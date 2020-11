An der IGS in Buschhausen müssen nach der Infektion eines Zehntklässlers 35 Schüler und drei Lehrkräfte als Kontaktpersonen in die Quarantäne. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Wegen der bestätigten Corona-Infektion eines Zehntklässlers an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Osterholz-Scharmbeck hat der Landkreis am Dienstag insgesamt 35 IGS-Schüler und drei Lehrkräfte in Quarantäne geschickt. Deren Angehörige, Kollegen und Mitschüler sollten besonders auf Symptome achten, gegebenenfalls der Schule fern bleiben und den Haus- beziehungsweise Kinderarzt anrufen, so Verwaltungssprecherin Jana Lindemann.

Zwar betreffe die Quarantäne der 38 Kontaktpersonen rein rechtlich nicht auch deren Eltern, Brüder oder Schwestern. Doch wenn es sich bei den Geschwistern um Kita- oder Schulkinder handele, sollten diese nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Quarantäne ebenfalls nicht zur Kita oder Schule gehen, riet Lindemann.

An der Waldschule in der Gemeinde Schwanewede waren dem Gesundheitsamt bereits am Montag zwei bestätigte Corona-Fälle gemeldet worden. Schulleiter Eugen Kolodziej bestätigte auf Nachfrage, dass ein Kind aus dem fünften Jahrgang und ein weiteres aus dem sechsten Jahrgang erkrankt seien. Die zwei infizierten Schüler hätten sich vermutlich im familiären Umfeld angesteckt, teilte die Kreisbehörde dazu mit. Insgesamt seien in Schwanewede 91 Fünft- und Sechstklässler in die Quarantäne geschickt worden. Darunter sind laut Schulleiter Kolodziej Schüler aus einem Spanisch-Kurs des sechsten und einem Englisch-Kurs des fünften Jahrgangs. Zu Hause bleiben müssten zudem sechs Lehrkräfte.

Allen Schülern und Lehrern der Waldschule Schwanewede, die sich jetzt in Quarantäne befinden, bietet das Gesundheitsamt Osterholz laut Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann kostenlose Tests an. „Das ist unserer Kenntnis nach am Dienstag von der Schulleitung auch schon an die Betroffenen kommuniziert worden.“ Sie könnten sich jetzt beim Gesundheitsamt anmelden. „Ein negatives Testergebnis löst die Quarantäne aber nicht auf, verkürzt sie auch nicht“, betont die Kreissprecherin.

Es sind nicht die ersten Corona-Fälle an der Waldschule. Bereits Anfang Oktober war erstmals ein Zehntklässler positiv getestet worden. Schulleiter Kolodziej betonte, man halte sich genau an den Rahmen-Hygieneplans in Niedersachsen. „An einer so großen Schule wie der Waldschule mit 1300 Schülern ist der erforderliche Abstand aber nicht immer einzuhalten.“