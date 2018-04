Neben einigen Kreisstraßen gibt es auch Gemeindestraßen in besorgniserregendem Zustand: Unser Foto zeigt die Wollaher Straße bei Platjenwerbe. (Christian Kosak)

Die Kommentare auf Facebook ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "In ganz OHZ sind die Straßen kaputt", schrieb ein Nutzer zu unserem Schlagloch-Report vom Sonnabend und ein anderer diagnostizierte: "Kaputtgespart, kein Personal mehr für Wartung und Kontrolle." Wer seine Straßen nicht wartet und pflegt, so ein weiterer Leser, handele gegen den Bürger. Erste Hinweise, wo der Straßenzustand im Verbreitungsgebiet ganz besonders schlecht ist, haben uns dankenswerterweise auch bereits erreicht; weitere sind willkommen. Die gesammelten Problemfälle wird die Redaktion, wie angekündigt, veröffentlichen.

Befürchtungen, wonach die Benennung einer sanierungsbedürftigen Straße umweglos zu hohen Anliegerbeiträgen führen könnte, sind dabei allerdings unbegründet: Solange es sich nur um Reparaturen wie das Füllen von Schlaglöchern handelt, sind diese Kosten nicht umlagefähig. Unterhaltung und Instandhaltung sind vielmehr alleinige Aufgabe des jeweils zuständigen Baulastträgers. Nur an Erschließungs- und an Ausbaukosten sind Bürger zu beteiligen, wobei die Kommunen einen Eigenanteil zu schultern haben und der jeweiligen Entscheidung ein öffentlicher Ratsbeschluss vorausgeht.

Nur kosmetische Maßnahmen

Für die kleineren Störungsmeldungen hat die Stadt Osterholz-Scharmbeck auf ihrer Internetseite ein eigenes Kontaktformular platziert: Dort können aufmerksame Bürger defekte Straßenlampen oder Ampeln, Straßen und Brückenschäden sowie defekte Spielgeräte auf Spielplätzen melden. Stichproben durch einzelne Redaktionsmitglieder haben in den vergangenen Monaten zwar gezeigt, dass die Sache durchaus funktioniert. Doch gemessen am Sanierungsstau stadt- oder gar landkreisweit bleiben das kosmetische Maßnahmen.

Dabei steht der Landkreis Osterholz mit den Fahrbahnschäden auf den Kreis- und Gemeindestraßen nicht alleine da: Das NDR-Fernsehen stellte am Dienstag in einem Vorbericht zu der am Abend ausgestrahlten Sendung "Panorama 3" fest: "Rund 23 Prozent der Kreisstraßen im Norden sind in einem katastrophalen Zustand." Um diese Straßen zu erneuern, wären nach Einschätzung von Experten etwa 3,9 Milliarden Euro nötig. Diese Zahlen beruhen auf einer Umfrage, an der sich 62 Prozent der Landkreise und kreisfreien Städte im Niedersachsen beteiligt hatten, darunter auch die Osterholzer.

Zugrunde liegt ein standardisiertes System zur Einstufung der Straßenqualität. Danach sind in Osterholz zurzeit 16,3 Prozent der Kreisstraßen (32 von 196 Kilometern) in schlechtem bis sehr schlechtem Zustand. Schlecht bedeutet: Es muss bald etwas für die Erhaltung getan werden, sonst droht die letzte Kategorie und die besagt: Nutzungseinschränkungen oder Schließungen drohen, wenn nicht sofort gehandelt wird.

Stade ist das Schlusslicht

Zum Vergleich: Im Nachbarlandkreis Rotenburg sind es rund 34,7 Prozent (225 von 648 Kilometern); der Landkreis Cuxhaven hatte sich an der Erhebung nicht beteiligt. Niedersachsens Schlusslicht ist der Landkreis Stade, wo 76 Prozent der Kreisstraßen in schlechtem oder sehr schlechtem Zustand sind. Dass es auch anders geht, zeigen der Heidekreis (fünf Prozent) und der Landkreis Osnabrück (8,6 Prozent) als Niedersachsens Spitzenreiter.

Der Landkreis hat nach Angaben von Verwaltungssprecherin Jana Lindemann ein Dienstleistungsunternehmen damit beauftragt, die Kreisstraßen jährlich nach dem DIN-Standard unter die Lupe zu nehmen und zu klassifizieren - nicht lückenlos, sondern anhand umfangreicher Stichproben. Hinzu kommen ganzjährige Kontrollfahrten der Kreisstraßenmeisterei. Alle Erkenntnisse wandern seit dem Jahr 2006 in eine Datenbank; die danach eine Prioritätenliste für den Bauausschuss des Kreistags ausspuckt.

Auch die Brückenschäden werden im Panorama-Beitrag beleuchtet: 480 Bauwerke in den norddeutschen Bundesländern fallen in die schlechteste Kategorie. Im Landkreis Osterholz ist die Dammbrücke so ein Sorgenkind; sie ist sogar bereits als abgängig klassifiziert und taucht daher gar nicht mehr in der Statistik auf. "Die Planungen für einen Ersatzbau haben begonnen", erklärt Lindemann und betont, mit dem Tonnagelimit sei die Brücke über die Hamme durchaus noch verkehrssicher.

Drei weitere Brücken im Visier

Den größten Handlungsbedarf sieht die Kreisverwaltung anschließend bei der Flutgrabenbrücke in Aschwarden im Verlauf der K 2, bei der Semkenfahrt-Brücke der Waakhauser Straße (K 11) und bei der Billerbeck-Brücke in der Axstedter Ortsdurchfahrt (K 40). Für diese drei Brücken nimmt die Verwaltung zurzeit die Schäden auf, um die Reparaturkosten schätzen zu können.

Berthold Best von der Technischen Universität Nürnberg hat sich mit der NDR-Studie befasst. Der Professor für Verkehrswegebau und Infrastrukturmanagement sieht die Bundesländer gefordert, den Kreisen zu helfen: "Wir müssen wegkommen von der Förderung nur von Neubaumaßnahmen hin zu einer Förderung der Straßenerhaltung auch mit Landesmitteln."

Jana Lindemann sagt, der Landkreis sehe den Vorstoß positiv: "Es hat sich gezeigt, dass manchmal eine bloße Sanierung effizienter ist als ein Ausbau, aber nur für den Ausbau gibt es Fördermittel, die wir auch maximal ausschöpfen." Sollte das Land seine Richtlinien lockern, müsse es allerdings auch genügend Ingenieure und Fachfirmen geben, um die dann kommende Aufgabenflut zu bewältigen.

Ob Kreis- oder Gemeindestraße: Schreiben Sie uns an redaktion@osterholzer-kreisblatt.de eine E-Mail. Nennen Sie uns den Ort und die Straße und schicken Sie am besten noch ein Foto mit. Wir werden die eingegangenen Sendungen sichten und demnächst als Straßenschäden- und Schlaglochhitparade präsentieren.