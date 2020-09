In Mecklenburg-Vorpommern dürfen die Diskotheken inzwischen zwar wieder öffnen. Getanzt werden darf dort aber nicht. In Niedersachsen hingegen bleiben die Clubs gleich ganz geschlossen. (Horst Ossinger/DPA)

Landkreis Osterholz. Allmählich lebt die Gastronomie nach dem Lockdown wieder auf. Restaurants können mit Hygienekonzepten ihre Gäste wieder mit Speisen und Getränken erfreuen. Kreative Konzepte ermöglichen sogar wieder Konzerte, Lesungen und andere kulturelle Veranstaltungen. Anders sieht es bei Diskotheken und Clubs aus. Sie haben geschlossen. Und wie es weitergeht, ist völlig offen. „Ich kann nicht sagen, wann wir wieder öffnen können“, sagt Markus Grotheer, Inhaber der Arena in Ritterhude-Ihlpohl. Tanz- und Partyfans müssen weiter warten. Größere private Feiern sind allerdings wegen der Corona-Auflagen auch kaum zu realisieren.

Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen dürfen in Niedersachsen generell nicht öffnen. Abstandsregeln könnten auf den Tanzflächen nur schwer eingehalten werden, so die Begründung. Im Juni hatte das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht diese allgemeine Regelung für rechtens erklärt. Die Schließung von Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sei wegen des aktuellen Infektionsrisikos eine notwendige Schutzmaßnahme, befanden die Richter. Das Land dürfe diese ergreifen. Der Inhaber einer Diskothek aus Schüttorf hatte vergeblich gegen die Regelung geklagt. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Discos inzwischen wieder öffnen, aber es gilt weiter Tanzverbot.

Ob die Ihlpohler Arena die Schließung überlebt, kann Markus Grotheer nicht sagen. „Das kommt darauf an, wie lange es dauert“, bemerkt er. Hilfen können die Betreiber beantragen. „Das deckt aber bei weitem nicht den Verlust“, erklärt der Gastronom. Die meisten Beschäftigten arbeiten auf 450-Euro-Basis. Je nach Veranstaltung sind mal mehr oder mal weniger im Einsatz. Sie betrifft die rigorose Schließung ebenfalls. Auf den Internetauftritten der Betriebe gibt es keine Veranstaltungshinweise mehr. Sie sind Hinweisen auf Aktionen gewichen, die auf die Probleme der Branche aufmerksam machen sollen.

Ohnehin geht es den Discos und Clubs nicht gut. Die Sehnsucht in Osterholz-Scharmbeck hatte zuletzt keinen Pächter. Der Dancing Club Karlshöfen ist zu und das Pam Pam in Hagen steht seit vergangenem Jahr wohl zum Verkauf. Letzteres hat allerdings private Gründe. Früher hatten Partyfans in der Region die Qual der Wahl. Unter der Situation leiden auch die DJs. Die meisten arbeiten nebenberuflich und leben nicht allein davon, erklärt Sebastian Dippe, Inhaber von Obex Eventmanagement und Veranstaltungstechnik. Viele bräuchten die Einkommensaufbesserung aber schon. Dippe selbst ist ebenfalls als DJ unterwegs. „Zuletzt habe ich am 7. März aufgelegt“, sagt er. Für Nebenberufler sei es nicht einfach, Hilfen zu bekommen.

Zwischen den Stühlen sitzt Oliver Behrens aus Osterholz-Scharmbeck, der seit 1989 als DJ Rob unterwegs ist. „Ich wollte mich 2020 als DJ selbstständig machen“, erzählt er. Corona kam ihm dazwischen. Seit März hat auch Behrens keinen Auftrag mehr. Er hat Rücklagen, wie er sagt. Derzeit sei er noch in der Umstrukturierung und beziehe Arbeitslosengeld. Hilfen aber kann er kaum beantragen. Ohnehin bekämen Selbstständige nur Hilfe bei den Kosten, die ein DJ aber kaum habe: Der Lebensunterhalt oder der Hausabtrag würden da nicht berücksichtigt.

Aufträge für sein anvisiertes Geschäftsleben hatte der Kreisstädter genug. Bis nach Münster reiche sein Geschäftsgebiet. Die meisten Termine wurden aber verschoben. Im kommenden Jahr könnten sie sich dann umso mehr ballen. Einiges davon werde wegfallen, weil er ja nicht zwei oder drei Aufträge gleichzeitig wahrnehmen könne.

Wie andere auch, versucht Behrens, im Internet mit Online-Auftritten Werbung für sich zu machen. Geld generieren könne er dadurch aber nicht. Seiner Meinung nach müsste die Regierung bei den Corona-Hilfen nachbessern. „Es versteht kein Mensch, wenn Konzerne Milliarden erhalten, um Dividenden zahlen zu können“, findet der DJ.