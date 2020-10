Anke Sobottka vor dem geschlossenen Gasthaus Arps. Sie hat den Familienbetrieb in vierter Generation seit 1982 geführt. Der neue Besitzer plant die Verpachtung an eine Bäckerei, die in der Region bereits mehrere Filialen unterhält. (Christian Kosak)

Sandhausen. Das Gasthaus Arps ist Geschichte. Mit der Schließung des familiengeführten Traditionslokals an der Bundesstraße 74 in Sandhausen ist dem im Norden gelegenen Ortsteil Osterholz-Scharmbecks zumindest vorläufig der Dorfmittelpunkt abhanden gekommen. Der Osterholz-Scharmbecker Unternehmer Hartmut Brummerhop, der das über 100 Jahre alte und mehrfach erweiterte und kernsanierte Gebäude erworben hat, plant aber eine neue Nutzung, an der Ortsvorsteher Jens Tietjen Gefallen finden könnte, wie er betont. Brummerhop, der seinen Beruf als Dachdeckermeister inzwischen nicht mehr ausübt, befindet sich in „vielversprechenden Gesprächen“ mit einer Bäckerei, die in der Region bereits etliche Filialen unterhält. „Der Interessent, mit dem ich in Kontakt bin, möchte das Erdgeschoss pachten und das Fachgeschäft mit einem Café verbinden.“

Auch Anke Sobottka, die letzte Wirtin in Arps Gasthaus, findet die Idee sympathisch, dass beim Nachfolgekonzept wenigstens in abgespeckter Form der gastronomische Charakter erhalten bliebe. „So einen Ort, an dem man Leute treffen kann, braucht jedes Dorf.“ Die 64-Jährige ist aus der Dachgeschosswohnung ausgezogen, bleibt aber in Sandhausen.

Die beiden oberen Wohnungen sollen ebenfalls gründlich saniert werden. Brummerhop plant auf dem großen Grundstück, das er sich gesichert hat, zudem die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohneinheiten. „Die Bauvoranfrage beim Landkreis ist positiv beschieden worden. Jetzt steht noch die Regelung der Zufahrt zur Bäckerei im Raum, die sinnigerweise über die B 74 erfolgen sollte.“ Zunächst hatte es im Dorf geheißen, das Gebäude würde abgerissen. Doch beispielsweise ein neues Wohnhaus so dicht an der Bundesstraße 74 zu planen, hätte schon unter dem Gesichtspunkt der Auflagen für den Lärmschutz keine Erfolgsaussichten gehabt.

Das Gasthaus Arp ist am 31. August geschlossen worden. Wie Anke Sobottka verrät, haben die Corona-Beschränkungen für ihren Entschluss, das Haus zu verkaufen, keine Rolle gespielt. Vielmehr habe sie seit 2017 – dem Todesjahr ihres Ehemannes Reiner – ganz alleine in dem „Riesenhaus“ gewohnt. Für die Witwe ist es nun an der Zeit, sich zur Ruhe zu setzen. Ein Nachfolger für die Fortsetzung des Gaststättenbetriebs fand sich nicht. Sohn und Tochter haben andere Berufswege eingeschlagen.

Ein Fixpunkt für den Ort

Wann genau das Haus erbaut wurde, lässt sich schwer nachvollziehen, zumal mehrfach Um- und Ausbauten vorgenommen wurden. Es steht aber fest, dass es sich seit 1896 im Besitz der Familie befand. „Mein Urgroßvater Johann Vollmer-Arps hat es damals gekauft, um dort eine Gaststätte zu betreiben. 1897 ist mein Opa zur Welt gekommen.“ Neben der Gastronomie, für die das Gebäude durchgängig bis in dieses Jahr hinein genutzt wurde, gab es dort auch noch einen Tante-Emma-Laden. 1962 gaben ihn die Eltern von Anke Sobottka auf. 1982 starb der Vater, und so rückte die Tochter in die Leitung des Gaststättenbetriebs auf. 1996 wurde 100-jähriges Bestehen gefeiert.

Das Gasthaus war für den Ort Sandhausen in den vergangenen 124 Jahren ein bedeutender Fixpunkt. Welcher Dorfbewohner hat sich dort nicht verköstigen lassen, hat dort nicht irgendwann gefeiert und ist die Erinnerung an diese Stunden nicht mit einem wichtigen Ereignis in seinem Leben verknüpft? Das Gasthaus war für die Dorfbewohner ein Kommunikationszentrum. Undenkbar, dass Klatsch und Tratsch die Runde im Dorf machten, ohne über „Arps“ mit exponentiell steigender Geschwindigkeit weiterverbreitet zu werden. „Bei Anke Sobottka unser Fest zu feiern, war immer schön“, betont Thomas Usedom, Vorsitzender des Erntefestkomitees Sandhausen. Wie die Bewohner der Ortschaft und die Naherholer, die sich dort gerne verpflegten, trauert auch Jens Tietjen dem Gasthaus Arp hinterher. „Wir haben jetzt keinen Versammlungsort mehr.“ Das Tennisvereinsheim, das für solche Zwecke gern genutzt wird, biete nur 25 Personen Platz, was der Ortsvorsteher nicht für ausreichend hält. Tietjen hatte zuletzt gut damit zu tun, sich zusammen mit dem Landkreis und der Stadt um die Unterbringung der beiden Chöre und des „Altenkreises“ zu kümmern, die sich stets im Gasthaus Arps getroffen hatten. Günter Meinke vom Männergesangverein Frohsinn berichtet, dass ja seit dem Frühjahr aus den bekannten Gründen keine Übungsabende mehr abgehalten werden konnten und an eine Wiederaufnahme der regelmäßigen Treffen vorläufig nicht zu denken sei. Für kleinere Versammlungen in Sandhausen kommt neben dem Tennisverein vor allem das Restaurant „Hermes“ (griechische Spezialitäten) in Betracht.

Genau dorthin umziehen soll auch das Sandhausener Erntefest, das seit den 1950er-Jahren stets auf dem Festplatz beim Gasthaus Arps gefeiert wurde. „Wir haben uns schon 2019 von Frau Sobottka feierlich verabschiedet. Wir haben uns bei ihr immer sehr wohl gefühlt und wollten ihr deshalb auch keine Steine in den Weg legen, als wir von ihren Verkaufsplänen gehört haben“, sagt Thomas Uesedom. Der Bereich, den Brummerhop für sein Mehrfamilienhaus vorgesehen hat, ist im Bebauungsplan als Erntefestplatz ausgewiesen, was die Durchführung des Bauprojekts zumindest erschwert hätte.

Der „Grieche“ erscheint Usedom als akzeptables Ausweichquartier mit auskömmlicher Platzkapazität. „Das passt alles. Auch bei der Stadt haben wir uns schon grünes Licht geholt“, berichtet Usedom. Eigentlich habe man schon in diesem Jahr auf dem neuen Festplatz feiern wollen, doch die Corona-Krise brachte das Vorhaben früh zu Fall. Und leider, da macht sich Usedom nichts vor, spreche derzeit wenig dafür, dass bereits im kommenden Jahr wieder größere Tanzvergnügungen in Zelten abgehalten werden dürften. Brummerhop dagegen ist dagegen recht zuversichtlich, mit seinem Projekt Mitte 2021 an den Start gehen zu können.