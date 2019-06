Zurzeit werden auf dem Bredbeck-Gelände die Verbindungswege erneuert. (mvl)

Landkreis Osterholz. Nach der Modernisierung der Übernachtungshäuser 1 und 2 verfügt die Bildungsstätte Bredbeck nunmehr über 35 Doppelzimmer mit jeweils eigener Dusche und WC. Auch energetisch sind die Bauten mittlerweile auf einem zeitgemäßen Stand. Der Landkreis Osterholz hat sich den Abbau des Sanierungsstaus mehrere Hunderttausend Euro kosten lassen; er konnte dafür unter anderem Fördermittel des Konjunkturpakets II anzapfen.

Mithilfe von Restmitteln aus dem 380 000-Euro-Budget fürs Übernachtungshaus 2 werden in diesen Tagen nun noch die Verbindungswege und Außenbeleuchtungen hergerichtet. Alle Zimmer wurden bereits neu möbliert, zwei entstanden zusätzlich, davon eines mit rollstuhlgerechtem Ausbau. Wie der stellvertretende Bredbeck-Leiter, Jens Engel, jetzt im Werksausschuss mitteilte, habe man - wie schon beim Atriumhaus 1 - eine finanzielle Punktlandung hingelegt. Nun stehe noch die Modernisierung und Erweiterung des Jugendgästehauses an. Und die gestalte sich etwas kniffliger.

Zweiteiliges Vorhaben

Geplant sind zwei Bauabschnitte: Zunächst wird ein Seminarraum errichtet, der 367 000 Euro kosten dürfte. Zu Beginn der Planungen vor drei Jahren war an einen erheblich günstigeren Anbau gedacht worden. Inzwischen aber werde es sich um ein eigenes Gebäude auf der anderen Seite des Gästehauses handeln, Arbeitstitel „Global Cube“ – Weltwürfel. 139 000 Euro aus dem Leader-Programm und aus Landesmitteln könnten den Bau gleichwohl bezahlbar machen, rechnete Engel vor. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises ist mit weiteren 59 000 Euro in der Kalkulation beteiligt, denn im Gästehaus sollen junge Arbeitskräfte qualifiziert werden.

Auflagen von Umwelt- und Brandschutz, allgemeine Preissteigerungen und die Einbeziehung eines externen Planers hätten die Kosten klettern lassen, erklärte der Bredbeck-Vize. Die anfängliche Planung mit Abriss der Diele hätte Nutzungskonflikte mit den angrenzenden Bereichen (Werkstätten und Sauna) verursacht. Da mit dem „Global Cube“ aber in einem Landschaftsschutzgebiet gebaut werde, müssen als Ersatz 380 Quadratmeter Wald auf dem baumbestandenen Bredbeck-Gelände gepflanzt werden.

Inzwischen drängt ein wenig die Zeit, denn mit den Zuschussgebern wurde eine Fertigstellung des Neubaus bis zum Juni 2020 vereinbart. Engel warb dafür, an dem Projekt festzuhalten: „Wir sollten uns die Fördermittel nicht entgehen lassen.“ Die Abgeordneten schlossen sich einstimmig an; nun soll der Bau demnächst ausgeschrieben werden. Da Bredbeck als Eigenbetrieb geführt wird, finanzieren sich die kreditgestützten Investitionen aus einem Teil-Etat, der den Kreishaushalt nicht direkt belastet. Einzig über den seit fünf jahren unveränderten Betriebskostenzuschuss von 240 000 Euro pro Jahr ist der Landkreis unmittelbar involviert.

Wenn alles planmäßig weiterläuft, wird für den zweiten Bauabschnitt noch in diesem Jahr ein weiterer Antrag auf EU-Fördermittel in Höhe von rund 500 000 Euro gestellt. Für Sanierung und Erweiterung des Jugendgästehauses dürften insgesamt rund 900 000 Euro benötigt werden. Die Bettenkapazität erhöht sich dann von 22 auf 34, und an eine Selbstversorgerküche ist ebenfalls gedacht. „Wir bekommen eine ganze Schulklasse bisher im Jugendgästehaus kaum unter“, erklärte die aus der Elternzeit zurückgekehrte Bredbeck-Leiterin Kirsten Dallmann. Eine Kostensteigerung wie im ersten Planungsabschnitt sei aber nicht zu erwarten, setzte Jens Engel auf Nachfrage der Kreistagsabgeordneten hinzu.

Hohe Auslastung

Die Politiker waren nach der Vorlage des Jahresabschlusses 2018 positiv gestimmt. Wie Kirsten Dallmann darlegte, habe die Bildungsstätte trotz zwei Monaten umbaubedingter Schließung von Haus 2 „eine Top-Belegung mit Gast- und Eigenseminaren“ hinbekommen. „Wir können sehr zufrieden sein, es ist nur sehr wenig ausgefallen“, bilanzierte Dallmann. Am Ende standen fürs vergangene Jahr mehr als 14 500 sogenannte Teilnehmertage zu Buche. 12 000 sind die Voraussetzung dafür, dass sich das Land Niedersachsen weiterhin mit jährlich 312 000 Euro an der seit 2013 anerkannten Heimvolkshochschule des Landkreises beteiligt.

Dallmann informierte über laufende und gelaufene Projekte der politischen und der internationalen Bildung sowie über vielfältige Qualifizierungsangebote für Schulklassen und junge Geflüchtete zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Hausintern werde daran gearbeitet, die externen Bildungsreferenten enger an die Bildungsstätte zu binden und Belastungsspitzen für Küche und Hauswirtschaft abzumildern, so Dallmann weiter.

Bei steigenden Erlösen und auch Ausgaben wurde 2018 unterm Strich ein Überschuss von fast 41 000 Euro eingefahren, 2017 war die Bildungsstätte mit 46 000 Euro ebenfalls im Plus gelandet. Das Geld wird vom Kreis nicht abgeschöpft, sondern bleibt im Betrieb. Der Ausschussvorsitzende Björn Herrmann (SPD) lobte das Bredbeck-Team für dessen „Engagement, Herzblut und Power“.

Die Diplom-Pädagogin Mari Nagaoka blickte unterdessen bereits voraus auf das für 2020 geplante Projekt „Untold Stories“. Es richtet sich an die erwachsenen Kinder von Einwandererfamilien und zielt darauf ab, die individuellen Migrationsgeschichten zu erforschen, um sie in Wort und Bild sichtbar zu machen. Nach einer ersten Seminarwoche widmen sich 15 bis 18 Teilnehmer der Recherche in ihren eigenen Familien; die Texte und Videos, die dabei entstehen, sollen bei einer zweiten Seminarwoche zu einer Wanderausstellung zusammengetragen werden. Schon jetzt, so die Bredbeck-Referentin, gebe es etliche Interessenten. Bei den Ausschussmitgliedern der Grünen und Linken fand Nagaokas Konzeptidee ein positives Echo.