Weil er ausgerastet ist und einem Polizisten ins Gesicht geschlagen hat, wurde ein Freißenbüttler jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Wegen eines 60-Sekunden-Ausrasters muss ein 53-jähriger Freißenbüttler nun 1800 Euro hinblättern. Sein Ärger entlud sich ausgerechnet gegenüber einem Polizeibeamten im Dienst. Der Vorfall war ein tätlicher Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten in Tateinheit mit Körperverletzung. Dafür hatte sich der 53-Jährige nun im Amtsgericht zu verantworten.

Seit sechs Jahren wohne er in einer Tempo-30-Zone, sagte er. „Doch die Leute wissen offenbar nicht, was Tempo 30 ist. Die rasen da ohne Ende“, schilderte er seine Erfahrung. Am Tag des Zusammenstoßes mit dem Polizisten am Vatertag hatte er nachmittags nach eigenen Angaben auf seiner Terrasse Bier getrunken. „Doch es ist nicht bei einem Bierchen geblieben.“

Wahrgenommen habe er am späteren Nachmittag die Rotorgeräusche eines Hubschraubers und dass ein Rettungswagen auf der Straße gestanden habe. Von der Unfallstelle sei ein „normaler Pkw“ gekommen. „Was ist das denn für ein Idiot? Was muss der hier so rasen?", habe er gedacht und den Wagen ausgebremst. Er sei dann zur Fahrerseite gegangen. Die Scheibe sei heruntergedreht worden. „Ich habe ihn dann angebrüllt.“ Der Fahrer habe ihm gesagt, er sei Polizist, so der Freißenbüttler.

Dabei habe er seine Hand durch das Fenster gesteckt, und es habe eine leichte Schulterberührung gegeben, räumte er ein. „Er hat gesagt, er hätte einen Einsatz. Ich bin zurückgetreten, und er ist dann mit einem Affentempo an uns vorbeigerauscht.“

Strafrichterin Johanna Kopischke hielt dem Freißenbüttler aufgrund ihrer Unterlagen vor, dass er auch auf die Motorhaube geschlagen habe. Davon wisse er nichts, ebenso wenig, dass er einen „gezielten Schlag“ durch das offene Fenster ausgeteilt habe, war die Reaktion. Auch eine Verletzung sei ihm nicht aufgefallen.

Die Richterin fragte weiter, ob er „alkoholbedingte Einschränkungen“ bemerkt habe. Dazu kam ein „Nein“ als Antwort. Dass er die Hand durch das offene Fenster gesteckt habe, räumte er auf Rückfrage der Staatsanwältin noch einmal ein. Diese Aktion begründete der 53-Jährige mit den Worten: „Da kam wohl der Alkohol dazu.“ Eine Blutentnahme am Abend ergab einen Blutalkoholgehalt von gut 1,5 Promille.

Die Aussagen des als Zeugen gehörten 37-jährigen Polizisten unterschieden sich allerdings von denen des Angeklagten. Er sei zu einer Unfallstelle in Freißenbüttel wegen eines gestürzten Radfahrers gerufen worden, beschrieb der 37-Jährige die Ausgangslage. Dafür nutzte er nach seinen Worten ein Zivilfahrzeug der Polizei. Vom Unfallort habe er zum Sportplatz fahren müssen, weil dort der Rettungshubschrauber gelandet sei, so der Zeuge.

Auf dem Weg dorthin ist ihm zufolge der Angeklagte auf die Fahrbahn gesprungen. „Ich habe angehalten, mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich sei von der Polizei und müsse zum Rettungshubschrauber.“ Darauf habe der 53-Jährige mit den Worten reagiert, es sei ihm „scheißegal wer ich bin“. „Dann schlug er mir mit der Faust ins Gesicht.“ Der Vorfall hat nach Aussage des Zeugen etwa eine Minute gedauert.

Angesprochen auf Geschwindigkeit und Schlag sagte der Zeuge: „Ich war nicht schnell. Der Schlag war ein gezielter ins Gesicht.“ Davongetragen habe er eine Gesichtsprellung und einen leichten Druckschmerz, zwei, drei Tage. „Aber meinen Dienst konnte ich noch zu Ende machen.“ Die Prellung hat sich der Beamte ärztlich bestätigen lassen. Der Bericht lag dem Gericht vor.

Auch die 51-jährige Lebensgefährtin des Angeklagten hörte das Gericht als Zeugin an. Sie unterstrich ebenfalls, dass in ihrer Straße „zu 80 Prozent“ zu schnell gefahren werde. Den Eindruck habe sie genauso bei dem Polizeifahrzeug gehabt. Was allerdings zwischen den beiden Männern gesprochen wurde, wisse sie nicht. Weder Schläge auf die Motorhaube noch den ins Gesicht hat die 51-Jährige nach ihren Worten gesehen.

Wegen des tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten in Tateinheit mit Körperverletzung verhängte Strafrichterin Kopischke die Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 20 Euro. Positiv bewertete die Richterin, dass bei dem 53-Jährigen noch keine Straftaten im Bundeszentralregister verzeichnet sind. „Und zum Glück war das hier nicht schwerwiegend.“

Wenn jemand den Eindruck habe, in seiner Straße werde dauerhaft zu schnell gefahren, kann sich der Betroffene an die Verkehrsbehörde des Landkreises wenden, sagt die Pressesprecherin des Landkreises, Jana Lindemann. Gegebenenfalls werde dann eine Geschwindigkeitsmess-Tafel in der Straße aufgestellt. „Die speichert die Geschwindigkeit aller vorbeifahrenden Fahrzeuge.“ Die Tafel mit ihren Aufzeichnungen ermöglicht es laut der Pressesprecherin festzustellen, ob vielleicht nur ein subjektiver Eindruck vorliegt. Sei dies nicht der Fall, werde entsprechend reagiert wie zum Beispiel mit einem Blitzer.