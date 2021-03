Schulpraktika sind beliebt. Sie bieten Gelegenheit, um zu sehen, wohin die Reise nach der Schule gehen könnte. (Jens Büttner)

Landkreis Osterholz. Schülerpraktika sind eine gute Gelegenheit, um zu sehen, wo es nach dem Abschluss einmal hingehen könnte. An Autos schrauben, Präsentationen für Werbeagenturen entwerfen oder das erste Schaufenster dekorieren – die Möglichkeiten sind vielfältig. Große Unternehmen und kleine Handwerksbetriebe haben sich darauf längst eingestellt und bieten ihren Praktikanten oft hinterher einen Ausbildungsplatz an. Doch in diesem Jahr fällt der praktische Unterricht in Unternehmen coronabedingt aus. Schülerbetriebspraktika an allgemeinbildenden Schulen hat das Kultusministerium in Niedersachsen aufgrund der Covid-19-Pandemie bis zu den Osterferien 2021 untersagt.

Für die IGS Osterholz-Scharmbeck kam die Absage nicht überraschend. „Wir hatten das fast schon erwartet“, sagt André Schlenker, didaktischer Leiter der Schule. Die IGS hat eine Kooperation mit den Berufsbildenenden Schulen (BBS), bei der Schüler der Gesamtschule eine Art Kurzpraktika absolvieren, die ihnen bei der beruflichen Orientierung helfen sollen. Auch die mussten abgesagt werden. Alles sei derzeit in der Schwebe, erklärt Schlenker. Es werde daran gedacht, die Praktika im kommenden Jahr nachzuholen. Das sei aber nicht so einfach, weil ja auch die Schüler dazu kommen, für die dann ihr normales Praktikum ansteht. Deshalb müssten die nachzuholenden Praktika zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden, was noch mit anderen Schulen abgesprochen werden müsse, erklärt Schlenker.

Planungen für die Zukunft

Das Gymnasium in Osterholz-Scharmbeck ist nicht von der Absage betroffen, wie die stellvertretende Schulleiterin, Ulrike Stepp sagt. Bisher gebe es für Schüler des elften Jahrgangs ein Berufspraktikum. Das konnte wie geplant stattfinden, berichtet Stepp. Jetzt habe aber ein Umdenken stattgefunden. „Wir finden, Schüler sollten schon eher mit der Berufswelt in Kontakt kommen“, erklärt Ulrike Stepp. Künftig soll es im Mai oder Juni ein dreiwöchiges Praktikum für Schüler des neunten Jahrgangs geben. „Wir sind frohen Mutes, das auch hinzubekommen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. Das gelte für die kommenden Praktika des elften Jahrgangs ebenfalls.

Das sieht auch Dörte Direnga, Koordinatorin für Berufsorientierung an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Lilienthal und Grasberg so. An der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Lilienthal und Grasberg sollten Schülerpraktika in diesem Jahr zunächst im Februar stattfinden. Dann wurden sie verschoben. Doch auch der zweite Termin fällt nun aus. „Nach Ostern sind Schulpraktika nicht mehr möglich, weil dann die Vorbereitungen für die Abschlussprüfungen beginnen“, erklärt Dörte Direnga, Koordinatorin für Berufsorientierung.

Ein Jahr im Voraus hatte die Koordinatorin die Praktika für Acht- und Neuntklässler bereits geplant. „Wir sprechen uns da mit anderen Schulen ab, damit es nicht zu Überschneidungen kommt“, berichtet die Lehrerin. Seit Herbst hatte die Schule abgefragt, wie viele Jugendliche denn schon einen Platz für ein Schulpraktikum im Februar hätten. „Das waren von 27 Schülerinnen und Schülern vielleicht eine Handvoll – wenn überhaupt.“

Für viele Betriebe ist es in diesem Frühjahr schwierig bis unmöglich, Praktikanten unterzubringen, berichten auch Firmen unserer Region auf Nachfrage. Eine Ausnahme ist dabei die Bäckerei Barnstorff. Geschäftsführer Gerd Buttgereit findet es zwar nachvollziehbar, dass die Behörde Schulpraktika absagt, andererseits hätte er gern Praktikanten genommen.

Geht es nach dem Niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne, sollen die Schulen einen Ausgleich für das fehlende Praktikum bieten. „Schule ist mehr als eine reine Bildungseinrichtung und kann einen großen Beitrag dazu leisten, dass Schülerinnen und Schüler einen Beruf finden, der ihren Interessen, Potenzialen und Fähigkeiten entspricht“, teilt der Minister in einer Presseerklärung mit.

Die IGS Osterholz-Scharmbeck bietet mit der Bildungsstätte Bredbeck Workshops zur Berufsorientierung an. Im neunten Jahrgang konnten drei von vier dieser dreitägigen Veranstaltungen bereits realisiert werden, berichtet André Schlenker von der IGS. Auch für Schüler des elften Jahrgangs soll es nach Ostern ein Ersatzprogramm geben, ebenfalls mit der der Bildungsstätte Bredbeck. An fünf Tagen geht es dann um das Thema Studieren. „Natürlich ersetzen diese Angebote nicht annähernd ein Praktikum in einem Betrieb“, unterstreicht Schlenker.

Bianca Trogisch, Sprecherin des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung in Lüneburg, verweist auf eine sogenannte Bildungscloud, zu der allgemeinbildende Schulen Zugriff haben – dort gäbe es eine umfassende Materialsammlung. „Unter anderem werden digitale Betriebsbesichtigungen bereitgestellt, zu denen Auszubildende einladen und per Handy durch die Unternehmen führen.“

Zur Sache

Zukunftstag nur digital

Der niedersächsische Zukunftstag für Jungen und Mädchen – der sogenannte Girls’ Day und Boys’ Day – findet in diesem Jahr ausschließlich in digitaler Form statt. Am Donnerstag, 22. April, sind Unternehmen und Institutionen dazu aufgerufen, Schülerinnen und Schülern in den Jahrgängen fünf bis neun digitale Angebote zur Berufsorientierung vorzustellen. Die Schulen sind gehalten, die Teilnahme zu ermöglichen. Ergänzend können die Bildungseinrichtungen auch eigene Projekte zur beruflichen Orientierung anbieten, heißt es in einer Mitteilung des Niedersächsischen Kultusministeriums. Minister Grant Hendrik Tonne appelliert an die Betriebe und Verwaltungen, sich rege zu beteiligen und Angebote im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu machen. Dies sei auch in ihrem eigenen Interesse. Die Bundeskoordinierungsstelle hat Unternehmen und Institutionen bundesweit dazu aufgerufen, digitale Angebote für die Schulen bereitzustellen. Diese Angebote können auf den Websites www.girlsday.de und www.boysday.de im Bereich „Radar“ eingestellt werden.