Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung muss sich derzeit ein Lilienthaler vor dem Landgericht Verden verantworten. (Peter Steffen)

Landkreis Osterholz / Verden. Nicht einmal zehn Minuten sollen am späten Abend des 6. Oktober 2018 zwischen den beiden Taten vergangen sein, die einem 40-Jährigen aus Lilienthal zur Last gelegt werden. Beim ersten Mal ist die geplante „Abzocke“ laut Anklage kläglich gescheitert, im zweiten Anlauf sprangen gerade einmal rund 30 Euro heraus. Wegen versuchter sowie vollendeter besonders schwerer räuberischer Erpressung muss sich der bereits mehrfach vorbestrafte Mann nun vor dem Landgericht Verden verantworten.

Die beiden Fälle, mit denen sich die große Jugendkammer zu befassen hat, ereigneten sich nicht nur in kurzem zeitlichen Abstand, sondern auch nur wenige hundert Meter voneinander entfernt – und zudem nicht weit von der Lilienthaler Polizeistation entfernt. Was gegen 22.30 Uhr an der Ecke Zinckestraße / Hauptstraße nicht geklappt hatte, verlief etwa sieben Minuten später in der Bahnhofstraße ein bisschen einträglicher. Es waren jeweils vier Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende, von denen der Angeklagte unter Drohungen die Herausgabe von Geld und Gegenständen verlangt haben soll.

Was den Vorgängen eine besondere strafrechtliche Relevanz verleiht, ist der Umstand, dass der Mann eine Schreckschusswaffe dabei hatte und im zweiten Fall auch benutzte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er damit „auf den Boden geschossen“ hat. Er selbst hält es sogar für wahrscheinlich, dass er die Waffe zwischendurch auch gezielt auf Personen gerichtet hat. „Das wird bestimmt vorgekommen sein“, meinte er auf Nachfrage des Richters. Aber so ganz genau kann sich der Mann, der mit massiven Suchtproblemen zu kämpfen hat, an die ohnehin recht lange zurückliegenden Geschehnisse angeblich auch gar nicht mehr erinnern.

Er will aber noch wissen, dass er mal wieder reichlich Alkohol und Medikamente intus hatte, als er an jenem Herbstabend per Fahrrad auf dem Weg nach Hause zu Frau und Kindern war. Er sei an dem Tag „in Bremen unterwegs“ gewesen. „Ich würde schon sagen, dass ich sehr breit war“, schätzte er seinen damaligen Zustand ein – der für ihn kein ungewöhnlicher war. Warum er allerdings die Waffe mitgeführt habe, könne er nicht sagen. „Die hatte ich schon immer irgendwie, und es ist ja auch nicht verboten.“ Nach dem damit begangenen „Fehler“ habe er die Waffe aber „entsorgt“, ließ er wissen. Bei einer späteren polizeilichen Hausdurchsuchung war sie jedenfalls nicht gefunden worden.

Der Angeklagte war zunächst mit genau 31 Euro entkommen. Zehn Euro soll er eigenhändig aus dem Portemonnaie eines Jugendlichen entwendet haben, zwei weitere Beträge sollen ihm von anderen Betroffenen ausgehändigt worden sein. „Am Ende hatte ich kein Fahrrad mehr“, fiel dem gebürtigen Berliner im Verlaufe seiner vom Verteidiger unterstützten Einlassung auch noch ein. Wenn er mit „Ende“ das Heimkommen meinte, so streikte auch da offenbar sein Erinnerungsvermögen. Schon in der Bahnhofstraße soll der Mann per pedes aufgetaucht sein.

Wo das Rad abgeblieben war, ergab ein Bericht der Lilienthaler Polizei. Direkt vor deren Dienststelle in der Zinckestraße war das „herrenlose Damenfahrrad“ entdeckt worden, korrekt im Fahrradständer geparkt. Die Kette war abgesprungen, am Lenker fanden sich Blutspuren. Molekularbiologische Untersuchungen des Landeskriminalamtes ergaben „Treffer“, die auf die Spur des Angeklagten führten. Sein bewegter Lebenslauf wurde am ersten Verhandlungstag ebenfalls ausführlich beleuchtet. Er beinhaltet die Unterbringung in Heimen, zwischenzeitliche Obdachlosigkeit, eine mehrjährige Gefängnisstrafe, diverse Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken und immer Versuche, von Alkohol, Drogen und Medikamenten loszukommen. Der Prozess wird an diesem Mittwoch fortgesetzt.