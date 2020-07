Konzerte im Freien kennt die Band The Fairies. Im vergangenen Jahr spielte sie in Anlehnung an das legendäre letzte Konzert der Beatles auf dem Dach der Bremer Kunsthalle. Im August dieses Jahres soll die Band auf der Lilienthaler Freilichtbühne auftreten – dann hoffentlich bei wärmeren Temperaturen. (Frank Thomas Koch)

Lilienthal. Die Verbindung zwischen Lilienthaler Freilichtbühne und Worpsweder Music Hall besteht schon seit Jahren. Bislang war dabei stets das Theater-Ensemble im Club zu Gast, aber in diesem besonderen Jahr soll es quasi zum Gegenbesuch unter freiem Himmel kommen: Für zwei Konzerte zieht die Music Hall auf die Höge. Und weil mit dem Central-Theater aus Osterholz-Scharmbeck ein dritter Partner beim Schulterschluss der regionalen Kulturträger dabei ist, sollen dort außerdem Kinofilme zu sehen sein. Aber auch die Theaterleute selbst sind nicht untätig: Sie proben ein Drei-Personen-Stück ein, sodass es trotz Corona auch in diesem Jahr doch noch eine eigene Produktion auf der runderneuerten Freilichtbühne zu sehen gibt.

Nur noch letzte Details seien zu klären, die grundsätzlichen Planungen aber seien in trockenen Tüchern, berichtet Organisator Rolf Meyer. Die Freilichtbühne hat ein Hygienekonzept erarbeitet, das immerhin 200 bis 250 Besucher in dem weiten Rund möglich macht – das ist in etwa die Hälfte der eigentlichen Kapazität. Dafür muss es dort erstmals nummerierte Sitzplätze geben, damit sichergestellt ist, dass Abstände eingehalten sind. Kommt eine Gruppe von bis zu zehn Personen, kann sie zusammen sitzen, sind es einzelne Gäste oder Paare, werden die freizuhaltenden Plätze zum nächsten Besucher entsprechend angepasst. Logistisches Neuland für die Bühne, aber dank moderner Ticketsysteme machbar, sagt Meyer.

Die drei Akteure sind sich über ihr Corona-Notprogramm weitgehend einig, auch die Behörden spielen mit. So wurde genehmigt, dass die Freilichtbühne an einigen Tagen ihre Spielzeit verlängern darf. Normalerweise muss der letzte Gast bis 23 Uhr das Gelände verlassen haben. Damit die Filme nicht schon im Hellen anlaufen müssen, gibt es an den Kinoabenden eine Stunde oben drauf. Mit dem Open-Air-Kino soll es ab 31. Juli losgehen, „Musik- und Dialogfilme“ verspricht Meyer für die Wochenenden bis Anfang September. Das genaue Programm stehe aber noch nicht fest. Sollte das Wetter mitspielen und das Angebot angenommen werden, ist eine zweite Staffel von Mitte September bis Anfang Oktober denkbar.

Drei Konzerte im August

Für August sind dann zwei Music-Hall-Abende in Lilienthal geplant: Am Sonnabend, 15. August, sollen ab 20 Uhr Jimmy Cornett & The Deadmen auftreten. Ursprünglich war geplant, dass die deutsche Band, die für einen Sound aus Americana, Blues, Country und Rockabilly steht, erst am 18. September in der Music Hall spielt. Die dafür bereits erworbenen Tickets gelten auch für die Freilichtbühne und der Preis von 23 Euro bleibt bestehen. Eine Woche darauf, am Sonnabend, 22. August, steht die Höge dann im Zeichen der Beatles: Zunächst tritt bereits ab 19 Uhr die Bremer Coverband The Fairies auf, dann gibt es den Film „Yesterday“. Karten für diesen Abend werden 26 Euro kosten, der Vorverkauf soll an diesem Sonnabend anlaufen.

Jeder Besucher wird sich namentlich anmelden müssen. Es gibt ein gemeinsames Kartensystem, aber die Tickets müssen beim jeweils verantwortlichen Akteur gekauft werden: Für die beiden Konzerte bei der Music Hall und ihren üblichen Vorverkaufsstellen, für die reinen Filmabende beim Central Theater und fürs Theater bei der Freilichtbühne. Dort gibt es auch die Karten für einen weiteren Live-Auftritt: Marcus Schirmer, der „Hofmusikant“ der Bühne, und sein Ensemble Musical Affair präsentieren am Freitag, 28. August, ihre neue CD „Einsam“.

Bereits begonnen haben die Proben für das Drei-Personen-Stück „Winterrose“, das die Bühne in der Zeit vom 5. bis 19. September an den Wochenenden und mittwochs spielen will. Elke Ohlrogge, Niklas Lefeld und Oliver Pohlmann sollen dann in der romantischen Komödie auftreten. Mittelpunkt der Welt ist dabei eine Parkbank, von der aus sich das Geschehen drum herum beobachten und weitertragen lässt, die vor allem aber perfekt positioniert ist, um Kandidaten auf dem Weg zum Rendezvous auszukundschaften.

Für Meyer ist wichtig, dass die Freilichtbühne mit dieser reichlich spontanen Produktion auch ihren Unterstützern danken kann. Wie viele Kultureinrichtungen hatte auch sie einen Spendenaufruf abgesetzt, um ihre laufenden Kosten in der abgesagten Spielzeit zu decken. Rund 16 000 Euro an Zinsen für den Umbau aus dem Vorjahr mussten aufgebracht werden, Stand jetzt sind 15 800 Euro dafür eingegangen.

Bühnen-Chefin Ulla Hark-Sommer betont darüber hinaus, dass es den Verantwortlichen genauso ein Anliegen ist, sich mit anderen regionalen Kulturträgern solidarisch zu zeigen und sich – nicht nur in der Krise – als Kollegen zu begreifen. „Dafür stellen wir unsere Bühne gerne zur Verfügung“, sagt sie. Im zweiten Schritt gehe es nun darum zu sehen, was man angesichts der Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen selber wieder auf die Beine stellen kann. Die „Winterrose“ steht dabei, ganz ähnlich wie im gleichnamigen Stück, für die erste zarte Knospe zukünftiger Möglichkeiten.

Zur Sache

Musikalische Videogrüße

Die Music Hall hat zahlreiche Musiker gebeten, ihnen kurze Videoclips zuzusenden, die sie auf ihrem YouTube-Kanal „With Love from our friends“ präsentiert. Angefangen hat Revolverheld-Sänger Johannes Strate, der einen Song aus seinem Wohnzimmer schickte. Immer sonnabends gehen neue Clips online, in den kommenden Wochen sollen San2, Ray Wilson, Klaus Hoffmann, Luka Bloom, Wellbad, Adijri Odametey, Big Daddy Wilson, Merqury, Gustav Peter Wöhler, Ganes, Hamburg Blues Band und andere folgen. Die Music Hall will auf diesem Weg auch noch einmal an ihre Spendenaktion erinnern. Sie hat bereits rund 60 000 Euro eingebracht, und die Vorstandsvorsitzende Doris Fischer betont, wie dankbar man dafür sei. „Es stimmt, uns trifft es so weniger hart als andere“, sagt sie. Aber da die weitere Entwicklung nach wie vor nicht absehbar sei, bedeute selbst diese Summe nicht, dass das Fortbestehen des Clubs damit endgültig gesichert wäre.