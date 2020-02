Das Ensemble des ukrainischen "Shadow Theatre Delight" spielt in der Stadthalle mit Licht und Schatten. (Christian Pfeiff)

Osterholz-Scharmbeck. Nachdem am Abend zuvor noch Stars und Sternchen der Schlagerszene in der Stadthalle für Unterhaltung sorgten, wirkte der Saal am Donnerstag - keine 24 Stunden später – ein wenig wie ein Großraumkino. Der große Bühnenvorhang war gerade einmal weit genug aufgezogen, um den etwa 200 anwesenden Zuschauern die Sicht auf eine großformatige Leinwand zu ermöglichen. Was auf dieser zu sehen war, erinnerte in seiner Optik auf den ersten Blick an die heute fast vergessene Kunst des Scherenschnitt-Trickfilms, der vor fast einem Jahrhundert für Furore im Filmgeschehen sorgte: Vor wechselnden Farbenspielen und Hintergrundprojektionen sind es alleine Schattenspiele der mitwirkenden Akteure, die rund zwei Stunden lang für abendfüllendes Unterhaltungsprogramm sorgten.

Bereits 2016 gastierte erstmals ein Ensemble unter dem Namen „Amazing Shadows“ an selber Stelle und sorgte für einhellige Verblüffung: Durch erstaunliche Körperbeherrschung ließen die Akteure immer neue und erstaunlichere Schattensilhouetten auf der Leinwand entstehen, formierten sich hinter dieser sowohl zu berühmten architektonischen Meisterleistungen wie dem Taj Mahal, aber auch zu Tier- und Fabelwesen und lieferten so eine ganz eigene Art der Magie.

Andere Umsetzung

Auch am vergangenen Donnerstag war ein Auftritt der „Amazing Shadows“ angekündigt. Trotz eines identischen Konzeptes, bei dem die mitwirkenden Akteure mittels farbenfroher Hintergrundbeleuchtung und Körperbeherrschung ein komplettes Showprogramm auf die Leinwand zaubern, lagen die inhaltlichen Prioritäten diesmal etwas anders. Zwar gab es auch diesmal mitunter verblüffende Schattenskulpturen zu sehen, zu denen sich die Akteure hinter der Leinwand formierten. Deren Anzahl wirkte im Vergleich jedoch deutlich reduziert. Stattdessen orientierten sich die Schattenkünstler am klassischen Tanztheater.

In einzelnen Sequenzen fanden sich die Schatten der Ensemblemitglieder in immer neuen Szenenumgebungen; reinszenierten einmal die Stummfilmwelt eines Charlie Chaplin, wandelten kurz darauf als gruselige Untote inmitten einer Halloween-Friedhofsszenerie, um im nächsten Moment Sequenzen aus der Geschichte um Aladin und der Wunderlampe nachzuerzählen.

Verbarg sich unter dem Titel „Amazing Shadows“ 2016 noch ein Tourensemble des in New York ansässigen „Catapult Entertainment“, verpflichtete die deutsche Agentur „Reset Production“ für die aktuelle Gastspielreise mit demselben Titel das aus der Ukraine stammende „Shadow Theatre Delight“, welches mit seiner eigenen Umsetzung des Schattentheaterkonzepts seit seiner Gründung im Jahr 2010 ebenfalls weltweit gastiert.

Natürlich verstehen auch die neun Ensemblemitglieder unter der künstlerischen Leitung der jungen Choreografin Olga Umanska ihr tänzerisches und darstellerisches Handwerk und glänzen durch beeindruckende Körperbeherrschung, schöpfen die potenziellen Illusionsmöglichkeiten des Schattentheaterkonzepts indes etwas weniger aus als die Kollegen aus New York. Entsprechend fiel auch der abschließende Beifall der etwa 200 Gäste nach fast zwei Stunden Schattenspieltheater diesmal etwas weniger frenetisch aus als vor vier Jahren.