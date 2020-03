Marlies Blume hat große Freude daran, anderen das Plattdeutsche schmackhaft zu machen. (Ulrike Schumacher)

Osterholz-Scharmbeck. Folgende Szene ist nicht unbedingt üblich, aber vorstellbar: Ein Autofahrer sieht auf der Landstraße die Kelle der Polizei. War beim Fahren wohl mehr auf dem Tacho als erlaubt. Mist! Schon tritt der Beamte ans geöffnete Fenster der Fahrertür und sagt: „So geiht dat nich!“

Klingt doch gleich viel angenehmer. Und sorgt vielleicht dafür, dass bei der nächsten zu schnellen Fahrt die kurze plattdeutsche Ermahnung geschwindigkeitsdrosselnd wieder ins Bewusstsein rückt. „Auf Plattdeutsch lässt sich so manches viel netter ausdrücken“, sagt Marlies Blume, die bei der Volkshochschule Osterholz-Scharmbeck, Hambergen, Schwanewede seit zwei Jahren Plattdeutsch-Kurse anbietet. „Und Plattdeutsch kann auf vielen Ebenen dafür sorgen, mit nur ein paar Sätzen einen Kontakt zu den Menschen herzustellen.“

Plattdüütsch kummt an bi de Lüe. Das findet nicht nur Marlies Blume. Auch in der Stadtbibliothek Osterholz-Scharmbeck hat man das Interesse an Niederdeutsch wahrgenommen und den Bestand an plattdeutschen Büchern aufgestockt, berichtet Bibliothekspädagogin Johanna Augustin. „Ebenso bei den Kinderbüchern, die gern ausgeliehen werden.“ Die Bücherei hat auch den Bücherwurm-Club für Sechs- bis Zehnjährige schon mal op Platt veranstaltet, erzählt die Pädagogin. „Das kam gut an.“

Außerdem stand für Mädchen und Jungen „Wiehnachten op Platt“ auf dem Programm. Zu der Veranstaltung seien Kinder gerade wegen der plattdeutschen Sprache gekommen, blickt Johanna Augustin erfreut zurück. Nele Ohlsen, Grundschullehrerin an der Kirsten-Boie-Grundschule in Wallhöfen, habe den weihnachtlichen Nachmittag vom Begrüßen bis zum Verabschieden komplett auf Platt gestaltet. Wenn es nötig war, hat die Bibliothekspädagogin übersetzt. Aber eigentlich, hat Johanna Augustin bemerkt, „nehmen die Kinder die Sprache intuitiv auf“. Die Veranstaltung sei so beliebt gewesen, „dass wir das weiter anbieten wollen“, kündigt sie an.

Plattdeutsch gilt nach dem EU-Recht nicht als Dialekt, sondern als Sprache. In der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen von 1999 erhielt Niederdeutsch den Status einer Regionalsprache, die als Kulturerbe geschützt und gefördert werden soll. Plattdeutsch, so die Begründung, werde selten mit Hochdeutsch vermischt und habe eine lange Tradition als Handelssprache zur Zeit der Hanse. In der Charta verpflichtet sich Deutschland, Niederdeutsch zu fördern und in den Schulen zu unterrichten.

Wie förderlich das sein kann, hat Nele Ohlsen, die zusammen mit Kolleginnen für ihr Engagement mit dem Heinrich-Schmidt-Barrien-Preis ausgezeichnet wurde, in einem Interview geschildert, das das OSTERHOLZER KREISBLATT mit ihr auf Plattdeutsch führte: „Plattdüütsch is ok een goode Chance för Mehrspraakigkeit. Plattdüütsch is een Brugg to mehrere Spraaken. To dat Inglische as Bispill. De Kinner, de Plattdüütsch köönt, hebbt een grooden Vördeel. Dat wiest sik ok bi‘n plattdüütschen Lesewettstriet. Belegt is: Wenn een op Platt lesen lernt, denn verbeetert sik dat hochdüütsche Lesen.“

Memory op Platt

Marlies Blume hat auf ihrem Wohnzimmertisch eine bunte Auswahl an Lehrmaterialien ausgebreitet. Darunter den aktuellen plattdeutschen Sprachkalender „Wöör mit Wutteln“ oder das kecke Memory-Spiel „Wat mutt, dat mutt“, bei dem zwei Karten einen Sinnspruch ergeben. Marlies Blume deckt eine Karte auf: „Schöönheit vergeiht“. Alln's klor. Dazu kann ja nur die Karte mit diesem beruhigenden Satz passen: „Hektar besteiht“.

Über so ein Spiel, weiß die Sozialpädagogin, die sich als „Frisch-Rentnerin“ bezeichnet, „kommt man toll ins Gespräch“. Und das möchte sie gern, denn auf ungezwungene Weise verfängt sich das eine oder andere plattdeutsche Wort wie von selbst im Bregenkasten. Ist ja nicht jeder wie die Kursleiterin „plattdüütsch geboren“. In ihrer Breddorfer Familie sprach und spricht man Platt. „Ich würde nie auf den Gedanken kommen, mit meiner Schwester Hochdeutsch zu reden“, erzählt Marlies Blume. Das kann dazu führen, dass sie in geselligen Runden zweisprachig fließend wechselt – je nachdem, mit wem sie gerade spricht. „Ich merk das nicht mal“, erzählt sie vergnügt.

Neben den regulären Sprach-Kursen bietet Marlies Blume am ersten Dienstag im Monat von 17 bis 18.30 Uhr den „Platt-Schnack“ an. Bis zum 5. Mai können sich Interessierte dazugesellen. Nach vorheriger verbindlicher Anmeldung über die Volkshochschule. Das gilt auch für den begleiteten Spaziergang op Platt, zu dem Marlies Blume unter dem Titel „IK Över den Butenpad na St. Marien“ am Dienstag, 17. März, aufbricht. Los geht's um 15.30 Uhr bei der Museumsanlage.

Ende vergangenen Jahres hatte sie zum ersten Mal auch Plattdeutsch als Bildungsurlaub angeboten, was auf gute Resonanz stieß. Dazu meldeten sich 16 interessierte Frauen und Männer an, die den Wunsch hatten, sich intensiv mit der Sprache zu beschäftigen. Darunter zwei Studentinnen, die mit dem plattdeutschen Klang aufgewachsen sind und ihre Vorkenntnisse gern vertiefen wollten. Eine Grundschullehrerin, die Plattdeutsch in den Unterricht einfließen lassen will, nutzte den Bildungsurlaub ebenso wie Behördenmitarbeiter und Pflegekräfte, „die Platt als Türöffner nutzen möchten“, berichtet die Kursleiterin. Gerade im Bereich Pflege und Gesundheitswesen sei es sehr einfach, nur über ein paar Sätze einen Kontakt zu den Menschen herzustellen, weiß Marlies Blume. Das gelte insbesondere für Demenzerkrankte. „Wenn Sie mit denen ein plattdeutsches Lied singen, merken Sie, dass die das kennen.“ Plattdeutsch, sagt Marlies Blume, „ist ein Stück Identität, ein Stück unserer Kultur, das es wert ist, erhalten zu werden“.

Platt am Schlüsselbund

Der Landkreis Osterholz, so dessen Sprecherin Jana Lindemann, fühle sich „traditionell der Pflege des regionalen Brauchtums und insbesondere der plattdeutschen Sprache verpflichtet“. Etliche Menschen würden sich hier für die Pflege der plattdeutschen Sprache und des regionalen Brauchtums in den Gemeinden und Dörfern, in Vereinen, Dorfgemeinschaften und zahlreichen Initiativen engagieren. Im vergangenen Jahr hatte der Landkreis zum ersten Mal zur Veranstaltung „Wat löppt op Platt im Landkreis Osterholz un umto?“ eingeladen, um die verschiedenen Akteure zu vernetzen, was inzwischen in einer Broschüre nachzulesen sei, sagt Jana Lindemann. Beim regionalen Marketing gibt es zudem Schlüsselanhänger mit der Aufschrift „Düvelskeerl“ oder „Flotte Deern“.

Gleichwohl werde es der Sprache nicht gerecht, sie „allein auf Damals und Döntjes“ zu reduzieren, betont Marlies Blume. Das will die Kursleiterin in ihren Seminaren und den anderen Angeboten vermeiden. „Platt ist viel, viel mehr“, sagt sie voller Überzeugung. Die junge Generation hat längst angebissen. Bei der Vorbereitung auf ihre Kurse ist Marlies Blume im Internet auf etliche Beispiele gestoßen, die die niederdeutsche Sprache in einem frischen und munteren Gewand zeigen. Da heißt der John-Lennon-Song „Imagine“ dann „Denk di“ und der Sinatra-Klassiker „New York, New York“ wird zu „Hooksiel, Hooksiel“. Das macht beim plattdüütschen Hören doch gleich warm ums Herz.