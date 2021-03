Waldidyll an der Schönebecker Aue bei Stendorf. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Für Naturschutzamtsleiter Johannes Kleine-Büning und Umweltdezernent Dominik Vinbruck war es ein fast schon feierlicher Moment: Mit der Schutzverordnung für die Schönebecker Aue hat der Landkreis Osterholz eine zentrale Hausaufgabe endlich bald geschafft. Insofern sei es, so Vinbruck, „ein erfreulicher Tag“, dass der Kreistagsbeschluss am 25. März nun in Sichtweite sei. Bei der EU-konformen Sicherung der sogenannten FFH-Gebiete ist Deutschland schon lange schwer in Verzug. Entsprechend erleichtert warb auch Kleine-Büning jetzt im Umweltausschuss um Zustimmung, als er den mehrfach überarbeiteten Plan für 98 Hektar im Bereich der Schönebecker Aue vorlegte. „Der Entwurf stellt nicht alle zufrieden, aber er ist aus unserer Sicht beschlussreif.“

Neun der kreisweit 13 Naturschutzverordnungen betreffen ungleich größere Flächen, doch abgesehen von Hammeniederung und Teufelsmoor war kaum eine umstritten wie die Schönebecker Aue. Die Verwaltung will nun, so heißt es, „zu gegebener Zeit“ Vorschläge machen, wie auch der Einzugsbereich der Aue-Zuflüsse geschützt werden kann. Diese seien zwar naturschutzfachlich wichtig, zählten wegen drohender Strafzahlungen aktuell aber zur Kür und nicht zur Pflicht.

Der Biologe Hans-Gerhard Kulp, der als beratendes Mitglied dem Ausschuss angehört, unterstrich, bei der Gebietsabgrenzung der FFH-Flächen vor 17 Jahren habe es an Daten für die vorkommenden Lebensraumtypen gefehlt. Das sei heute anders, so Kulp, der außerdem betonte: „Bei einem Fließgewässer muss man von der Quelle bis zur Mündung denken.“ Es sei weder zeitgemäß noch fachlich haltbar, die Zuflüsse auszuklammern. Bei allem Verständnis dafür, dass die Zeit für einen Beschluss nun dränge, müsse in der nächsten Wahlperiode unbedingt nachgebessert werden. Immerhin erhöhe das auch die Chance für Eigentümer-Entschädigungen.

Kreistagsmehrheit ist zufrieden

Björn Herrmann (SPD) nickte, versuchte Kulp und andere Skeptiker aber zu beruhigen: „Das ist jetzt nicht das Ende des Naturschutzes im Landkreis Osterholz und es wird auch nicht vergessen.“ Herrmann sagte, er danke der Verwaltung für „die Mammutarbeit der letzten Jahre“, und auch Torsten Wischhusen (CDU) signalisierte für seine Fraktion Zustimmung zum vorgelegten Entwurf.

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) bekräftigte, die Frage nach dem Schutz der Aue-Zuflüsse könne und müsse nun eben später geklärt werden. Es sei richtig, sich zunächst auf das Nötigste zu beschränken. „Das wäre bei anderen Gebieten ebenfalls ratsam gewesen“, so Pallasch.

Kritik von Grünen und Linken

Dörte Gedat (Grüne) hingegen erklärte, der vorgelegte Entwurf sei „ein Kniefall vor der Agrarlobby“, der Verschlechterungen für Klimaschutz und Artenvielfalt befürchten lasse. Die Gebietsverkleinerung von anfangs 221 auf 98 Hektar sei „fachlicher Mumpitz“ und habe auch nicht zum erhofften Zeitgewinn geführt, ganz im Gegenteil. Auch das hätten die Grünen so kommen sehen, weshalb es beim Nein ihrer Fraktion bleibe, so Gedat.

Für die Linkspartei erklärte Reinhard Seekamp, er werde sich enthalten: „Wir haben die Pistole auf der Brust und müssen Schaden vom Landkreis abwenden.“ Inhaltlich hätten die Grünen Recht, befand Seekamp: Der Verwaltungsvorschlag wäge an keiner entscheidenden Stelle für den Naturschutz ab. „Für mich ist das ein Armutszeugnis.“

Dezernent Vinbruck wies die Formulierung des Linken-Abgeordneten mit Nachdruck zurück: „Das ist eine fachlich saubere Verordnung.“ Bei der Sicherung wäre räumlich mehr möglich gewesen, aber: „Unsere Pflichten erfüllen wir auf jeden Fall.“ Neben Osterholz gebe es weitere Landkreise, die mit der Sicherung der FFH-Flächen in Verzug seien oder aber bisher nicht so gründlich gearbeitet hätten. Vinbruck betonte: „Die Schönebecker Aue hat uns ein paar Monate gekostet, aber dass Deutschland nun von der EU verklagt wird, dazu hat diese Verordnung keinen Deut beigetragen.“ Dem Einzugsgebiet der Aue werde sich die Verwaltung trotz vieler weiterer Aufgaben auch noch widmen, versprach der Kreisbeamte.

Zur Sache

Drei Anläufe benötigt

Gut drei Jahre ist es her, dass die Kreispolitik beschloss, für die Schönebecker Aue eine Naturschutzverordnung zu erlassen. Sie sollte mitsamt ihrer Zuflüsse weiträumig geschützt werden. Das zumindest war zunächst der Plan. Ende 2018 präsentierte die Verwaltung dann aber das Echo der Bürger- und Behördenbeteiligung; es führte dazu, dass eine Kreistagsmehrheit nun für die Verkleinerung des Gebiets von 221 auf 98 Hektar stimmte - just so viel Fläche, wie Bund und Land auch an die EU gemeldet hatten. Der zwischenzeitlich vorgelegte Walderlass sollte ebenfalls berücksichtigt werden.

Inhaltlich wurden nun zahlreiche Regelungen zugunsten der Land- und Forstwirtschaft gelockert, doch auch der zweite Entwurf erlitt Schiffbruch, wie das erneute Beteiligungsverfahren im Frühjahr 2019 ergab. Am Ende hatte die Verwaltung zwischen mehr als 100 Stellungnahmen abzuwägen und musste feststellen, dass die Positionen bis zuletzt „inhaltlich zum Teil sehr gegenläufig“ blieben: Eigentümer, Landvolk und Forstverband opponierten weiter gegen einige Nutzungsauflagen etwa beim Spritzen und Düngen sowie bei Beweidung und Aufforstung; Umwelt- und Naturschutzverbände monierten, diese seien im Ergebnis nun noch zu milde. Ihnen fehle, so hieß es, eine klare Perspektive für die Gewässerarme oder einen Biotopverbund.