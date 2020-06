Das Schwimmbad in Hambergen ist wieder offen. Es gibt allerdings einige Einschränkungen und Regelungen. Die Sprungeinrichtungen sind beispielsweise gesperrt. (Peter von Döllen)

Hambergen. Ab dieser Woche können Schwimmer wieder im Hambad in Hambergen ihre Bahnen ziehen. Es gibt allerdings einige Einschränkungen. Deshalb kommt das Angebot wohl eher Menschen entgegen, die sich fit halten wollen. Es gibt Zeiträume für die Öffentlichkeit und für Vereine. Die Zahl der Nutzer, die sich gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen, ist auf etwa 30 begrenzt. Wer das Hallenbad besuchen will, muss sich telefonisch anmelden, um Wartezeiten zu vermeiden. Der öffentliche Badebetrieb wird auf Blöcke mit jeweils 90 Minuten aufgeteilt. In dieser Zeit müssen Umziehen und Schwimmen untergebracht werden. Die Sauna bleibt zunächst geschlossen.

„Wir haben eine Woche lang an der Vorbereitung gearbeitet“, erzählt der Leiter Stefan Kracke. Es gehörte schon viel Kreativität dazu, das Bad so umzugestalten, dass die Hygieneregeln möglichst eingehalten werden. Beispiel Duschen: „Wir haben den Druckknopf bei den meisten Duschen abgenommen“, erläutert Kracke. Zusätzlich wurde Absperrband zwischen den Bedienungsarmaturen gewickelt. Nur eine kleine Zahl ist nun nutzbar. „Wir haben so etwas noch nicht gemacht. Und es soll später alles schnell wieder rückgängig gemacht werden können“, sagt der Schwimmmeister. Einfache Lösungen sind also gefragt.

Am Beckenrand gilt ein Einbahnprinzip, Schilder und Pfeile auf dem Boden zeigen, in welche Richtung sich die Besucher bewegen dürfen. Und auch im Becken gibt es vorgegebene Wege. Eine Bahn hin, eine andere zurück. Vor der Kasse hat Stefan Kracke Linien gemalt, damit auch hier der Abstand gewahrt wird. Eine Konstruktion aus Holz schafft einen ausreichenden Abstand zwischen Kunden und Kassenpersonal. Dort stehen ausreichend Spender mit Desinfektionsmittel zur Verfügung. Auf dem Weg bis zu den Umkleidekabinen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der Sprungturm ist wie andere Absprungmöglichkeiten gesperrt. Kracke hofft auf Verständnis und appelliert, die Regeln einzuhalten.

Montags und dienstags gibt es jeweils drei Blöcke um 15, 17 und 19 Uhr. Je Block können 30 Besucher in die Schwimmhalle. Der Einlass erfolgt immer zeitversetzt in Zehnergruppen. Damit soll ein Gedränge in den Umkleideräumen, Duschen und anderen Bereichen vermieden werden. Mittwochs und freitags gibt es immer einen Block um 15 Uhr. Sonntags können die Blöcke um 8, 10 und 12 Uhr genutzt werden. Und Frühschwimmer haben montags, mittwochs und freitags von 5.30 bis 7.30 Uhr Gelegenheit, in das Wasser einzutauchen. Bei einer telefonischen Anmeldungen unter Telefon 0 47 93 / 5 34 wird den Badegästen ein Zeitblock zugewiesen. Für das Frühschwimmen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage der Samtgemeinde unter der Adresse www.hambergen.de. Dort kann auch das Hygienekonzept heruntergeladen werden.