gefahrensymbolen erkennbar. (GIB Entsorgung Wesermarsch)

Landkreis Osterholz. Anders als in den Vorjahren unternimmt das Schadstoffmobil der Abfall-Service Osterholz GmbH (Aso) in diesem Jahr keine Frühjahrs-Rundreise zu verschiedenen Haltestellen im Landkreis. Darauf weist Aso-Sprecherin Annemarie Lampe in einer Pressemitteilung hin. Statt der bisherigen 60- oder 90-Minuten-Stopps steht das Sammelfahrzeug nun von 9 bis 13 Uhr an jedem ersten und dritten Sonnabend eines Monats auf dem Wertstoffhof in Schwanewede (Zur alten Kläranlage 2) und an den geraden Sonnabenden auf dem Wertstoffhof in Lilienthal (Hilligenwarf 16). Das war dort bisher nicht möglich. „Die mobile Schadstoffsammlung an verschiedenen Standorten im Kreis wird im September durchgeführt“, kündigt Lampe an. Es handele sich um einen kostenlosen Service für Privathaushalte. Nach wie vor können die Bürger sogenannte Problemabfälle auch zum Entsorgungszentrum Pennigbüttel bringen, und zwar dienstags und mittwochs von 9 bis 16 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 12.30 Uhr. Angenommen werden nur haushaltsübliche Mengen von maximal 80 Litern. Die Termine können dienstags und mittwochs auch von kleinen Gewerbebetrieben genutzt werden.

Ein Faltblatt informiert darüber, was als Problemabfall gilt und wie er zu entsorgen ist (Download unter www.aso-ohz.de abrufbar). Gefährliche Haushaltsabfälle – oft an Gefahrensymbolen zu erkennen – dürfen nicht in die Bio- oder Restmülltonne und sollen auch nicht im Waschbecken oder der Toilette entsorgt werden. Haushaltschemikalien, Lacke, Desinfektionsmittel, Pflanzenschutzmittel, Reiniger und Gifte enthalten umweltbelastende Schadstoffe, sodass diese Dinge bei geschlossener Sammelstelle auch nicht einfach vor dem Tor abgestellt werden sollen. Flüssigkeiten sollten auf keinen Fall vermischt werden. Bei der Annahme wird bereits vorsortiert, sodass etwa Batterien, für die es im Handel eine Rücknahmepflicht gibt, einen eigenen Entsorgungsweg nehmen können. In den Restmüll gehören unterdessen alte Medikamkente, Glühbirnen, restlos getrocknete Dispersions- und Binderfarben und vollständig ausgehärtete Lacke. Lampe empfiehlt: „Schadstoffhaltige Produkte sollten nur in der notwendigen Menge gekauft und nach den Empfehlungen des Herstellers eingesetzt und gelagert werden.“ So altern sie nicht vorzeitig und fallen nicht ungenutzt als Abfall an. Auch gebe es hilfreiche Alternativen wie schadstoffarme Schädlingsbekämpfungsmittel, biologisch abbaubare Schmieröle, emissionsarme Wandfarben oder umweltfreundliche Rohrreiniger.