Sabine Bessel vermittelt in Kursen ihr Wissen über das Nähen. (CARMEN JASPERSEN)

Meyenburg. Als sie mit acht Jahren die ersten Stiche an der Nähmaschine ihrer Mutter machen durfte, „da war das Ergebnis noch kein Höhepunkt der Nähkunst“, sagt Sabine Bessel und lacht. Doch damals, in der ehemaligen DDR, da sei die Kleidung – insbesondere als Teenager – nicht wirklich außergewöhnlich gewesen. So nähte sie sich ihren Chic selber. Die Leidenschaft ist bis heute geblieben, zahlreiche Seminare machten sie zu einer Fachfrau, in schicker Kleidung, aber auch für das passende Untendrunter. „Denn Dessous, die trage ich für mich selber, für das gute Gefühl“, ist Sabine Bessel sicher. Sie zeigt in Kursen, wie Dessous passgenau genäht werden.

Die eigene Unterwäsche selber nähen – geht das? „Und wie“, antwortet Sabine Bessel – auch auf ihrer Homepage www.spitzenmass-lust.de. In speziellen Nähkursen erklärt sie Schritt für Schritt, wie ein individueller Slip, ein feines Hemdchen oder sogar ein gut sitzender BH genäht werden können. „Auch Bademode ist anschließend kein Buch mit sieben Siegeln mehr“, verspricht Sabine Bessel. Als ausgebildete Nähkursleiterin für Dessous und Bademoden weiß sie um den richtigen Umgang mit elastischen Materialien, die besonderen Techniken bei der Verarbeitung von Tüll und Spitze und welches Gummiband wohin gehört. Für die Teilnehmer gibt es fertige Schnittmuster, „die wir an jeden Typ anpassen können“.

„Bevor wir allerdings mit dem Nähkurs starten, gibt es einen kostenlosen Infoabend“, erzählt Sabine Bessel. Dann gibt es nämlich schon erste Tipps der Fachfrau und die Teilnehmerinnen können in Ruhe das passende Schnittmuster und Material für ihr Nähprojekt aussuchen. Denn für Sabine Bessel steht fest: „Alles hat Konsequenzen, wenn der BH nicht passt, sitzt auch das Darüber nicht richtig.“ Zwar müsse jede Teilnehmerin erst ein bisschen Übung bekommen, „aber schon nach einem Zwölf-Stunden-Kurs kann jeder ein fertiges, passgenaues Teil mit nach Hause nehmen und hat das nötige Selbstbewusstsein, sich auch zu Hause an weitere Nähstücke heranzutrauen“, verspricht Sabine Bessel.

Kleidung speichert Erinnerungen

Im Übrigen: Bis die 54-Jährige selbst so weit war, ihre Tipps und Tricks in Nähkursen weiterzugeben, sei es „ein langer, langer Weg gewesen“. Nach sehr vielen Lehrgängen und Ausbildungen, beispielsweise in Sachen Patchwork, Schnittkonstruktion oder Modellentwicklung weiß Sabine Bessel, die 1989 nach Bremen kam und vor elf Jahren nach Meyenburg zog, zwar um viele Feinheiten und Raffinessen des Nähens. Dennoch, dass sie damals in Leipzig nicht ihrem Traum einer Schneider-Ausbildung folgen konnte, das stimmt sie heute noch traurig.

„Maßschneiderin, das wäre es gewesen.“ Doch die einzige Ausbildungsstelle habe damals die Tochter des Bürgermeisters erhalten, Sabine Bessel musste stattdessen Zahnarzthelferin werden. „Die Ausbildung habe ich gemacht, weil ich Angst hatte, meinen Eltern passiert etwas, wenn ich mich weigere.“ Doch schon am Ausbildungsende wechselte sie zur ostdeutschen Modezeitschrift und reiste mit einem Team durchs Land, „um die aktuelle DDR-Mode zu präsentieren“. Das habe sehr viel Spaß gemacht, erzählt die 54-Jährige, die überzeugt ist, von ihrer Ahnentafel geprägt zu sein. „1830 wurde in unserer Familie die erste Weißnäherin erwähnt. Im 19. Jahrhundert gab es in unserer Familie viele Kreative: Schneidermeister, Weißnäherinnen, Klöpplermeisterinnen“, erzählt Sabine Bessel davon, dass ihre Leidenschaft fürs Nähen möglicherweise von ihren Vorfahren stammt.

Nach der Wende machte sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau, „doch das Nähen hat mich die ganzen Jahre über begleitet“, erzählt Sabine Bessel. Schnittkonstruktion, Schnitttechnik, „ich muss jeder Sache auf den Grund gehen und lerne gerne, was mich interessiert.“ Zahlreiche fertige Stücke und über die Jahre angeschaffte Nähmaschinen in ihrem eigenen kleinen Atelier in Meyenburg erzählen davon. Sechs Nähmaschinen, auch besondere Industriemaschinen, die Sabine Bessel für verschiedene Materialien oder Nähstücke nutzt. Mittlerweile hat sie ihre Arbeitszeit verkürzt und widmet sich in Schwanewede in „Antje's Stoffstübchen“ verschiedenen Nähkursen. Das heißt: „Seit der Corona-Pandemie ruhen diese Kurse selbstverständlich. Allerdings war der Andrang schon vorher sehr groß, jetzt ist die Warteliste enorm lang und ich hoffe, dass es bald wieder losgehen kann.“

So setzt sie derzeit auf Privatkurse mit ein bis zwei Teilnehmerinnen. Wer es gar nicht mehr aushält – oder dringend das ganz besondere Stück braucht, etwa den besonders passgenauen und gut sitzenden BH unterm Hochzeitskleid oder nach einer Brustkrebsbehandlung – für den bietet Sabine Bessel auch individuelle Einzeltermine an. Die Teilnehmerinnen sollten ihre eigene Nähmaschine mitbringen. "Dann kann ich oft noch weitere Hilfestellungen geben. Denn viele Anfänger oder Laien wissen häufig gar nicht, wie viele Möglichkeiten sie mit ihrer Nähmaschine haben. "In Ausnahmefällen kann ich auch eine Nähmaschine für den Kurs verleihen". Während es in Dessous- und Bademoden-Kursen um eben jenes Kleidungsstück geht, "näht in den anderen Kursen einfach jeder, was er möchte". Auch über die Geschichte der Industrienäherei weiß sie ebenfalls einiges zu erzählen (Info: www.spitzenmass-lust.de).

„Im Fundus meiner Nichten und Neffen habe ich sogar noch Kostüme entdeckt, die ich als Teenager genäht habe“, erzählt die Frau, die einen Hund und einen Mann hat, der fünf Kinder in die Ehe mitbrachte. Apropos Patchwork: „Das Schlüsselerlebnis hatte ich, als meine Mutter gestorben ist“, erzählt Sabine Bessel. Ihr Vater wollte, dass sie so schnell wie möglich die Sachen ihrer Mutter aussortiert. Sabine Bessel packte sie ein, und stellte sie sechs Wochen lang beiseite.

„Ich bin immer drum herumgeschlichen. Dann war die Idee da, ich habe einen Memory-Quilt für meinen Vater genäht.“ Aus Hosen, Kleidern und Blusen der Mutter wurde ein besonderes Einzelstück. „Die Reaktion meines Vaters darauf war enorm“, erzählt Sabine Bessel. Seitdem weiß sie: „Kleidungsstücke sind wie Dateien, sie speichern ganz viele Erinnerungen“. Seither entwirft und näht sie unter dem Label „Admonitum (lat. Erinnerung)“ Quilts, Taschen, Kissen und vieles mehr aus den Kleidungsstücken geliebter Menschen.