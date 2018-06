Wird ein Reh angefahren, muss der Jagdpächter informiert werden, um es zu suchen. (Susann Prautsch)

Die Ricke humpelte auf drei Beinen und schlug ihren Kopf hin und her. So, berichtet Jagdpächter Hans-Georg Thölken, habe sein Nachbar das Reh am Küchenfenster vorbei über die Mistkuhle zur Scheune torkeln sehen. Als sein Nachbar das verletzte Tier schließlich zusammengebrochen vor der Scheune fand, informierte er Thölken. Der Waakhauser Jagdpächter sollte die Ricke erlösen. „Das habe ich dann auch getan; das war gegen 16 Uhr am vergangenen Sonntag“, berichtet Thölken der Redaktion.

Der Jagdpächter ist angefasst, um nicht zu sagen ungehalten. Das Tier habe schrecklich gelitten. Es habe einen offenen Bruch an der Schulter und schwere Verletzungen am Schädel gehabt. Das eine Auge war zerstört. Hunderte von Fliegen seien auf den Wunden herumgekrabbelt. Thölken ist überzeugt: Das Tier hätte früher erlöst werden können. Die Polizei hätte ihn nur informieren müssen. „Wenn ein Wildtier verletzt ist, ist es meine Pflicht als Jagdpächter, es zu suchen; dazu bin ich verpflichtet und dieser Aufgabe komme ich auch nach – und zwar Tag und Nacht.“

Der Jagdpächter geht davon aus, dass das Reh vier Tage zuvor von einem VW-Bus auf der Waakhauser Straße (K 11) erfasst worden war. Sein Nachbar hatte ihm von einem entsprechenden Unfall erzählt; hatte ihm gesagt, dass die Polizisten bei der Unfallaufnahme auch darauf hingewiesen worden seien, dass der zuständige Jagdpächter (Thölken) nur wenige hundert Meter entfernt wohne. „Aber ich bin nicht angerufen worden“, berichtet Thölken. Ein Versehen? Thölken befürchtet, es könnte kein Zufall geschehen sein, da er wohl inzwischen bei der Polizei dafür bekannt sei, keine toten Wildtiere von der Straße zu holen. „Dazu bin ich auch nicht verpflichtet“, betont er; das sei Aufgabe des Straßenbaulastträgers. Seine Pflicht beschränke sich auf die sogenannte Nachsuche, wenn ein Tier mutmaßlich verletzt worden sei – so wie die Ricke. Dies bestätigt Kreisjägermeister Heiko Ehing der Redaktion. Zwar hätten Jagdpächter einen Anspruch auf Wildtiere, die bei Unfällen getötet wurden. Das Gesetz verlange aber nicht, dass sie dieses Recht wahrnehmen und die verendeten Tiere abholen müssen.

Nicht gut, aber menschlich

Dass die unterlassene Benachrichtigung irgendetwas mit der Person des Jagdpächters zu tun haben könnte, verneint Jürgen Menzel, Sprecher bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, nachdrücklich. Menzels eigene Recherchen ergaben, dass es tatsächlich am Vormittag des 6. Juni einen Wildunfall auf der K 11 bei Worpswede gegeben hatte. Ein VW-Bus habe ein Reh erfasst. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war das Reh verschwunden. Haare am Fahrzeug hätten aber belegt, dass ein Reh am Unfall beteiligt gewesen war. „Normalerweise informieren wir dann die Jagdpächter“, versichert Menzel. Diesmal sei das leider unterblieben.

„Wegen hektischen Unfallgeschehens sind die Kollegen darüber hinweg gekommen“, entschuldigt er sich. Die Beamten seien vom Unfallort zu einem weiteren Einsatz gerufen worden und hätten darüber vergessen, den Jagdpächter zu informieren. Das sei zwar nicht gut, aber menschlich. „Es wird noch mit den Kollegen gesprochen“, erklärt der Polizeisprecher und setzt hinzu: „Auch mit Herrn Thölken werden wir noch das Gespräch suchen.“