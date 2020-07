Die Gerandete Jagdspinne ist die Spinne des Jahres. (Maren Arndt)

Seit 20 Jahren wählt die Arachnologische Gesellschaft eine Spinne des Jahres, um auf die Gefährdung dieser Insekten aufmerksam zu machen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf die inzwischen selten gewordene Gerandete Jagdspinne. Die Art ist stark gefährdet weil ihre feuchten Lebensräume schwinden. Die große Spinne lebt an Gewässern, gern auch im Moor. Sie überwältigt ihre Beutetiere ohne Fangnetz und lauert Insekten, Libellen, Kaulquappen und kleinen Fischen auf. Sie jagt auch unter Wasser und kann sogar auf dem Wasser laufen. Die große Spinne ist gelbbraun bis schwarzbraun gefärbt, mit hellen Randstreifen an den Körperseiten. Mit einer Körperlänge von bis zu 22 Millimetern bei Weibchen und bis 13 Millimetern bei Männchen ist die Gerandete Jagdspinne eine der größten heimischen Spinnen. Am Erlebnispfad im Huvenhoopsmoor ist diese seltene Spinne mit Glück zu entdecken.