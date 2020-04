In Osterholz-Scharmbeck haben Polizei und Ordnungsamt gemeinsam die Einhaltung der Allgemeinverfügungen zum Zwecke des Infektionsschutzes überprüft. (POLIZEI)

Landkreis Osterholz. Die Ausbreitung des Coronavirus und die flächendeckende Einschränkung des öffentlichen Lebens hat auch Auswirkungen auf die Polizeiarbeit. Und dies soll man als Bürgerin oder Bürger in Kürze sogar sehen können. Denn nachdem viele Einzelhändler ihre Tresen und Kassenbereiche zum Infektionsschutz bereits mit transparenten Abtrennungen versehen haben, sollen nun auch die Polizeidienststellen der Region mit diesen Schutzwänden ausgestattet werden. Der Plan ist bislang noch nicht flächendeckend umgesetzt, teilt Sarah Humbach, Sprecherin der Polizeiinspektion Verden-Osterholz, mit. „Die Polizeiinspektionen sowie Polizeikommissariate sollen die Schutzwände aber zeitnah erhalten.“

Denn nicht immer ist es möglich, den Kontakt zwischen Bürgern und Polizei zu vermeiden. Zwar stelle man fest, dass viele Bürgerinnen und Bürger der Bitte nachkommen, die Dienststellen nur in zwingend erforderlichen Fällen aufzusuchen, um durch eine Reduzierung des persönlichen Kontakts das Risiko einer Verbreitung des Coronavirus gering zu halten. Sollte eine Anzeigenaufnahme oder eine Vernehmung von Angesicht zu Angesicht aber nötig sein, müsse man sich schützen können. Immerhin: „Die Anzahl der Online-Anzeigen hat sich in den letzten Tagen erhöht“, sagt Humbach. Die Erstattung einer Anzeige im Internet ist unter der Adresse www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de möglich.

Das Schließen von Dienststellen, auch kleinerer Polizeistationen, sei grundsätzlich nicht vorgesehen. Die Polizei wolle gerade in der jetzigen Situation für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ansprechbar bleiben. Zwar verrichteten einige ermittelnde Kolleginnen und Kollegen wie viele andere Arbeitnehmer auch einen Teil ihres Dienstes mittlerweile aus dem Homeoffice. Andere Kolleginnen und Kollegen der Polizeistationen seien vermehrt mit dem Streifenwagen oder zu Fuß in den Gemeinden unterwegs. „Eine persönliche telefonische Erreichbarkeit ist dadurch nicht immer gewährleistet“, erklärt Humbach. Die Wache des Polizeikommissariats Osterholz sei aber immer rund um die Uhr besetzt und die Polizei im Notfall generell über die Nummer 110 erreichbar. Die Einsatzbereitschaft der Polizei stehe darüber hinaus auch bei einer potenziellen Erkrankung oder Unter-Quarantäne-Stellung einer größeren Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht infrage.

Neue Aufgabenfelder

Denn natürlich muss sich auch die Polizei selbst auf Infektionsfälle in ihren Reihen vorbereiten. So musste erst am vergangenen Wochenende der Eingangsbereich der Polizeidienststelle in Verden geschlossen und desinfiziert werden, nachdem der Verdacht bestand, dass sich dort eine infizierte Person aufgehalten hatte. Um auf Infektionen des eigenen Personals eingestellt zu sein, stelle man beispielsweise Schichtpläne um und richte sich darauf ein, Kolleginnen und Kollegen flexibel dort einzusetzen, wo andere ausfallen, sagt Kriminaldirektor Uwe Jordan, Leiter der Polizeiinspektion Verden-Osterholz. „Oberste Priorität hat für uns die Gewährleistung von Soforteinsätzen, das gilt für den Streifendienst, aber auch für die Kriminalitätsbekämpfung.“

Zumal für die Beamten in den vergangenen zwei Wochen auch noch neue Aufgabenfelder hinzugekommen sind. Schließlich gilt es, die Einhaltung der Allgemeinverfügungen zu überwachen. Und dabei hapert es dann doch immer wieder, wie die Beamten in den vergangenen Tagen feststellen mussten. So zeigte sich Ende vergangener Woche ein Mann in Worpswede vollkommen uneinsichtig, als er vor einer Apotheke anderen Menschen zu nahe kam und auf das Abstandsgebot hingewiesen wurde. Andernorts trafen sich die Menschen zu Grillfesten oder hielten sich in Gruppen im Freien auf.

Dies geschah unter anderem auch im Bereich von Parkanlagen, Sportplätzen, Spielplätzen oder im Bereich einer Skateranlage, obwohl diese Plätze nicht mehr genutzt werden dürfen. Hierbei handelte es sich unter anderem um spielende Kinder. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Erziehungsberechtigten, ihre Kinder bezüglich der neuen Regelungen zu sensibilisieren und auf die Einhaltung zu achten. Je nach Art des Verstoßes könne zum Beispiel eine Geldbuße bis maximal 25 000 Euro oder im Falle einer Straftat eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe drohen. Insgesamt zeigt sich die Polizei von dem Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in dieser außergewöhnlichen Lage aber angetan: „Ein Großteil der Menschen leistet den Allgemeinverfügungen sehr verantwortungsbewusst Folge“, so Polizeisprecherin Humbach. Überwiegend träfen die Beamtinnen und Beamten auf großes Verständnis.