Eine Kreisverkehr-Lösung wie hier in der Bahnhofstraße wird im Verkehrsentwicklungskonzept auch für den Knotenpunkt Schwaneweder Straße/Marktweide empfohlen. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Weg von der Flickschusterei, hin zum Konzept. „Wir müssen 'ne Menge tun“, stellte Wilfried Pallasch, Chef der Bürgerfraktionsgruppe, resümierend fest, nachdem er den Vortrag zum Stand der Dinge beim Verkehrsentwicklungsplan gehört hatte. Heinz Mazur von der „PGT - Umwelt und Verkehrsgesellschaft“, der im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung referierte, riet den Kommunalpolitikern abschließend, einen ordentlichen „Batzen Geld bereit zu stellen“ - und das auch noch möglichst handlungsschnell. Alle Mitglieder des Fachausschuss stimmten für den Entwurf (und auch für den des darin eingebetteten Radwegekonzepts), sodass mit der Öffentlichkeitsbeteiligung der nächste Verfahrensschritt eingeleitet werden kann. Brigitte Neuner-Krämer (Bündnis 90/Die Grünen) zeigte sich zufrieden, „dass wir jetzt ein Gesamtkonzept haben und bei allen anstehenden Einzelmaßnahmen wissen, wo wir hin wollen“. Sie schlug vor, den Verkehrsentwicklungsplan bei der Innenstadtsanierung immer mitzudenken.

Frank Wiesner kündigte an, einige der von Mazurs erarbeiteten Lösungsansätze schon in diesem Jahr realisieren zu lassen. Er goss allerdings etwas Wasser in den Wein, indem er darauf hinwies, dass für dieses Haushaltsjahr noch keine entsprechenden Investitionen vorgesehen sind, sondern lediglich das aus dem Unterhaltungstopf für den Verkehr übrig bleibende Geld verbaut werden kann. „Etwa 30.000 bis 40.000 Euro.“

Abfräsen kostet „Heidengeld“

Für eine sozial- und stadtverträgliche Verkehrsentwicklung wurden in Osterholz-Scharmbeck bereits 2004 die Ziele definiert: Vermeidung unnötiger Verkehrsleistung, Veränderung des Modal Split (Wahl der Verkehrsmittel) zugunsten umweltfreundlicher Mobilität, Erhalt der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes, Attraktivitätssteigerung des Stadtraums, Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung. Mazur hat die Zuhörer im Fachausschuss mit seiner sehr ausführlichen Präsentation beeindruckt, aber auch ein bisschen erschreckt mit seinem Zahlenwerk. 180.000 Euro hätten sie gerade in Hannover ausgegeben, um Ampeln zu programmieren. Wenn man Markierungen von der Fahrbahn entfernen und dazu die obere Fahrbahnschicht abfräsen wolle, koste das ein „Heidengeld“. Mazur: „Ein paar Millionen sind ganz schnell verbaut!“

Stadtverkehr für alle

Die vom Planungsbüro vorgelegte Entwurfsfassung, überschrieben mit „Stadtverkehr für alle“, enthält eine umfassende Analyse der aktuellen Situation, die mit Befahrungen, Begehungen besonders der Kernstadt sowie videounterstützen Verkehrszählungen für den Rad- und Kraftfahrzeugverkehr an 17 Knotenpunkten vorgenommen wurde. Der höchste Durchsatz mit über 17.000 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden wurde an der B 74 in Scharmbeckstotel ermittelt, nicht viel weniger war es in an der L 149 in Buschhausen. Mazurs Fazit: Rechnerisch reiche die Leistungsfähigkeit auch zu den Spitzenstunden aus, um den Verkehr an den Knoten abzuwickeln. „Die teilweise veralteten Ampelschaltungen haben jedoch Verbesserungspotenzial, welches genutzt werden sollte.“ Kritisch bewertet die Firma die Situation der Radfahrer und Fußgänger an den Knotenpunkten. Eine „Optimierung“ sei an dieser Stelle geboten.

Vorgezogene Aufstellflächen wie auf der Straße An der Handloge sollen den Radverkehr sicherer und komfortabler machen. (CARMEN JASPERSEN)

Bürgerbefragungen und die Ergebnisse der Arbeitskreise (Straßenverkehrsbehörde, ADFC und so weiter) haben gezeigt, dass die Bewohner der Kreisstadt sich vor allem mehr Komfort und Sicherheit wünschen, was Fuß- und Radverkehr angeht. PGT hat die Konflikte benannt, die sich ergeben, wenn sich an den bekannten Gefahrenstellen wie Bahnhofstraße oder Poststraße Autos, Fußgänger und Radler schmale Räume teilen. Radler, betonte Mazur, gehörten auf die Straße, weil von der Geschwindigkeit näher am Autoverkehr als an den Fußgängern seien.

Infrastruktur vermisst

Dazu bedürfe es freilich einer vor allem klar erkennbaren Infrastruktur, die bisher nur in Einzelfällen vorhanden sei, beispielsweise in der östlichen Bahnhofstraße mit beidseitigen Radschutzstreifen und der gesicherten Ausfädelung des hochbordgeführten Radverkehrs in die Fahrbahn auf der Südseite der Bahnhofstraße (Höhe Lange Straße). Dagegen würden beispielsweise die von Fußgängern und Radfahrern gemeinschaftlichen Verkehrswege im Zuge der L 149 in Buschhausen oder der B 74 in Scharmbeckstotel nicht einmal den Anforderungen der Straßenverkehrsordnung entsprechen. Auch hinsichtlich der Gesetzeslage haben die Planer die Spielräume der Stadt ausgelotet. Der Kommune sind da viele Grenzen gesetzt, was die Straßenbreiten angeht. Auch die Zuständigkeiten – bei den Kreisstraßen hat natürlich der Landkreis den Hut auf – können Hindernisse auf der Suche nach Lösungen darstellen.

Was das Straßennetz angeht, so wird darauf aufmerksam gemacht, dass im Bereich des Stadtringes wertvolle Verkehrsflächen durch Abbiegespuren für den fahrenden Kfz-Verkehr reserviert seien, obwohl nur an „wenigen Viertelstunden des Tages“ notwendig. Außerdem seien bis auf einen kurzen Abschnitt keine Radverkehrsanlagen vorhanden. Ein Umbau der Knotenpunkte zu Kreisverkehrsplätzen diene der Ersparnis von Fahrspuren und dem Gewinn wertvollen Platzes. Besondere Bedeutung wird der Integration des Radverkehrs zugemessen. Aufgrund der vielfach schmalen Straßenräume innerhalb des Stadtrings wird eine fahrbahnintegrierte Führung mit unterstützenden Maßnahmen wie Piktogrammen oder Schutzstreifen vorgeschlagen.

Barrierefreiheit

Für Fußgänger und für Personen mit Kinderwagen, Rollatoren oder Rollstühlen werden neben Barrierefreiheit auch eine Befreiung der Gehwege vom Radverkehr gefordert sowie sichere Querungsstellen und eine Belagsqualität, die auch den in der Mobilität eingeschränkten Personen ein Vorankommen ermöglicht.

Der Katalog an Optimierungsmöglichkeiten spart auch den sicheren Schulweg nicht aus. Kann der nicht aus eigener Kraft beschritten werden, soll über Hol- und Bringzonen zur Lenkung der mit dem Auto anrückenden Eltern nachgedacht werden. Die Nutzung von Bussen und Bahn soll gefördert, der Busverkehr in angemessener Taktdichte an die Fahrpläne des Regionalverkehrs angebunden werden, damit auch die Bewohner in den Ortschaften rund um die Kernstadt in den Genuss des ÖPNV kommen können.