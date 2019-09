Symbolischer Akt: Bürgermeister Torsten Rohde überreicht den Schlüssel zum neuen Feuerwehrgerätehaus an Pennigbüttels Ortsbrandmeister Jörg Höllger. (Neckermann)

Pennigbüttel. Ortsvorsteherin Martina de Wolff ließ die Gedanken ihrer Zuhörer am Wochenende mehr als 60 Jahre zurück schweifen: „Als 1958 der letzte Ausbau des Feuerwehrhauses in Pennigbüttel erfolgte, waren die freiwilligen Feuerwehrleute tatsächlich fast ausschließlich Brandbekämpfer", sagte sie bei der Einweihung des erweiterten Gerätehauses. "Die Zeiten ändern sich, und auch die Anforderungen an eine moderne Feuerwehr haben sich stark verändert, entwickeln sich kontinuierlich weiter". Aus der Mannschaft, die einst nur Brände löschte, sei heute eine universelle Einsatztruppe geworden, die kompetent und schnell unterschiedliche Gefahrensituationen bewältige – "vom Hausbrand bis zur Unfallhilfe" und das oft genug auch über Pennigbüttels Grenzen hinaus, so de Wolff.

In den Fünfzigerjahren zählte die Großgemeinde Pennigbüttel unter Gemeindebürgermeister Martin Wehmann 1118 Einwohner; sie bestand aus den Ortsteilen Altenbrück, Neuenfelde, Neuendamm, Wiste und Pennigbüttel. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der Ort den Zuzug vieler Flüchtlinge erlebt. Die Anschaffung eines neuen Gerätewagens wurde nötig, der 1956 zum Preis von 15 750 D-Mark erworben wurde. Allerdings erwies sich das alte Gerätehaus mit seinen Abmessungen von vier mal fünf Metern für das neue Fahrzeug als zu klein, sodass der zehnköpfige Gemeinderat noch im selben jahr den Beschluss fasste, ein neues Feuerwehrgerätehaus an der Pennigbütteler Straße, Ecke Neuendammer Straße, bauen zu lassen.

Vor 33 Jahren erweitert

Der Osterholz-Scharmbecker Bauunternehmer Gottfried Stehnke erstellte den Entwurf, die Kosten wurden auf 40 000 Mark veranschlagt. Schlachtermeister Johann Wohltmann hatte den 1080 Quadratmeter großen Bauplatz durch Tausch zur Verfügung gestellt. Im März 1958 erhielt Stehnke den Auftrag, das Gerätehaus zu bauen. Im Oktober konnte das neue Gebäude mit zwei Stellplätzen und einer kleinen Einliegerwohnung im Obergeschoss bezogen werden. 1986 wurde eine neue Fahrzeughalle eingeweiht, die an das alte Feuerwehrhaus angebaut wurde. Aus den alten Stellplätzen wurde ein Aufenthaltsraum mit kleiner Küche – ein echter Mehrwert für die Ortswehr. Obwohl die Feuerwehrkameraden tatkräftig mithalfen und viele Arbeiten selbst ausführten, wurden aus den veranschlagten 45 000 DM Anbaukosten stolze 80 000 DM.

Seit 2001 sorgen auch Feuerwehrfrauen für die Sicherheit in Pennigbüttel, und auch die persönliche Schutzausrüstung der Brandbekämpfer ist umfangreicher geworden. Hing in den 80er und 90er Jahren nur der Helm im Gerätehaus, während die restliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute überwiegend zu Hause aufbewahrt wurde, so änderte sich dies im 21. Jahrhundert. 2000 wurden in der Gerätehalle gebrauchte Spinde aufgestellt, um die persönliche Schutzausrüstungen aufzunehmen. „Die Umkleidesituation, wo bei geöffneten Toren das halbe Dorf zuschauen konnte, und es im Winter schnell kalt wurde, war mittlerweile unbefriedigend geworden", resümierte Ortsbrandmeister Jörg Höllger rückblickend. 2005 sei ein Strom-Anhänger beschafft worden, der zur Enge in der Gerätehalle nicht unwesentlich beigetragen habe.

2008 wurde die frühere Wohnung im Obergeschoss in Eigenleistung der Feuerwehrleute umgebaut: Büro- und Lagerräume sowie Damentoiletten entstanden. Im selben Jahr tauchte erstmals im Protokoll des Stadtkommandos in der Tabelle zur mittelfristigen Ersatzbeschaffung das Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 für die Pennigbütteler Wehr auf. Die Kauf wurde seinerzeit für 2013 in Aussicht gestellt und mit zunächst 200 000 Euro veranschlagt. Dann jedoch wurde die Beschaffung auf 2015, 2016 und 2017 verschoben, weil erst das Gerätehaus vergrößert werden sollte.

Pennigbüttels Ortsbrandmeister Jörg Höllger (von links), Stadtbrandmeister Jörg Bernsdorf, Kreisbrandmeister Jan Hinken und Bürgermeister Torsten Rohde freuen sich über das neue Tanklöschfahrzeug für Pennigbüttel. (Christa Neckermann)

So konnten sich die Pennigbütteler weiter ausgiebig Gedanken über ihr neues Fahrzeug machen. Der Brandschutzbedarfsplan sah ein sogenanntes „TLF 3000 Staffel“ vor – ein Löschfahrzeug, das 3000 Liter Wasser mit sich führen kann und dessen vorrangige Aufgabe die Löschwasserversorgung in wasserarmen Gebieten sowie abseits befestigter Straßen ist. Dies entspricht dem Konzept der Stadt Osterholz-Scharmbeck, künftig höhere Wassertransportkapazitäten vorzuhalten, wie Ortsbrandmeister Höllger berichtete. „Damit wären wir in Katastrophensituationen auch in der Lage, Trinkwasser für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen“, so der Feuerwehrchef

Gemeinsam mit Bürgermeister Torsten Rohde, der Ersten Stadträtin Bettina Preißner, Kreisbrandmeister Jan Hinken und Stadtbrandmeister Jörg Bernsdorf konnten die Pennigbütteler nun einen weiteren Vorteil der neuen Halle nutzen: Bei größeren Anlässen lässt es sich darin hervorragend feiern.